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来源 Azelis 阿泽雷斯发布第一份可持续发展报告，以表明为全球可持续发展做出的努力

新加坡 , 2020年8月12日 - (亚太商讯) - 领先的特种化学品和食品添加剂经销商阿泽雷斯自豪地宣布正式发布企业第一份可持续发展报告，以表明为全球可持续发展做出的努力和实践。在这份可持续发展报告中，阿泽雷斯涵盖了其2019年全集团的可持续发展绩效，并展示了对可持续发展的承诺，即：如何通过与阿泽雷斯的创新和可持续产品创造共享价值，并对全球社会产生积极影响而得以付诸实践。







亮点和说明

- 在今年年初阿泽雷斯宣布其连续第二次荣获EcoVadis金牌认证并加入“携手实现可持续发展倡议”后，阿泽雷斯现在发布企业第一份可持续发展报告；

- 阿泽雷斯坚信，创新和可持续商业模式是与客户和供应商建立长期合作伙伴关系、为社会带来可观效益的必要条件；

- 阿泽雷斯高度重视可持续发展，这也正是阿泽雷斯立足于化学品和食品添加剂经销行业的可持续性全球基准战略。



作为专注于创新配方开发的全球服务提供商，可持续发展一直是阿泽雷斯身份象征的一部分。在最初对Responsible Care(R) 和Responsible Distribution(R) 做出承诺后不久，阿泽雷斯根据联合国发布的气候变化《巴黎协定》和《2030年可持续发展议程》，为其2015年企业社会责任（CSR）计划奠定了基础。 阿泽雷斯的CSR计划以联合国全球契约计划，ISO 26000和全球报告倡议组织（GRI）为基础，并基于25个关键绩效指标（KPI）建立在以下四个主要方面：劳工与人权，可持续采购，公平商业惯例，以及资源与环境。



阿泽雷斯首席执行官Hans Joachim Müller博士表示：

“ 2020年见证了阿泽雷斯多个重要的可持续发展里程碑。在今年第二次获得EcoVadis金牌评级并成为“携手实现可持续发展倡议”的成员后，阿泽雷斯现在非常高兴地发布企业的第一份可持续发展报告，以表明为全球可持续发展做出的努力和实践。阿泽雷斯希望这份报告能够影响和激发合作伙伴对可持续发展方面的重视，同时也能激励和鼓舞他们向阿泽雷斯的可持续业务过渡。阿泽雷斯坚信，只有共同努力，寻求更可持续的解决方案，才能加强与同等责任和同等奉献的业务伙伴的关系，并将为子孙后代节省资源。”



集团安全、健康、环境与质量（SHEQ）及可持续发展总监Maria J. Almenar Martin补充说：

“阿泽雷斯坚信，创新和可持续商业模式是与客户和供应商建立长期合作伙伴关系、为社会带来可观效益的必要条件。通过实验室的工作，阿泽雷斯不断投资开发新一代的可持续配方，同时还推出新的举措来制定战略，以减轻因气候变化和社会动荡而带来的商业风险。阿泽雷斯希望这份可持续发展报告能使合作伙伴清楚地了解企业的雄心和目标，而阿泽雷斯的同事们也再次印证了可持续发展扎根于日常的实践中。”



可持续发展是阿泽雷斯战略的关键支柱，其次是数字化，阿泽雷斯渴望成为其所服务行业的领先创新服务提供商。阿泽雷斯正积极努力向可持续发展的未来迈进，作为一个积极进取的企业，在所有业务中培养平等机会并包容多元化；不仅在其实验室中创建创新的可持续配方，而且确保资源的可持续利用，同时不断减少其业务对环境的影响，并以负责任的方式开展业务。



联系信息

阿泽雷斯

Sarah Van Alsenoy

Corporate Communications Business Partner

电话: +32 499 22 36 62

电子邮箱: sarah.vanalsenoy@azelis.com



关于阿泽雷斯

阿泽雷斯是一家领先的特种化学品和食品添加剂经销商，业务遍布全球50多个国家，拥有近2200名员工。我们由行业、市场和技术专家组成雄厚的团队，致力于生命科学和工业化学品领域。我们为大约45,000多家客户提供了横向互补产品价值链，创造了21.5亿欧元的营业额（2019年）。



通过我们60个应用实验室的齐心协力，我们屡获殊荣的技术人员帮助客户开发配方。我们将全球影响力与当地关注点相结合，为当地客户提供可靠、综合的服务，并为客户提供有吸引力的商机。我们相信，我们的员工和合作伙伴一定会建立和培养牢固、诚挚的关系。



创意创造影响，配方成就创新。



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Aug 12, 2020 16:00 HKT/SGT

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