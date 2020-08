Monday, 10 August 2020, 09:56 HKT/SGT Share: 君实生物任命Patricia Keegan博士为首席医学官

香港, 2020年8月10日 - (亚太商讯) - 北京时间2020年8月10日,君实生物(1877.HK,688180.SH)宣布,任命Patricia Keegan博士为首席医学官(CMO),负责公司临床开发项目的领导和管理。



“我们非常欢迎Keegan博士的到来,”君实生物首席执行官李宁博士表示。“在过去30年间,Keegan博士作为一位经验丰富的临床医生和药政监管人士,在肿瘤药物的推进和审评审批等领域取得了骄人的业绩和成果。我们期待在Keegan博士的助力下,君实生物的产品管线将得到不断拓展,在全球范围内加速进入商业化阶段,并推动公司向‘立足本土,布局全球’的战略目标迈进。”



Keegan博士在肿瘤治疗,临床研究和药政监管等方面拥有超过30年的经验。在加入君实生物之前,Keegan博士在美国食品药品监督管理局(FDA)工作30年,历任肿瘤产品部医学审评官、临床试验设计和分析部副部长、肿瘤产品部部长,她在FDA的最后任职是肿瘤卓越中心(Oncology Center for Excellence,OCE)副主任。在加入FDA之前,Keegan博士在北卡罗莱纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)担任肿瘤科医师和临床助理教授。



加入君实生物之后,Keegan博士将作为君实生物的首席医学官领导和管理公司的临床开发项目,负责临床开发计划的策略、方向和执行,并参与公司整体层面的战略制定。



Keegan博士在洛约拉大学斯特里奇医学院(Loyola University Stritch School of Medicine)获得医学博士学位并完成内科住院医师培训,在洛斯维•帕克纪念研究所(Roswell Park Memorial Institute)完成肿瘤专科博士后培训。



关于君实生物

君实生物(1877.HK,688180.SH)于2012年12月由毕业于中美两国知名学府、具有丰富跨国科技成果转化及产业经验的团队创办。



君实生物以开发治疗性抗体为主,专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化,具有丰富的在研产品管线,包括19个创新药,2个生物类似物,覆盖五大治疗领域,包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及抗感染疾病。君实生物是国内首家获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准、抗PCSK9单克隆抗体NMPA临床申请批准的中国公司,并取得了全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的临床申请批准。今年,君实生物还与国内科研机构携手抗疫,共同开发的JS016已作为国内首个抗新冠病毒单克隆中和抗体进入临床试验,用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量。目前君实生物在全球拥有近两千名员工,分布在美国旧金山和马里兰,中国上海、苏州、北京和广州。



