Monday, 10 August 2020, 07:52 HKT/SGT Share: 国美零售（493）上半年社群+国美APP的GMV同比增长逾70% 赋能下半年加速发展

香港, 2020年8月10日 - (亚太商讯) - 国美零售（香港联合交易所代号：493. HK）于日前发布的公告中透露，虽然受到新型冠状病毒肺炎疫情爆发之影响，预期截至2020年6月30日止6个月的销售收入将会受到影响，但集团经受住了压力此次测试，随着疫情的逐步缓解，受疫情影响较大的大家电业务销售已经恢复，第二季度销售收入环比提升103%，6月单月销售收入同比基本持平，综合毛利率于第二季度已呈逐月回升， 其中6月已回升至近15%的水平。



报告期内，国美零售的交易总额（GMV）预期与去年同期相比基本持平，其中社群+国美APP的GMV预期增长超过70%，单日GMV突破10亿元人民币。 社交数量增长40%以上，超过20万；触达用户增长超过65%，达6,600万以上。在资金方面，国美零售于今年上半年悉数偿还了本金总额为5亿美元的海外债券后，继续保持充裕资金。于2020年6月30日，国美零售的现金及现金等价物预期超过人民币100亿元。 国美零售表示疫情对整体业务影响是暂时的、可控的，未来将通过多年以来在大连锁、新技术、线上线下融合、供应链、物流配送及专业服务等方面沉淀下来的资源优势，继续挖掘零售市场的潜力，并紧握消费升级、5G、物联网等带来的发展机遇，引领及深化探索零售行业的新发展模式。



紧握市场趋势 进一步深化全零售平台业务

2020年上半年，国美零售凭借本地化的零售网络布局，并充分利用「宅经济」所带来的消费提速需求，在全国各大门店通过网格化模式，积极拓展社群营销，以实体店为中心拓展至周边3至5公里用户，借助国美APP「门店」频道功能全面升级，下单转化率同比提升150%以上。同时，国美零售充分发挥自身在供应链、社群、物流、服务交付等全链条的资源和能力，探索开创出「权威性+知识性+场景性」兼具的品质带货直播新模式，完成各类主题、不同规模的直播，总数超千场，累计观看人数过亿。截至6月底，4场超级直播累计实现销售额近人民币25亿元。下半年，国美零售更与权威媒体央视新闻联手合作，稳步推进在全国31个省份巡回举行直播带货活动，将国美零售的「新店态」及本地化零售展示给全国的消费者，并为其带来全新的生活升级体验。



此外，公司亦大力拓展C2M反向定制的能力，提升数字化选品能力，在各大品牌均打造出爆款产品。今年上半年定制差异化商品的比例已由37%再次提升到45%，再加上公司在集成化、套购类、方案型产品及服务上具有的先天优势，预计将持续保持毛利上的行业优势。



战略协同 合作共赢

国美零售于上半年亦分别与拼多多及京东达成深度战略合作协议，目前多项业务已开展深度合作，京东平台更为国美提供非家电商品，扩充国美零售商品SKU，加速推进全品类进程。 在2020年上半年，国美零售于拼多多、京东等电商平台的销售收入与去年同比增长超过100倍，下半年将向双百亿目标冲刺。国美零售相信与拼多多及京东的战略合作将进一步深化，为其战略转型进一步提速。



完成转型基础建设投入 迈入新的大发展周期

自2017年起，国美零售确立了坚定不移地走互联网化企业发展道路的战略，借助线上线下全渠道融合布局，搭建一个集零售、服务、智能连接于一体的综合平台，已稳步转型成为「家‧生活」整体方案提供商、服务解决商及供应链输出商，满足新时代消费者多样化的需求及对美好生活的追求。目前，国美零售之转型战略已完成基础建设投入期，做到线上线下互为融合和门店网格布局优化，「到店」、「到家」、「到网」等业务模式的运营也日臻成熟。 今年开始，国美零售即将迈入一个大发展周期，集团会把握好当下零售业务的发展趋势，围绕「家」在物质及精神上的各层面需求，重新定义家所在社群，融合多业态及主题场景，针对不同年龄的人群和不同阶段的家庭，打造功能延展的生活型社群，满足人们在餐饮购物、文化娱乐、会客社交、亲子互动、休闲健身等方面的需求，形成线上线下双平台服务运营模式，致力于成为领先的数字化本地零售服务商，从而推动更多中国家庭从质量生活向美好生活迈进。



关于国美零售控股有限公司。

国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市（股份代号：493）。国美集团1987年于中国成立，从事电器及消费电子产品的零售业务，是中国知名的电器及消费电子产品零售连锁企业。国美零售积极打造具有国美特色的零售之路，从传统的「家电零售商」向以"家‧生活」整体方案提供商、服务解决商和供应链输出商转型，为消费者提供涵盖家电、家装、家居和家服务的优质商品及服务。



更多详情请浏览公司网站。：www.gome.com.hk







Aug 10, 2020 07:52 HKT/SGT

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