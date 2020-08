Friday, 7 August 2020, 18:15 HKT/SGT Share: 让人羡慕!金嗓子集团给全体员工派福利

香港, 2020年8月7日 - (亚太商讯) - 8月5日上午10时,金嗓子集团&上汽通用五菱「定制新能源电动汽车交付仪式」在金嗓子新基地成功举行。柳州市市委副书记、市长吴炜,市委常委、常务副市长侯刚,市政协副主席孙黎明,广西金嗓子集团董事长江佩珍、上汽通用五菱党委书记姚佐平等多位领导出席参加。



柳州市委副书记、市长吴炜,市委常委、常务副市长侯刚等领导为企业车主代表颁发钥匙和鲜花



金嗓子集团联合上汽通用五菱定制700逾辆新能源车配置给职工



金嗓子控股集团有限公司(6896.HK)积极响应吴炜市长「柳州人用柳州货」的倡议,联合上汽通用五菱集团,推出金嗓子&上汽通用五菱宝骏定制版新能源电动汽车,为企业员工免费送出一台小汽车,为员工上下班出行提供更为便捷、高效、经济的交通工具选择。



据了解,金嗓子集团此次共向上汽通用五菱集团订购了七百余量新能源电动汽车,配置发放给到新厂区上班的企业员工,以解决员工路程远、上班难的日常通勤问题。此外,金嗓子集团还将向各省区的办事处赠送定制车,将福利贯彻全国,借此良机也将金嗓子和宝骏品牌推广到全国各地,这在广西乃至全国实属首例。为了表达心意,集团董事长江佩珍还特意飞到深圳,亲自将定制车送到当地办事处。



金嗓子集团现位于柳州市中心城区,由于城市发展及历史原因,严重制约企业发展。因此,集团经多方考察决定在洛维工业集中区购置百亩新地,以建设新的研发生产基地。新基地占地120多亩,使用面积约12万平方米,包括研发中心、生产厂房、仓库及行政办公大楼等。生产厂房全自动化的生产线将提升生产流程的效率,精简生产及包装设施,新的药品生产及研发基地、新厂区、新工艺、新流程、新生产线组成了一个全新的现代化生产企业,彻底提升了工厂的管理平台和制造平台,全面提升了产品的制造质量和技术含量,提高了企业综合竞争力,为做大做强企业打下坚实的基础。目前,新厂区已基本建设完成,预计今年实现投产和搬迁。发放定制车正是为了解决员工上班难、路程远的交通难题。



2020年正值金嗓子集团上市五周年,也是金嗓子实现跨越发展的一年。在疫情蔓延全球的情况下,金嗓子以身作则,积极组织抗疫物资,捐款捐物160余万元,获得的市场的高度赞扬。此次给员工配置通勤车,更是体现了金嗓子集团「以人为本」的企业文化和创新精神。



作为全国制药行业优秀科技型企业,广西金嗓子集团现有金嗓子喉片、无糖金嗓子喉宝等70多种药品和大健康食品,其中集团的主打产品「金嗓子喉片」,1995年被评为国家级新产品,畅销全国34个省区及直辖市。截至2020年6月,金嗓子喉片及金嗓子系列产品已经出口超过52个国家和地区,远销五大洲。历经半个多世纪的发展,金嗓子集团已发展成为一家现代化综合集团公司,成为我国中药生产企业50强,荣获国家级高新技术企业、中国优秀诚信企业、中国食品行业优秀企业、全国重合同守信用企业全国优秀星火企业等荣誉称号。



此次合作购入新能源电动车,不仅响应国家倡导节能环保的政策,也是宣传品牌,宣传优秀「柳州货」,促进双方效益增长的好契机;两家企业强强连手,有效拉动本地内需,助力经济增长回春。市委常委、常务副市长侯刚代表市政府作了讲话,在会上为两家企业点头称赞,他表示,这次活动也是积极贯彻响应国家号召扩大内需,刺激经济增长的重要举措,不仅体现了上汽通用五菱优质的产品和广泛的市场需求,也展示了金嗓子企业高度的社会责任感,值得其他企业学习。









