天保集团2020年中期业绩持续显著增长 自上市后连续第二度发布正面盈利预告

香港, 2020年8月7日 - (亚太商讯) - 中国河北省涿州市知名房地产开发商及建筑公司 ── 中国天保集团发展有限公司(「天保集团」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1427.HK),于今日欣然宣布,集团截至2020年6月30日止六个月(「该期间)的财务表现预计将录得显著增长。此为集团自上市后连续第二度发布正面盈利预告。



基于目前可得的集团截至2020年6月30日止六个月未经审核综合管理账目及公司管理层的初步估算,预期集团该期间录得的净利润将较截至2019年同期增长100%以上。集团净利润的预期增长主要是由于房地产总交付面积的增加及建筑工程产值的增大。



集团拥有良好区位优势,受益于协同发展京津冀地区及发展雄安新区的国家战略,该地区的城镇化进程及人口流动加速,推动了该地区的基础设施发展、产业升级、环境保护、公共服务及市场一体化,以及北京部分「非首都功能」向邻近地区的疏解,集团紧抓政策红利,稳步发展。 2020年上半年国际形势错综复杂,公共卫生事件更是拖累全球经济发展步伐,面对新形势、新挑战,集团无畏困难,乘风破浪,及时制定应对方案及高效调整业务发展策略,稳步推进主业,释放各项业态无限潜力。集团上下一心,后勤部门各司其职,保障各项工作顺利高效进行,创下可喜的优异成绩。



天保集团董事局主席、执行董事兼行政总裁李保田先生表示:「百舸争流千帆竞,攻坚克难奋者先。未来,集团会继续积极关注国际形势及行业发展动态,充分发挥房地产开发业务及建筑承包业务达成的协同效应,继续开展多元化项目组合。集团工程建设领域将紧跟国家发展形势,谋划粤港澳大湾区,深耕京津冀华北区域(重点布局北京、涿州、张北、怀来、蔚县成熟区域)。推进川渝湘西南区域、陕甘疆西北区域,加入雄安新区建设大潮。做大做强在建业务、充实设计院人才力量、完善提升基建业务资质、拓展建筑业务全国市场,从而实现建筑承包业务综合实力提升。同时,集团将深入践行建筑先行、地产跟上的拓展策略,立足涿州市及北京的卫星城,加强与地方政府机构及房地产商合作建筑承包项目,不断扩大房地产开发业务,期待2020年下半年再创佳绩。」



关于中国天保集团发展有限公司



中国天保集团(1427.HK)总部位于涿州,区位优势显著,与北京大兴国际机场直线距离不足25公里。中国天保集团现拥有天保建设集团与天保房地产集团两大控股子公司,坚持建筑先行、地产跟上的理念。建筑承包业务主要以总承建商身份,为楼宇建筑项目、基础设施建筑项目及工业及商业建筑项目提供建筑承包服务;房地产开发业务主要从事开发及销售住宅物业和租赁及经营投资物业。公司建筑业务优势明显,获得鲁班奖等多个奖项,是涿州首家施工总承包特级企业; 地产业务深耕涿州和张家口,获得广厦奖等多个奖项,是涿州首家壹级开发资质房地产企业。集团于2019年11月11日在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。



