Thursday, 6 August 2020, 17:58 HKT/SGT Share: 以岭药业向上合组织捐赠296万元连花清瘟支持疫情防控

香港, 2020年8月6日 - (亚太商讯) - 以岭药业日前向上合组织秘书处捐赠了价值296万元的连花清瘟胶囊，用于支持上合组织国家新冠肺炎疫情防控，总计20万盒连花清瘟胶囊将被分发给各上合组织成员国。



8月5日，上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫（右）向以岭药业常务副总经理张蕴龄颁发感谢信，以表彰该企业在支持上合国家疫情防控工作中所作的卓越贡献。



上海合作组织秘书处和北京市社会发展与环境健康研究会于8月5日在北京举办“上合公益万里行”表彰会。上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫向以岭药业颁发了突出贡献奖，以表彰该企业在支持上合国家疫情防控工作中所作的卓越贡献。



诺罗夫在捐赠仪式上高度赞扬了中国向包括上合组织成员国在内的世界各国提供的友好帮助。他说，非常感谢以岭药业为上合组织秘书处暨成员国所作的重要贡献。中国在抗击新冠肺炎疫情中积累了成功经验，为上合组织国家提供了很好的借鉴。在中国的新冠肺炎疫情防控中，中医药彰显了特色优势，贡献了重要力量，而连花清瘟是其中的代表之一。相信以岭药业此次捐赠的20万盒连花清瘟胶囊，将在各国的疫情防控中发挥重要作用。



诺罗夫说，以岭药业作为中医药国际化的代表企业，在积极参与中国国内疫情防控的同时，也致力于为国际社会抗击疫情贡献力量，累计捐赠了价值超过2000万元的防疫物资支持国内外疫情防控工作，展现了中国企业的时代担当。



据了解，新冠肺炎疫情暴发以来，以岭药业生产的专利中药连花清瘟胶囊（颗粒）先后被国家及20余个省市新冠肺炎诊疗方案进行推荐，成为被推荐频次最多的中成药。在国际上，连花清瘟成为海外媒体眼中防疫的热点中成药，连花清瘟已在加拿大、印度尼西亚、巴西、罗马尼亚等10余个国家和地区获得了上市许可，并在全球30多个国家启动了注册工作。



此前，由钟南山院士、李兰娟院士、张伯礼院士联合武汉大学人民医院、武汉金银潭医院、广州医科大学第一附属医院等23家新冠肺炎收治医院共同参与的“中药连花清瘟治疗新型冠状病毒肺炎前瞻性、随机、对照、多中心临床研究”成果发表于欧洲权威杂志《植物医学》。研究结果显示，连花清瘟可显著提高新冠肺炎患者发热、乏力、咳嗽等临床症状的改善率,明显改善肺部影像学病变，缩短症状持续时间，提高临床治愈率。4月12日，国家药品监督管理局批准连花清瘟胶囊/颗粒在原批准适应症的基础上，增加治疗“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”的新适应症。



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