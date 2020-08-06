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来源 凯知乐国际控股有限公司 凯知乐旗下乐高 认证网上专门店首日销售报捷 单日营业额冲破400万元 线上线下无缝结合 实体店同录理想表现

香港, 2020年8月6日 - (亚太商讯) - 中国最大玩具零售及代理商凯知乐国际控股有限公司（「 凯知乐」 或「 集团」； 股份代号： 2122） 欣然公布，刚开业的香港乐高 认证网上专门店( http://LEGO.kidslandgroup.com) 首日销售报捷，单日录得逾400万元营业额。



凯知乐刚开业的香港乐高®️认证网上专门店单日录得逾400万元营业额，特别版新品销情尤其理想



香港乐高 认证网上专门店在八月三日上午十一时正式上线，集团致力为客人提供最全面的乐高 系列 和网上独家优惠。在广大顾客的大力支持下，该店首日销售报捷，当中以特别版新品的表现最为强劲， 包括21323 Grand Piano，71374 Nintendo Entertainment System以及全新LEGO Super Mario系列和LE​​GO ART系列。其中21323在上线后秒速被抢购一空！



为庆祝开幕，集团更推出首两星期所有订单免运费优惠，首300名购物之顾客更可获赠Mickey & Minnie 锁匙扣一对，希望将喜悦带给每一位在网店购物的顾客，和令大家从此多一个理由安在家中享受拼砌的乐趣！



乐高 网上专门店是凯知乐打通线上线下全渠道零售的里程碑，为顾客和会员提供更全面的购物体验， 集团亦将实体店的会员与网上专门店全面打通，希望会员无论在集团5间乐高 认证专门店或网上专门店都享有同样礼遇，达致全渠道营销的效果。与去年同期比较，集团旗下5间乐高 认证专门店于八月 同样表现理想，可见集团打造线上线下无缝零售体验的策略取得初步成功。



关于凯知乐国际控股有限公司（股份代号：2122）

凯知乐国际控股有限公司（「凯知乐」或「集团」）于中国从事玩具及婴儿产品为主的零售、批发、电商及品牌营运，为中国最大玩具零售及代理商，拥有近20年的行业经验及一系列世界知名顶尖品牌。集团拥有国内最全面的线上、线下融合 的销售网络。集团线下自营零售体系包括 Kidsland 玩具专卖店 、 Babyland 婴幼儿玩具及婴儿产品专卖店、乐高认证专门店 及 FAO Schwarz 旗舰店。



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