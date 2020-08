Wednesday, 5 August 2020, 17:38 HKT/SGT Share: H股“全流通”获香港联交所上市批准 招金矿业(1818.HK)再添强助力

香港, 2020年8月5日 - (亚太商讯) - 2020年中美贸易战愈演愈烈、国际关系复综错杂、公共卫生事件拖累经济,各种危机频发导致避险情绪上升,而黄金作为“避险硬资产”具有保值作用,在这个特定时期备获投资者追捧,正乘黄金大风的招金矿业(1818.HK)于8月3日正式获得香港联所有关实施H股“全流通”上市批准,涉及共约15.6亿股内资股,成为公司稳步发展又一强大助力。



目前,公司已完成相关内资股在中国结算公司的退出登记手续,并已将相关股份存管于中国结算香港公司,转换后的股票预计将于2020年8月7日发送予香港结算,并将于2020年8月10日上午九时正起开始在香港联交所上市。



此次公司境内七家内资股股东全部参与此次H股“全流通”,除控股股东山东招金集团及招远国资只将其持有的部分内资股(近5.602亿股)参与此次全流通外,上海复星产投、上海豫园商城、老庙黄金及招金矿业第一期员工股权认购计划等股东持有的约10.002亿股内资股,将全部换为H股股份进行上市流通。



H股“全流通”顺利实施,使得公司在股权结构、股份流动性等方面备受裨益。不但有助于优化公司股权结构,还可以高效带动招金矿业市场关注度,显著提升H股流通市值,提高公司在国际市场指数中的权重,带来增量配置资金。同时,目前招金在市场估值较低,一定程度上受股份流动性匮乏影响,H股“全流通”可以有效解决股份流动性匮乏导致的价值低估,十分符合公司长远利益发展及整体股东利益。



招金矿业一直以来备受资本市场关注,自6月份获得中国证监会批准实施H股“全流通”以来,更是受到众多机构投资者尤其是国际投资者的关注及青睐,其中JP Morgan 分别于7月27日、28日增持970万股及722万股招金矿业股票,持股达7500余万股,既彰显了广大优质投资者对招金矿业的信心,更体现了招金矿业在资本市场的高价值。



国际形势错综复杂,短期难以扭转,黄金行业前景依旧看俏。招金矿业作为一家专注于黄金矿业开发的资源类企业,拥有优质丰富的黄金资源。公司将积极关注全球形势及金价走势,做出策略性应对,并进一步提升在资本市场的核心竞争能力,保持较高的盈利水平及实现优质的可持续发展。







