Tuesday, 4 August 2020, 20:06 HKT/SGT Share: 加热不燃烧技术路线: IQOS＆IUOC

香港, 2020年8月4日 - (亚太商讯) - 加热不燃烧技术是一个很有意思的技术。吸烟作为一个成瘾习惯既然没法改变，那么大幅降低减少了有害物质的加热不燃烧类产品或者会是一个聪明的选择。



首先我们讲IQOS，它有非常讨人喜欢的外观设计，但是它只能使用专门的烟支，我们一般叫烟弹。IQOS的烟弹内部烟丝部分为薄片烟丝，并且添加有甘油和尼古丁化合物。所以它的技术是介于电子烟和加热不燃烧中间的一个产品。人们通过它摄入的尼古丁大部分为尼古丁化合物，尼古丁化合物在吸收进血液后需要几分钟后才能分解为游离态尼古丁，然后进入大脑，产生让人愉悦的多巴胺，完成吸烟的终极目的。带来的一个问题是解瘾效率较低，老烟民会发现需要吸食更多根IQOS烟弹才能满足烟瘾。当然，对于轻烟民来讲这个不是一个问题。并且因为口味问题，它需要几周时间坚持吸食来适应它的口味。因为其大幅度减少有害物质而获得对身体伤害减少的益处，这也许正是它在日本获得巨大成功的原因。



IUOC，和它的名字一样，它使用传统香烟以加热不燃烧的方式供人吸食。产生的尼古丁和点燃吸食香烟产生一样游离态尼古丁，吸食后只需要７秒，大脑就会产生多巴胺了。



并且同样的烟支用IUOC吸食会比用点燃吸食多５０％的尼古丁，对于轻烟民这似乎不太友好，容易吸收更多的尼古丁，当然也可以通过减少每日香烟数量来解决。这一点对于老烟民讲或者更容易接受，而且可以减少香烟上的花费。虽然IUOC产生烟气因为减少了大量有害的刺激性物质，会和点燃香烟产生的烟气味道虽然有所不同,但是基本还有80%以上的还原度，使用者最多坚持使用几天就可以适应它。



IQOS和IUOC的共同点是，一旦坚持吸食超过数周，并接受后，会对点燃吸食香烟产生强烈的排斥，因为身体很难接受之前因为需要摄入尼古丁而适应的很多刺激性有害物质，有意思的是IQOS和IUOC的烟民可以很轻松接受对方的设备来吸食香烟。



IQOS和IUOC对比点燃吸食香烟都减少烟气中90%以上的有害物质， IQOS需要专用烟弹，但是都要通过烟店购买，这样减少了未成年吸食烟草的可能性。当然，因为使用传统香烟，IUOC使用成本会更低。



还有目前新冠病毒带来的疫情还是很严重，法国，意大利，以色列，中国的科学家都发现，烟民感染新冠病毒的可能性会比非烟民要低，那么和点燃吸食产生相同的游离态尼古丁的IUOC或者也会是你的一个选择了。



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(1)http://www.zhitech.net/v-1-571050.aspx

(2)https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-07-15/iqos-adopts-different-routes-in-heat-not-burn-technologies







Aug 4, 2020 20:06 HKT/SGT

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