Monday, 3 August 2020, 21:12 HKT/SGT Share:

来源 利华控股集团 利华控股集团收购Vista Apparels 冀为客户丰富产品组合

香港, 2020年8月3日 - (亚太商讯) - 利华控股集团 (「利华控股」或「集团」) (股份代号:1346)之附属公司订立买卖协议,以收购Vista Apparels Limited(「Vista」)若干资产。Vista是一间总部设于香港的针织制造商,为Paul Smith及James Perse等高档品牌和Ministry of Supply等数码原生品牌供应毛衣。



利华控股将取得Vista的客源、供货商关系、技术知识及订单。透过是次收购,利华控股除了可继续为现有客户提供目前已有的多样化服装种类外,更可进一步提供毛衣选择。另一方面,Vista客户亦可选购利华控股的产品,预期将可带来交叉销售商机。



利华控股执行主席司徒志仁表示:「集团计划透过收购公司与客户扩阔商机及进一步巩固集团市场地位,而收购Vista正是实现此目标的第一步。」他续说:「我们预期集团与Vista之间的协同效应将于二零二一年逐步体现,并会在适当时候公布更多收购消息。」



是次收购以购买Vista若干资产(如原材料库存等)的协议形式进行,最终收购价将按表现而定。







Aug 3, 2020 21:12 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

利华控股集团 Nov 5, 2019 12:05 HKT/SGT 利华控股获马云蔡崇信投资基金入股为基石投资者 Nov 4, 2019 08:39 HKT/SGT 利华控股获马云蔡崇信投资基金入股为基石投资者 Nov 1, 2019 11:49 HKT/SGT 利华控股获阿里巴巴马云及蔡崇信旗下的投资基金入股成为基石投资者 Oct 31, 2019 09:02 HKT/SGT 利华控股集团公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情 更多新闻 >> Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 800 291 0906 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6653 1210 | 东京: +81 3 6859 8575

   