利华控股集团收购Vista Apparels 冀为客户丰富产品组合

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|Monday, 3 August 2020, 21:12 HKT/SGT
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来源 利华控股集团
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香港, 2020年8月3日 - (亚太商讯) - 利华控股集团 (「利华控股」或「集团」) (股份代号：1346)之附属公司订立买卖协议，以收购Vista Apparels Limited（「Vista」）若干资产。Vista是一间总部设于香港的针织制造商，为Paul Smith及James Perse等高档品牌和Ministry of Supply等数码原生品牌供应毛衣。
利华控股将取得Vista的客源、供货商关系、技术知识及订单。透过是次收购，利华控股除了可继续为现有客户提供目前已有的多样化服装种类外，更可进一步提供毛衣选择。另一方面，Vista客户亦可选购利华控股的产品，预期将可带来交叉销售商机。
利华控股执行主席司徒志仁表示：「集团计划透过收购公司与客户扩阔商机及进一步巩固集团市场地位，而收购Vista正是实现此目标的第一步。」他续说：「我们预期集团与Vista之间的协同效应将于二零二一年逐步体现，并会在适当时候公布更多收购消息。」
是次收购以购买Vista若干资产（如原材料库存等）的协议形式进行，最终收购价将按表现而定。
Aug 3, 2020 21:12 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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