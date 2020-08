Sunday, 2 August 2020, 17:57 HKT/SGT Share: 联想控股(3396-HK)发布盈警 料二零二零年中期录得纯利约3至10亿

香港, 2020年8月2日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,上市公司近排纷纷发布盈警,疫情之下大公司都唔能幸免,似新东方在线(1797-HK)料录得亏损逾7亿、复星国际(656-HK)料中期纯利跌7成以上等等,可预见下个月中期业绩期会有几惨淡,除咗同拯救疫情嘅相关行业,其他公司有得赚已经算唔错。



7月31日,联想控股(3396-HK)发布盈警,公告话料中期约录得净利3-10亿人民币(旧年同期净利为人民币26.65亿)。今年上半年新冠疫情席卷全球,中美贸易关系持续紧张,令到全球经济增长放缓,国内经济短期急速下行,消费、投资及外贸等行业需求不旺,以致公司的部分业务经营业绩承压,同比有所下滑。



联想控股公告中称致使公司净利下降的其中一个原因就系,旗下的神州租车有限公司(699-HK)已于日前发布盈警,预计上半年转盈为亏。疫情期间,租车行业可以话系受到疫情正面冲击的行业之一。然而据最新消息,北汽集团与神州优车及Amber Gem签订买卖协议,收购咗神州租车约28.91%股份,跻身大股东之列,相信有北汽加入,加埋内地疫情已趋基本稳定,神州租车的业务将会逐步恢复。



另联想控股公告中都有提到,资本市场受新冠疫情及全球宏观经济下行的影响波动加剧,公司财投的某些项目公允价值下降或计提减值拨备,惟此部分实际产生的影响尚待进一步确认。由此都不难看出,联控基于对现行经济环境判断,都及时作出反应进行积极调整。



联想控股亦都表示,对于公允值下降或减值,及联营公司亏损贡献属非现金性质,唔会影响公司现金流量及业务营运。



联想控股作为大公司仲有扎实嘅基底,「战略投资+财务投资」的战略布局成型多年,具备相当风险抵御能力,旗下各板块被投企业的资本市场运作也在有序推进中,可以讲为未来发展提供了持续的价值成长空间。根据市场消息,公司战投板块的东航物流及联泓新材料在今年9月同11月通过内地证监会批准上市;财投板块中,截至目前已有6家被投公司成功上市,包括联想之星投资的燃石医学、开拓药业,以及君联资本所投的优刻得、赛伍技术、燕麦科技和科大国盾量子。此外,下半年财投板块的所投企业亦有超过12家已递交IPO申请,有望通过资本运作实现价值提升。另外值得留意的是,经过多年布局,联控财投业务在医疗健康、TMT及物流供应链等赛道已积累了一定优质项目资源,其发展前景也同样值得期待。



对于现时社会处境,现金为王!留翻啲现金系手肯定唔会错,联想控股在疫情期间都保持了整体财务状态稳健,资金充足,充分展示其具备安全渡过疫情的坚实基础。而家内地疫情逐渐平稳,复工复产的脚步加速,政府同步出台经济刺激政策,拉动内需增长,相信联想控股多元化的业务结构,以及其实时调整业务及运营商业策略,将在经济复苏期间较快复原,值得留心关注。







