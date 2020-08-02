联想控股（3396-HK）发布盈警 料二零二零年中期录得纯利约3至10亿

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|Sunday, 2 August 2020, 17:57 HKT/SGT
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香港, 2020年8月2日 - (亚太商讯) - 据财华社报道，上市公司近排纷纷发布盈警，疫情之下大公司都唔能幸免，似新东方在线（1797-HK）料录得亏损逾7亿、复星国际（656-HK）料中期纯利跌7成以上等等，可预见下个月中期业绩期会有几惨淡，除咗同拯救疫情嘅相关行业，其他公司有得赚已经算唔错。
7月31日，联想控股（3396-HK）发布盈警，公告话料中期约录得净利3-10亿人民币（旧年同期净利为人民币26.65亿）。今年上半年新冠疫情席卷全球，中美贸易关系持续紧张，令到全球经济增长放缓，国内经济短期急速下行，消费、投资及外贸等行业需求不旺，以致公司的部分业务经营业绩承压，同比有所下滑。
联想控股公告中称致使公司净利下降的其中一个原因就系，旗下的神州租车有限公司（699-HK）已于日前发布盈警，预计上半年转盈为亏。疫情期间，租车行业可以话系受到疫情正面冲击的行业之一。然而据最新消息，北汽集团与神州优车及Amber Gem签订买卖协议，收购咗神州租车约28.91%股份，跻身大股东之列，相信有北汽加入，加埋内地疫情已趋基本稳定，神州租车的业务将会逐步恢复。
另联想控股公告中都有提到，资本市场受新冠疫情及全球宏观经济下行的影响波动加剧，公司财投的某些项目公允价值下降或计提减值拨备，惟此部分实际产生的影响尚待进一步确认。由此都不难看出，联控基于对现行经济环境判断，都及时作出反应进行积极调整。
联想控股亦都表示，对于公允值下降或减值，及联营公司亏损贡献属非现金性质，唔会影响公司现金流量及业务营运。
联想控股作为大公司仲有扎实嘅基底，「战略投资+财务投资」的战略布局成型多年，具备相当风险抵御能力，旗下各板块被投企业的资本市场运作也在有序推进中，可以讲为未来发展提供了持续的价值成长空间。根据市场消息，公司战投板块的东航物流及联泓新材料在今年9月同11月通过内地证监会批准上市；财投板块中，截至目前已有6家被投公司成功上市，包括联想之星投资的燃石医学、开拓药业，以及君联资本所投的优刻得、赛伍技术、燕麦科技和科大国盾量子。此外，下半年财投板块的所投企业亦有超过12家已递交IPO申请，有望通过资本运作实现价值提升。另外值得留意的是，经过多年布局，联控财投业务在医疗健康、TMT及物流供应链等赛道已积累了一定优质项目资源，其发展前景也同样值得期待。
对于现时社会处境，现金为王！留翻啲现金系手肯定唔会错，联想控股在疫情期间都保持了整体财务状态稳健，资金充足，充分展示其具备安全渡过疫情的坚实基础。而家内地疫情逐渐平稳，复工复产的脚步加速，政府同步出台经济刺激政策，拉动内需增长，相信联想控股多元化的业务结构，以及其实时调整业务及运营商业策略，将在经济复苏期间较快复原，值得留心关注。
Aug 2, 2020 17:57 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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