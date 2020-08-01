Friday, 31 July 2020, 21:23 HKT/SGT Share: 海尔智家及海尔电器联合宣布换股私有化方案 以海尔智家新发H股作为对价并于同时实现H股介绍上市

香港, 2020年7月31日 - (亚太商讯) - 海尔智家股份有限公司（「海尔智家」或「公司」；股份代号：600690.SH / 690D.DE）及海尔电器集团有限公司（「海尔电器」；股份代号：1169.HK）联合宣布，在达成先决条件的前提下，海尔智家将以协议安排的方式向海尔电器股份持有者（海尔智家或其全资附属公司除外）（「计划股份」，持有者为「计划股东」）提出将海尔电器私有化之方案。根据该拟定私有化方案，计划生效后，计划股东将就每股计划股份取得海尔智家新发H股1.60股及海尔电器作出的现金付款1.95港元。作为私有化方案组成部分，海尔智家将向联交所申请以介绍方式将新发的海尔智家H股上市。其中，私有化方案和介绍上市互为前提。



预计计划生效后，所有计划股份将被注销，海尔智家将向计划股东总共发行2,448,280,617股新发行H股，并且海尔电器将向计划股东支付总计2,984百万港元的现金付款（假设在计划记录时间之前已发行的海尔电器股份数量没有变动）。截至公告日期，海尔智家及其全资附属公司海尔股份（香港）合计拥有1,286,820,592股海尔电器股份（约占海尔电器已发行股本的45.68%）。



百德能证券（海尔智家聘请的独立估值顾问）已于二零二零年七月三十日对每股海尔智家H股的价值进行估值，确定价值范围在人民币16.45元到人民币16.90元之间（相当于约18.23港元到18.72港元）。根据该估值范围中位数（每股海尔智家H股18.47港元）以及基于计划股东将就注销的每股计划股份获得(i)1.60股海尔智家新发H股及(ii)1.95港元现金付款，私有化方案下每股计划股份可得的海尔智家H股及现金付款的理论总价值约等于每股计划股份31.51港元，代表相较基于2019年12月16日潜在私有化公告发布前30个交易日海尔电器平均收市价22.09港元约42.65%溢价、基于2020年7月31日私有化公告发布前30个交易日海尔电器平均收市价24.55港元约28.34%溢价。



如该私有化方案顺利完成，海尔智家将实现对海尔电器的整体私有化，并将在同时实现新发H股介绍上市，成为A+D+H股上市公司。



根据中国证券监督管理委员会的规定，该私有化将构成海尔智家重大资产重组。因此，该项交易完成亦需经海尔智家股东大会审议通过。



私有化将有助于全面整合海尔智家及海尔电器，加速战略落地，巩固全球领导地位



该项交易一经完成，海尔智家将透过整合其与海尔电器的不同产品类型及包括研发、制造、分销及其他服务方面的端到端运营，继续努力打造智慧家庭平台以及扩大互联能力，以发展智慧家庭解决方案业务。同时，海尔电器将能够扩大产品组合，包括目前由海尔智家运营的冰箱、冷柜、空调、厨电及小家电，因而从成套智能家居产品及服务解决方案中获益。



此外，由于研发及分销等领域的关联方交易数量将大幅减少或消除，海尔智家得以进一步提高运营效率，巩固在消费者一站式智慧家庭解决方案业务中的领先地位。一方面，海尔智家已透过有机增长及一系列成功的海外收购创建一个全球业务平台，海尔电器可凭借海尔智家的全球平台加速其现有洗衣机、热水器及净水器业务的海外扩张；另一方面，随着双方之间竞争减少且彼此之间的交易不再为关联方交易，海尔智家将得以简化决策过程及加快筹备，加速海尔智家体验云战略落地：一是透过成套智能解决方案，为用户提供全流程无缝的最佳体验；二是建立一个连接亿万家庭，用户、企业、生态共创共赢、不断进化的平台。海尔智家期望成为数百万用户的终身合作伙伴，在打造其美好家园的每一站旅途中提供智慧家庭成套解决方案。



私有化将持续提升计划股东的收益



基于计划股东将就每股计划股份获得1.60股海尔智家新发H股及1.95港元现金付款，每一计划股份在私有化方案下获得的总价值为31.51港元，代表基于私有化公告发布前30个交易日海尔电器平均收市价24.55港元约28.34%溢价。



计划股东将受益于经整合后海尔电器竞争优势提升所带来的利益，亦能分享海尔智家与海尔电器在交易完成后可能实现的协同效应。计划股东也将能够通过现金付款，实现对海尔电器投资的部分现金回报。经整合后的海尔智家将以扩大的产品组合加速海外市场扩张，获得强劲增长。同时，海尔智家还可透过资源整合提升营运效率，改善费用率水平，从而为股东带来持续回报。预期介绍上市完成后，海尔智家将拥有更大的市值、更多元化的投资者基础。



于计划生效后，随着资金管理及运营效率的提高，海尔智家计划于三年内以归属于母公司普通股股东的净利润为基础，将其股息支付率增加至40%，较之前的30%有显着的提升，以履行持续提高股东回报的承诺。



海尔智家已就私有化方案及计划委任中金公司及摩根大通担任其联席财务顾问，委任高伟绅律师事务所及金杜律师事务所担任其法律顾问，苏利文·克伦威尔（香港）律师事务所及中伦律师事务所担任其联席财务顾问的法律顾问；海尔电器已就私有化方案及计划委任瑞银担任其财务顾问，委任方达律师事务所担任其法律顾问。







July 31, 2020 21:23 HKT/SGT

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