Friday, 31 July 2020, 17:25 HKT/SGT Share:

来源 凯知乐国际控股有限公司 凯知乐开设亚太区款式及种类最多的乐高®认证网上专门店将于八月三日上线！ 加强数码化发展 打造全渠道购物体验

香港, 2020年7月31日 - (亚太商讯) - 中国最大玩具零售及代理商凯知乐国际控股有限公司（「凯知乐」或「集团」；股份代号：2122）欣然公布，集团将开设亚太区款式及种类最多的香港乐高®认证网上专门店(http://LEGO.kidslandgroup.com) ，将于八月三日上线。除了现有5间实体乐高®认证专门店的体验外，网上专门店更可让香港乐高迷安在家中，尽享便捷的购物送货到家服务，再次显示集团致力数码化发展，打造全渠道零售体验的不懈努力。











凯知乐即将在八月三日开设亚太区款式及种类最多的香港乐高®认证网上专门店



凯知乐一直与时并进，在疫情及充满挑战的营商环境下，集团仍积极变革，先在2月份推出WhatsApp下单送货到家服务，深受广大香港市民欢迎。是次乐高®认证网上专门店更是再下一城，为顾客提供一个款式最多及系列最齐全的网上购物平台。香港乐高®网店不但提供所有乐高®认证专门店内的产品，亦会发售独家系列产品，以满足顾客不同的需求，以达致渠道多样化，并进一步扩大客户群。



香港乐高®认证网上专门店将会在开店期间推出一系列优惠，当中包括凡顾客于首两星期（即八月三日至十六日）购物即可享受免费送货服务，而首300名顾客更可获赠限量礼品一份。此外，网上专门店支持多款安全可靠的付款方式，包括各主流信用卡及电子货币包，让顾客能够轻松完成付款，从而提升他们的购物体验。



凯知乐主席兼行政总裁李澄曜先生表示：「面对复杂多变及充满挑战的经营环境，集团不断作出革新，以应对市场及大众消费模式的转变。我们将会继续加强在线平台的发展，以达致公司及客户体验全方位数码化，务求与顾客保持良好沟通，深入了解顾客的购物模式，以满足不同的需求。除此以外，集团亦会继续巩固线下的销售渠道，打造在线线下相结合的营销模式，达致双管齐下，为客户提供无缝的全渠道购物体验。」



关于凯知乐国际控股有限公司（股份代号：2122）

凯知乐国际控股有限公司（「凯知乐」或「集团」）于中国从事玩具及婴儿产品为主的零售、批发、电商及品牌营运，为中国最大玩具零售及代理商，拥有近20年的行业经验及一系列世界知名顶尖品牌。集团拥有国内最全面的在线、线下融合的销售网络。集团线下自营零售体系包括Kidsland玩具专卖店、Babyland婴幼儿玩具及婴儿产品专卖店、乐高认证专门店及FAO Schwarz旗舰店。







July 31, 2020 17:25 HKT/SGT

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