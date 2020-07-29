Wednesday, 29 July 2020, 17:40 HKT/SGT Share: 智勤控股有限公司公布于香港联合交易所主板上市计划详情 公开发售及配售 250,000,000股股份

发售价介乎每股 0.52港元至 0.64港元



香港, 2020年7月29日 - (亚太商讯) - 香港模板服务市场排名第二位的模板承造商 智勤控股有限公司（「智勤控股」或「集团」）今天公布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划详情。







发售详情

智勤控股计划发行合共250,000,000股股份，其中90%或225,000,000股股份为配售股份（可予重新分配及视乎发售量调整权而定），其余10%或25,000,000股股份（可予重新分配）将以公开发售形式认购，指示性发售价范围介乎每股0.52港元至0.64港元。



公开发售将于2020年7月30日（星期四）上午9时开始，并于2020年8月4日（星期二）中午12时结束。最终发售价及配发结果预计将于2020年8月13日（星期四）公布。智勤控股之股份预计将于2020年8月14日（星期五）开始在联交所主板买卖，股份代号为9913，每手买卖单位为4,000股。



丰盛融资有限公司为是次上市的独家保荐人，首盛资本集团及富荣证券集团为联席全球协调人。



投资摘要



拥有超过20年往绩记录的领先模板承造商，与客户维持稳定的业务关系

集团为香港模板服务市场排名第二位的服务供应商1，于2020财政年度按收益计占据香港市场份额约11.0%。集团的主要业务为提供模板服务，包括(i)于现场采用木材及夹板构建的传统模板；及(ii)主要采用铝及钢建成的预制模板。凭借集团于模板行业超过20年的往绩记录，成功建立昭著信誉，并与主要客户培养并维持稳定且长期的业务关系。集团的主要客户为总承包商，大部分为香港的上市公司或其附属公司。其中，集团与最大客户已建立18年的业务关系。由于集团拥有准时完成模板项目的市场声誉，加上能够按照客户要求进行技术上复杂及╱或大规模项目，集团经常获客户告知市场上即将展开的项目，或获邀提供报价。透过贯彻地提供优质的模板服务及与客户维持紧密稳定的关系，成功赢取客户信心，从而为集团带来稳定的收入。



透过质量监控令模板服务维持良好质量，并与主要材料供应商、分包商及模板工人建立稳定的关系

集团的供应商主要包括材料供应商以及分包商。其中，材料供应商供应项目所用的模板及其他建筑材料，而分包商则为木工及金属模板装嵌工以实施模板及其他建筑工程。集团与脉络内的供应商已建立及维持稳定的工作关系，部分主要供应商更已建立超过10年的业务关系。集团内部认可名单中有超过40名能符合要求的材料供应商及分包商，不但能于定价及筛选时更具灵活性，亦可减低材料短缺或延误交付材料或服务的风险，避免工程受到严重干扰。此外，集团亦拥有足够直接劳工，招聘约700名模板工人以满足客户持续不断的工程需求。集团透过建立由直接劳工与选定分包商组成的项目团队，维持模板服务的质量监控，并确保有足够人力及时完成所承办的模板项目。此模式既能协助集团节省资源不用留聘大量长期员工，同时保持其与分包商讨论分包费用方面的议价能力。



拥有具备丰富行业经验且充满热诚的管理团队

智勤控股的管理团队于香港建筑领域与模板业拥有丰富的行业及营运经验。创办人、主席兼执行董事卢汉光先生在模板行业积逾30年丰富经验，并与香港众多主要总承包商建立紧密的业务关系。此外，集团之每名项目经理均于建筑行业具备接近20年经验。透过管理团队多年获得和积累广泛的技术及行业知识，协助集团赢尽口碑，并成功扩展服务类别及提高市场占有率。



未来业务策略

加强财务状况以承接更多大型模板项目

模板承包商的主要营运资金项目包括购买材料、应付分包商费用及直接招聘劳工等准备工作。其中向供应商及分包商预付款项或支付按金通常均需要大额的营运资金投资，故此模板项目施工后的初期或会录得净现金流出。由于资源有限，项目施工后初期的现金流量需求限制了集团可以同时承接的项目数量及规模。因此，集团将加强现金状况及可用财务资源，以满足未来项目的预付成本需求，务求于香港承接更多大型且合约金额庞大的模板工程项目。



加强人力以应付业务发展

由于模板服务属劳动密集型，集团的成功部分取决于技工团队。有见及此，集团计划透过扩大内部员工团队以承接更多大型模板项目，包括在项目工地监督分包商的项目经理及施工经理。此外，集团将加强员工培训，特别是BIM（建筑信息模型）。BIM将建筑数据以三维数码方式呈现，有助达致更完善的建筑顺序规划或进行场外工业化建筑外流程，亦可减少浪费材料。提供相关培训能使员工更熟悉BIM技术所产生的信息，并能藉此加强沟通，有助提升工作效率及竞争优势。



集团亦已设立中国附属公司，以探索及发掘中国模板服务市场的商机。



所得款项用途

假设发售价为每股0.58港元（即指示性发售价范围的中间数），集团从股份发售所得款项净额（经扣除就股份发售应付的包销佣金、专业费用及估计开支后）估计约为107百万港元，将作以下用途：



用途 / 百份比 (%)

用作拨付项目的预付资金需要 (用作拨付新获授项目及已投标项目的预付成本)：85.0%

扩充人力：5.0%

一般营运资金：10.0%

合共：100%



有关智勤控股有限公司

智勤控股是香港模板服务市场排名第二位的供应商（按2020财政年度的收益计算）。集团主要业务为提供模板服务，包括传统模板及预制模板；亦会在提供模板服务的过程中，以附加基准为客户提供其他建筑工程。集团的主要客户包括于香港上市或其附属公司的总承包商，项目涉猎公营及私营界别中不同类别的工程项目。



有关智勤控股的详细资料，请浏览集团网站：www.chikanck.com。







July 29, 2020 17:40 HKT/SGT

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