Monday, 27 July 2020, 20:14 HKT/SGT Share: 携四大明星基石投资者入场 刚需股立德教育（01449）现正招股

香港, 2020年7月27日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道：教育兴则人才兴，教育强则国家强。自80年代起, 民办高等教育在中国开始恢复，近年来取得显著发展，已逐步成长为中国高等教育体系中的一支重要力量。根据中国教育部数据，中国正规教育行业过去五年增长强劲，总收入以8.9%的复合年增长率，由2014年的人民币32,806亿元增加至2018年的人民币46,143亿元，并预计2018年至2023年间，按复合年增长率9.2%增长。当前，中国将从人口大国迈向人才强国，高等教育成为刚需。



纵观港股市场，7月至今，港股上市的新股超过20只，多只新股均在上市首日出现暴涨，而最终累积涨幅持续保持在50%以上的并不多，华夏视听教育（01981）就是其中的一只，且涨势仍在继续。刚需之下，携四大明星基石投资者入场的内地大型民办学历制高等教育服务供货商立德教育（01449）有望延续港股打新热潮。立德教育于7月27日至30日展开公开招股，最高发售价2.60港元，华泰国际为其独家保荐人。



综合实力强劲增长 备受明星基石投资者青睐



立德教育已引入慕华教育投资有限公司（清华控股有限公司全资附属公司）旗下的Sino Edu、新华人寿海外投资平台新华资产管理、广东联塑博润股权投资管理有限公司董事兼合伙人黄展雄先生以及永隆银行前管理层成员、永时证券有限公司股东伍尚敦先生四大基石投资者，合共获认购1,234万美元。



立德教育是中国黑龙江省大型民办学历制高等教育服务供货商，在黑龙江省哈尔滨市经营黑龙江工商学院。该校成立于2002年，提供24个专业学科的课程，涵盖多个领域，包括工程、商业、铁路、经济、文学及艺术等。按照2018/2019学年全日制在校生人数计算，立德教育在黑龙江省所有民办学历制高等教育服务供货商中市场份额约为7.5%，学校获批招生名额位列黑龙江省民办高校第三，在校生人数2019/2020学年为8,818人。在过去的2017年、2018年和2019年三个财政年度，立德教育的营业收入分别为1.08亿、1.17亿和1.38亿元人民币，相应的净利润分别为4715.6万、5627.9万和7021.1万元人民币。



经过将近20年的踏实经营，立德教育获得中国民办教育行业的广泛认可及荣获多个大奖，其中包括中国独立学院协作会颁发的「全国先进独立学院」奖、中国教育协会及中国教育发展促进会颁发的「中国教育改革卓越成就奖单位」奖等。



提前布局在线教育 携手清华促差异化竞争



学校管理层预判在线教育将作为未来高等教育重要的组成模块，提前发力布局在线教育，作为传统课堂教学的有力补充。立德教育携手清华大学旗下在线教育战略平台慕华教育，在学术资源共享、教师发展、应用研究等方面开展战略合作，通过清华大学开发的智能教学解决方案雨课堂，令教师实时在线教授课程并与学生互动，共享一流大学优质资源。



以就业为导向的教学理念更是为黑龙江工商学院带来不断升高的就业率，据数据显示，该校毕业生的初次就业率2018/2019学年达到约90.9%。麦可思曾针对该校的2018年毕业生向位于中国逾40个城市的155家雇主展开雇主满意度调查，该等雇主中约97%、95%、94%、93%及92%的雇主对学校近期毕业生的表现感到满意。较高的初次就业率及雇主的正面反馈提升了立德教育作为一流优质专业教育机构的声誉。



未来立德教育拟扩大业务营运以实现规模经济效益，并在中国寻求战略性合适学校，增强市场渗透率。同时立德教育将进一步加强校企合作、在线教学探索及改进实践培训课程，推进专业导向及应用科学教育，持续扩展应用科学及技能导向专业，把握「一带一路」倡议带来的发展机遇。









July 27, 2020 20:14 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

