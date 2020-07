Friday, 24 July 2020, 14:52 HKT/SGT Share: 中汇集团特邀陈志辉教授为大湾区商学院董事会副主席 整合业界及华商资源 设计国际化本科及硕士课程 培育大湾区企业高层人才

香港, 2020年7月24日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区(「大湾区」)最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司(「中汇集团」或「本集团」,股票编号:0382.HK)欣然宣布于2020年7月邀请现任香港中文大学市场学系专业应用教授,前中文大学行政人员工商管理硕士课程主任(2002年7月至2020年6月)及逸夫书院院长(2010至2020年)陈志辉教授(银紫荆星章及太平绅士)为本集团深圳大湾区商学院董事会副主席、广东财经大学华商学院荣誉教授及澳大利亚中汇学院(Edvantage Institute Australia) (“EIA”) 荣誉教授。陈教授将指导本集团大湾区商学院的整体筹办、兴建、成立工作,以及帮助发展日后大湾区商学院的日常运作及行政决策。此外,陈教授也将会协助中汇集团整合市场资源,结合政策导向,打通整体性思维,给予本集团教育产业发展的方向性和战略性指导。



右:中汇集团执行董事兼董事会主席廖榕就先生;左:陈志辉教授



陈志辉教授-银紫荆星章及太平绅士



大湾区商学院 深圳办学点



大湾区商学院 深圳办学点



香港硕士课程资深教授 曾任职多项公务职位 培育众多社会精英及知名企业高层

陈教授中学就读于圣若瑟书院,1977年毕业于香港中文大学工商管理学系,其后分别获加州大学柏克莱分校和中大颁授工商管理硕士学位和哲学博士学位。精研策略市场学和跨文化市场学,对中国市场特别有研究,先后于国际性学术期刊发表多篇论文;在投身教学前,曾任职万国商业机器及美国银行。陈教授于中大任教期间曾获2001年及2009年校长模范教学奖,深受同学爱戴。此外,陈教授亦会为中、港及外国企业举办管理课程、公开论坛及专题研讨会;自2003年起,为香港电台主持节目《与CEO对话》和《管理新思维》。



陈教授一直积极参与公共及社会服务,1999至2005年连续六年出任香港消费者委员会主席,2004至2010年间任香港存款保障委员会主席,2005至2012年间任选举管理委员会委员,2010至2016年间任香港教育学院校董会成员,2011至2017年间任香港中医药管理委员会主席,并于2007至2019年间担任香港恒生大学校务委员会委员;现时是粤剧发展咨询委员会主席、社会企业咨询委员会委员、能源咨询委员会委员、整笔拨款津助制度委员会委员、优质旅游服务协会执行委员会顾问及粤剧发展基金顾问委员会委员。陈教授亦为东华学院校务委员会成员及于主板上市稻香控股有限公司的独立非执行董事。为表扬陈教授对公共事务和社会服务的卓越贡献,香港特区政府于2005年委任他为太平绅士,又于2007年颁授银紫荆星章予陈教授。



整合行业和企业资源 打造国际化及全球化的顶尖高等教育集团

中汇集团旗下院校自办学以来一直致力于为大湾区培养具有国际视野的复合型应用型人才。出色的国内外办学水平加上独具优势的商科办学定位,华商的教学品牌得到了学生及教师的高度认可,毕业生的输出质量也在不断的提升。值得注意的是,于2020年第一季度,本集团于澳大利亚新增中汇学院(EIA),该学校是本集团旗下第一所同时拥有本科和硕士招生资质的高等教育机构,代表着本集团的学历教育办学水平达到了一个新的高度。同时,本集团也正在大力发展职业教育业务,即将成立的大湾区商学院也将入驻深圳办学点,旨在通过提供各项高端职业、就业及创新创业的培训,以提高学生的各项职场技能及在社会的竞争能力。随着中汇学院和大湾区商学院的相继成立,本集团旗下院校的相互协作必将会为学生带来更好的学习体验。



中汇集团热切期望陈志辉教授的经验,能为本集团全面提升旗下院校整体教学水平,也能带来多元化的科研创新资源及吸引丰富的学生群体,同时持续深化产教融合校企合作,继而进一步提振华商教育品牌知名度。更为重要的是凭借着陈教授丰富的教学经验,与商界紧密的人脉关系及庞大的国际教学网络,可加强中汇集团整体战略性发展,推动产学研联动,全面助力中汇集团成为国际知名的高水平教育集团的愿景。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司(「中汇集团」或「本集团」,股票编号:0382.HK)为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团,及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年5月31日止,本集团的在校学生人数为35,444名。于中国,本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构,即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院,以商务课程(如会计、金融、经济学及商务英语)为课程设置战略重点;于海外,本集团于澳大利亚运营一家经ASQA许可的民办职业教育机构,即澳洲国际商学院,提供职业教育课程和其他非学历短期课程。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构NYU Language School,具有提供国际认可课程资质,以及在新加坡招收本地学生和海外留学生的资质。于2020年第一季度,本集团于澳大利亚新增一间经澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可且拥有自主招生资质并提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构---中汇学院,该学校计划于2021年第一季度开始招生。







