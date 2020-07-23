Thursday, 23 July 2020, 00:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical签约展开Atossa Therapeutics AT-301鼻喷雾剂临床研究，这是Atossa的第二个新冠肺炎治疗开发项目

澳大利亚阿德莱德, 2020年7月23日 - (亚太商讯) - 澳大利亚领先的生物技术CRO和Frost & Sullivan 2020年亚太区CRO市场领导奖获得者Avance Clinical正式签约，对Atossa Therapeutics的专利候选药物AT-301进行临床研究，该药物将通过鼻喷雾剂给药。Avance已经成功地完成了Atossa专利Endoxifen的多项临床研究。







Atossa Therapeutics, Inc.（纳斯达克：ATOS）是一家临床阶段生物制药公司，致力于发现和开发在重大医疗需求未得到满足的领域的创新药物，目前的重点是乳腺癌和新冠肺炎。



Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungerhausen表示：



“Avance Clinical非常高兴再次与Atossa Therapeutics合作展开其第二个新冠肺炎治疗开发项目。Atossa是一个有价值的长期客户，清楚了解澳大利亚临床研究的优势，以及在该地区开展研究的诸多好处。”



根据Atossa Therapeutics：



AT-301是Atossa的专利配方，可为诊断出新冠肺炎，但尚未出现严重到需要住院治疗的症状的患者立即进行鼻腔给药。这款药物的目的是，在家庭使用，主动减少新冠肺炎的症状，并减缓感染率，使人体的免疫系统能够更有效地抗击SARS-CoV-2（冠状病毒）。Atossa还打算进行测试，以确定AT-301是否可以作为预防或减轻SARS-CoV-2的预防措施。



本研究是一项双盲、随机、安慰剂对照的AT-301鼻喷雾剂安全性研究，将32名健康的成人受试者分为两个研究组。A组包括两个单剂量组，接受主动治疗AT-301B或安慰剂对照组AT-301A。B组是多剂量组，接受AT-301A或AT-301B治疗14天。本研究的主要目的是，评估健康志愿者经鼻滴注单剂量和多剂量AT-301的安全性和耐受性。次要目标是，评估经鼻滴注AT-301后局部刺激和支气管痉挛的发生率和严重程度。



“我们的AT-301鼻腔喷雾剂项目为未住院的新冠肺炎患者开发，补充为使用呼吸机的新冠肺炎患者开发的AT-H201项目，”Atossa医学博士、总裁兼首席执行官Steven Quay评论道。许多新冠肺炎患者都是通过鼻道感染，这使得鼻喷雾剂治疗具有潜在的吸引力。AT-301的成分总体被认为复制了一种“类似疫苗的机制”，以帮助维持鼻腔内具有抗病毒特性的保护性黏膜屏障，这一屏障可以干扰鼻腔和鼻腔上部病毒的尖峰蛋白，由此可能降低新冠肺炎患者的感染性并减轻症状。我们可能最终开发出AT-301作为一种预防措施，以降低感染新冠肺炎的风险。例如，它可以作为高危人群的类似疫苗的日常治疗，如交通安全管理局的工作人员、急诊专业人员和医院人员，” Quay博士总结道。



公司已向相关机构审查委员会 (IRB) 和澳大利亚当地监管机构提交开始研究的申请，在开始研究前必须获得批准。考虑到这些批准的获批时间，Atossa预计这项研究将于本季度开始。在AT-301商业化之前，必须成功完成充分且控制良好的研究，以证明其安全性和有效性，并获得监管部门的批准。Atossa已为AT-301提交了临时专利申请，用于治疗经诊断患有或通过鼻喷雾剂预防新冠肺炎的患者。



关于ATOSSA THERAPEUTICS

Atossa Therapeutics，Inc. 是一家临床阶段生物制药公司，致力于发现和开发在重大医疗需求未得到满足的领域的创新药物，目前的重点是乳腺癌和新冠肺炎。欲了解更多信息，请访问www.atossatherapeutics.com。



请在此阅读完整公告：https://tinyurl.com/y46rcp33



关于 Avance Clinical

Avance Clinical拥有20多年的从业经验，目前是澳大利亚领先的合同研究机构之一。 Avance Clinical通过协调人员、技能和专业知识，促进高质量的药物开发，以追求更健康的世界。



AvanceClinical凭借其经验丰富的团队，致力于提供高质量的临床研究服务。Avance Clinical的知识和经验库也得益于精心挑选的专家在不断地扩张，这些专家也表现出对所选领域的高度热情。



Avance Clinical在成熟的临床试验生态系统中提供高质量的服务，包括世界级的研究人员和能够访问特定患者组群的中心。欲了解更多信息，请访问http://www.avancecro.com。



其他好处还包括：

1. 政府发放研发经费，意味着可享受超过43.5%的临床试验经费返利。

2. 远程医疗在COVID-19大流行期间的枢纽作用——快速和连续性。

3. 网上问诊(SIV)和研究的启动在 5 — 6周得以实现。

4. 临床试验不需要IND申报。

5. 一期临床试验不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人员和场所的临床试验环境。

7. 建立健康的受试者数据库和专业的患者群体库。

8. 整个澳大利亚一期设施分为5个独立部分，其中包括以医院为基础的重症监护室。

9. 拥有世界一流的基础设施和专业的临床试验室的大型医院，其在FDA合规研究方面有着长期的跟踪记录

10. 季节性研究:北半球的赞助商可以利用澳大利亚的反流感和季节性过敏进行全年的研究



媒体联络:

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Chris Thompson



July 23, 2020 00:00 HKT/SGT

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