国美零售携手央视新闻加速推进本地化零售布局

香港, 2020年7月23日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司(493.HK),今天欣然公布,公司与权威媒体央视新闻连手在全国31个省份巡回举行直播带货活动。此次合作将使国美零售的「新店态」走进千家万户,为广大消费者带来升级生活体验。首场直播将于7月25日在上海启动。



强强连手 重构流量入口格局 实现流量转化



国美零售与央视新闻于2020年五一期间首度合作直播带货,直播首日3小时销售额近人民币5.3亿元。此次权威媒体与零售巨头实现合作升级,牵起主题为「买遍中国·助力美好生活」的直播带货活动。双方将围绕着本地的零售需求,以及凭借国美零售本地化的零售网络布局,打造「权威性+知识性+场景性」的直播新模式,将全国甄选优品定制化地拓展至全国各地,精准地促进消费扩容,助推相关产业发展。以本地化直播零售模式为代表的新型消费,不仅进一步牵起全民消费的浪潮,更有助实现经济转型升级,在疫情后的经济复苏中发挥着重要作用。



依托国美零售的专业及门店优势和覆盖全国的完善物流配送服务体系,国美零售为消费者带来了多元化的交互和购物体验,实现在线线下的真正融合,更确立了内容直播领军企业的地位。从社群到直播、与京东、拼多多连手及与央视新闻合作,国美零售与各合作方的强强连手,有效地互通用户,实现彼此流量的转化。随着国美零售「家.生活」战略的深入推进,国美零售与央视新闻的战略合作也将深入推进。此次双方携手将带货直播拓展至全国各地,并保证商品的高性价比和全生命周期服务,旨在将成功样本复制到各个区域,同时利用直播这一新型消费模式,启动地方消费活力。



破局数字化本地零售 助力消费升级



数字化时代的到来,给中国零售企业带来增长模式的改变,运用数字化能力,驱动零售企业突破增长瓶颈,实现创新增长。近日,国美APP新增了「门店」频道,即每个门店服务周边3-5公里的社群用户,将线下门店搬到了在线,以「真人实时在线解答+商品快速送达+到店、到家服务」的全链条经营模式,与用户形成深度链接,成为最近、最可信赖的「家庭顾问」。自国美APP于7月初上线以来,透过「门店」频道产生的销售收入已占整体销售收入的50%以上,通过此功能咨询的用户量暴增,充分显示出「门店」频道的市场潜力和消费者的认可度和使用率。此外,国美零售将继续携手品牌厂商为各地提供更多具有当地特色的商品及便捷的物流服务,不断在实践中布局数字化零售体系,为全国31个省份的经济复苏及消费升级助力,推动更高质量的美好生活。



国美零售总裁王俊洲先生表示,「我们十分高兴与央视新闻达成战略合作,『本地化直播零售模式』不仅能够激活消费,更可让各地消费者看到中国制造的力量;对国美零售而言,也是完善集团数字化本地零售体系的关键一步。凭借我们在供应链、社群、物流等方面的资源和能力,此次全国巡回直播将可充分发挥各方优势,挖掘消费潜力,带动经济发展。此外,我们希望通过发挥自身的供应链优势和选品能力,为用户提供更多高质量、高性价比的商品。一方面协同中国制造业共同发展,另一方面拉动消费,让新型消费跑得更快更远。」







