Thursday, 23 July 2020, 10:02 HKT/SGT Share:

来源 The Executive Centre 德事商务中心进一步在中国大陆三个地区拓展全球发展足迹 市场不确定性催生全球灵活工作空间需求增长

境内跨国公司和本土企业逐渐调整传统租赁办公室模式以管理成本

新开设的商务中心将增加725个工作位和及43,938平方英尺办公空间



香港, 2020年7月23日 - (亚太商讯) - 行业领先的优质灵活办公空间供应商德事商务中心（“The Executive Centre”or “ TEC”）今天正式宣布在中国大陆境内新增开设两处全新商务中心：分别坐落于上海瑞安广场（Shui On Plaza）和杭州资辉壹方汇（The One Place），并同时扩充位于深圳湾钻石塔（GEM Tower）办公空间。



上海 - 瑞安广场



杭州 - 资辉壹方汇



深圳 - 钻石塔



德事商务中心在全球拥有超过135个商务中心，遍布亚太和中东的32个城市和14个国家和地区。此次新增开设的商务中心将在中国境内新增725个工作位和43,938平方英尺的办公使用面积，进一步拓展德事商务中心在该市场的发展潜力。



德事商务中心创始人兼首席执行官Paul Salnikow先生表示：“在进行全球性战略扩展的过程中，我们依然沿用德事商务中心一贯的策略，即以会员为我们的最优先考虑项。我们根据客户的需求进军不同的城市和市场。从对市场持续而紧密地观察，我们发现中国境内的跨国公司和本土企业对灵活办公空间的需求旺盛。他们寻求优质的甲级办公空间，但因成本控制等考量越来越希望能拥有更多的灵活性。自2020年初以来，我们的商务中心在中国境内的使用率一直保持接近80%的强劲水平，同时我们也很欣喜我们在国内的一、二线城市接到了来自越来越多有关生物科技和新经济企业的问询。”



中国境内业务亮点



- 过去5年中国境内收入维持平稳增长，持续增长达11%

- 共有47个商务中心（983,998平方英尺）

- 新设商务中心增加了725个全新工作位，新增后德事商务中心中国境内工作位总数达8,813个

- 2020年初至今平均使用率78.8％

- 中国境内平均每个客户业务存续时间达30个月

- 客户类型及所处行业多元，生物科技企业问询询增势明显：



类别 / 百份比 (%)

专业顾问公司：22%

金融及银行服务：17%

资讯科技：16%

生物科技及医疗：5%

其他：40%



商务中心设计反映本地文化与传承



上海 - 瑞安广场



上海是德事商务中心增长最快的市场之一，市内共计设有17个商务中心。 TEC的新商务中心位于新天地淮海路瑞安广场，是上海最著名的商业建筑之一。占地9,084平方英尺的空间面积提供了超过130个工作位。商务中心的设计以舒适，开放为主题，休闲区采用英国著名家具品牌-蒂莫西·奥尔顿（Timothy Oulton）。 德事商务中心的研究发现，在工作空间的中央位置设置共享空间，有助于志同道合的专业人士建立联系，并透过分享想法和灵感来鼓励协作，提升创造力。



杭州 - 资辉壹方汇



资辉壹方汇是位于杭州拱墅区城市商业区的最新标志性大楼。新中心占地四层，拥有416个工作位，面积超过24,154平方英尺。每个楼层均以当地历史及自然风光赋予独特的主题，例如：西湖和龙井茶，并融合了著名设计师赫尔曼·米勒（Herman Miller）的设计家具和其他当代设计作品。



深圳 - 钻石塔



德事商务中心位于深圳湾钻石塔的中心，坐落深圳南山区的心脏地带，更是科技巨头腾讯和百度的所在地。除了原有于13楼的186个工作空间外，德事商务中心增设14楼的174个工作空间，总面积接近21,500平方英尺。大楼提供多项核心支持设施配套，更是首座使用 4C 钻石级玻璃幕墙的商业大厦，充分引入自然光照亮空间，提供舒适柔和的办公环境。中心的另一独特之处在于以内部楼梯连接两个楼层，增加其便利性，是德事商务中心在中国境内第一个采用该设计的商务中心。



德事商务中心简介

德事商务中心在1994年于香港创立，至今在14个国家的32个城市设有超过135家商务中心，成为亚洲第三大的服务式办公室集团，年度营业额超过2.75亿美元。1994年于香港创立，至今在14个国家的32个城市设有超过135家商务中心，成为亚洲第三大的服务式办公室集团，年度营业额超过2.75亿美元。



德事商务中心专为目标宏大的专业人士和业界领袖服务，他们寻找的不仅是办公空间，更是能够帮助他们成就事业的地方。中心为企业塑造推动业务成功的办公环境，全球网络横跨大中华地区、东南亚、北亚、印度、斯里兰卡、中东和澳大利亚，并锐意走得更远、发展得更快。每家德事商务中心也位置优越，现代办公设施一应俱全，尽应会员所需。德事商务中心与会员携手见证每一个里程碑和重要成就，协助有志之士迈向成功。



由私人拥有的德事商务中心总部设于香港，提供优质的私人和共享办公空间、商务行政服务和会议设施，满足各个业务所需。



如要了解详情，请浏览 www.executivecentre.com



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July 23, 2020 10:02 HKT/SGT

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