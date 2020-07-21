Tuesday, 21 July 2020, 17:40 HKT/SGT Share: 嘉和生物药业宣布新药Geptanolimab上市申请已获受理 并任命陈文德先生为首席运营官

香港, 2020年7月21日 - (亚太商讯) - 嘉和生物药业，一家专注于开发和商业化肿瘤和自身免疫治疗并处于准商业化的生物制药公司，欣然宣布其新型PD-1单抗候选药物Geptanolimab的新药上市申请(NDA)已获得国家药品监督管理局受理，此药物用于治疗PTCL(外周T细胞淋巴瘤)。



同日，嘉和生物药业亦欣然宣布任命陈文德先生为首席运营官。陈先生将负责商业化规划，并为处于临床试验后期的候选药物做好面市销售的准备。



陈先生在生物制药行业拥有逾20年经验，于罗氏、辉瑞、阿斯利康等国际知名药企专注于中国区销售市场及企业营运。加入嘉和生物前，陈先生为知名生物科技企业的首席商务官。此前，陈先生担任罗氏制药中国副总裁，负责Herceptin、MabThera、Avastin、Tarceva和Zelboraf等多种药物的企业事务和市场准入及渠道管理。陈先生亦从2010年起担任阿斯利康高级副总裁及从2000年起担任辉瑞高级销售总监。



“我们对陈先生加盟嘉和生物药业出任首席运营官感到振奋。我们将在近期为一些处于临床试验后期的候选药物提交新药上市申请。”嘉和生物药业首席执行官郭博士表示：“凭借在药品商业化领域超过20年的经验以及对行业前景的高瞻远瞩，陈先生将为我们建立内部商业化团队，以差异化战略引领我们的药品上市，并推动我们成为生物制药公司。”



关于嘉和生物药业(开曼)控股有限公司(“嘉和生物药业”)

嘉和生物药业有限公司成立于2007年12月，是一家实力雄厚、由研发驱动的创新型生物制药公司。公司致力于向未能被满足治疗需求的患者提供可及药物。目前，嘉和生物拥有10余个在研产品，其中10个产品已经进入临床开发阶段。公司管线产品主要布局在肿瘤和其他重大疾病领域，并已在抗体药物研究、开发和制造方面建立了一系列成熟的技术平台，以服务于中国和全球患者。公司的管理团队在辉瑞、默克、安进和艾伯维等全球生物制药公司拥有超过20年的行业经验。公司在其领导下建立了高度一体化的研发团队。嘉和生物在中国设立了三大办事处及产业基地─上海张江、云南玉溪和北京办公室，并在美国南旧金山市创立了实验室，公司目前拥有400多名员工，其中80%为科研人员。









July 21, 2020 17:40 HKT/SGT

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