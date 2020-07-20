Monday, 20 July 2020, 13:09 HKT/SGT Share: 堃博与奥林巴斯（欧洲）达成战略合作协议

香港, 2020年7月20日 - (亚太商讯) - 日前，肺部疾病精准介入治疗技术引领者堃博（Broncus）公司宣布，正式与奥林巴斯（欧洲）（Olympus Europa；「奥林巴斯」）达成战略合作，奥林巴斯获准在欧洲多个国家独家分销堃博旗下产品Archimedes®Planner（路径规划系统）和Archimedes Lite VBN（支气管镜导航系统）相关产品，在外周气道活检量日益增长的情况下，为该地区外周型肺癌诊断提供完整的解决方案，双方还将保持进一步在产品授权、开发及市场开拓等领域深入合作的机会，共同推动全球呼吸介入市场快速发展。



双方的战略合作标志着两家公司朝着提升外周型肺结节诊断，实现肺癌早诊从而提高患者生存率的目标迈出了重要一步，也将极大助力欧洲国家早期肺癌筛查计划的开展。作为全球高端内窥镜领域的龙头企业，通过与堃博的战略合作，奥林巴斯巩固了其内镜下肺癌诊断领域的领导地位。对堃博来说，则是其实现品牌和技术在全球渗透的重要一环，为即将到来的呼吸介入治疗全球商业化时代打下扎实的基础。



外周气道活检量需求日益增长

世界卫生组织（WHO）在2018年发布的全球癌症报告中指出，肺癌是全球发病率最高的癌症，占当年新发癌症总病例数量的11.6% ，并呈爆发式增长。患者5年生存率仅为15.6%，根本原因在于传统的技术只能探测到少量的早期肺癌，较佳治疗时机往往因此贻误，在早期得到确诊和治疗的肺癌患者五年生存率较高可达73% 。最近发表的Nelson试验（2018年12月）显示，73%以上的病灶位于肺部最外周区域（约占肺部的三分之一体积），医生将会越来越需要准确到达、识别和确认肺外周的病变。在美国和欧洲的肺癌筛查数据显示，筛查中所发现的平均结节大小为1.3cm 。对于肺外周小结节（小于2cm），单独使用支气管镜进行活检的诊断率仅为33% 。



更好的支气管镜检查，更精准的诊断

堃博独有的肺部导航技术，可以实现全肺任意区域可达，抵达率达83% ，能显著提高肺小结节诊断率，尤其是对于直径<2cm的肺小结节，是肺癌诊断技术领域的先行者。奥林巴斯超细支气管镜检查组合让医生能够很容易的到达病灶，其与堃博导航平台完全互补，将极大提升医生使用支气管镜到达病灶的准确率及成功率，为外周型肺癌诊断提供完整的解决方案。



奥林巴斯（欧洲）医用内窥镜业务负责人Harald Dremel博士表示：「路径规划和实时导航，结合奥林巴斯独有的外周型肺癌诊断组合，能够帮助医生显著扩大早期肺癌检测数量和精准诊断率，为肺癌患者带来治愈的希望。」



海德堡大学附属胸科医院执行院长及业务院长Felix JF Herth教授说：「使用堃博的导航系统帮助我们比以前更好地使用支气管镜检查和更快地完成活检。准确、快速进行外周结节诊断的学习曲线很长，导航结合奥林巴斯的系列设备，为我们提供了一个完整的解决方案，提供了更多的信心，并减少了活检所需的时间。」



堃博旗下拥有美国Broncus Medical, Inc.，Uptake Medical Technology, Inc.和杭州堃博生物科技有限公司三家研发生产型企业。2012年至今，在以德诺资本主导的中国资本控股和带领下，堃博与巨头并进，实现了跨越式的发展，在中国和美国建成高质量的研发中心，全面铺开肺癌和肺气肿介入诊疗产品开发和销售，已成为全球肺部疾病微创介入治疗的引领者。



堃博董事长赵亦伟先生表示：「堃博与奥林巴斯的战略合作，加强了孤立型肺结节的早期检测和诊断，理想情况下可显著降低晚期肺癌的死亡率，再次证实堃博导航技术的领先性，将进一步夯实我们在全球介入呼吸领域的先锋地位。早在2018年，我们就与Intuitive Surgical达成战略合作，是实现了向国际巨头进行关键技术输出的极少数的中国企业，相信此次的战略合作将在更短的时间内推动堃博领先的导航技术在全球的使用，造福数百万全球肺癌患者。我们的愿景是让人类不再惧怕肺癌，这个合作让我们向这个目标又跨出了坚实的一大步。」



关于堃博

堃博是一家专注于肺部疾病诊疗技术研发和生产的高新技术企业，Intuitive Surgical战略合作伙伴。2012年至今，在以德诺资本主导的中国资本控股和带领下，堃博与巨头并进，实现了跨越式的发展，成为全球肺部疾病微创介入治疗的引领者。堃博全部技术为公司内部研发团队自主开发，其核心技术在包括美国、欧洲和中国在内的全球主要市场拥有超过100项专利授权。其中堃博在肺部导航技术及肺部介入诊疗技术拥有核心知识产权，在全球范围内已经获得超过70 项专利。



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堃博

邓雪蕊 电邮：shirley.deng@dnamedtech.com





July 20, 2020 13:09 HKT/SGT

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