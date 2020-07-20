Monday, 20 July 2020, 10:55 HKT/SGT Share: 喝酒吃药行情不再？消费黑马天能动力（0819.HK）被大机构盯上？

香港, 2020年7月20日 - (亚太商讯) - 7月16日堪称黑色星期四，A股和港股从气势如虹的“牛市”中突然退潮，市场情绪低迷导致全天普跌，火爆题材概念全线萎靡，白酒板块整体跌幅超9%，券商板块盘尾杀跌，半导体板块持续走弱。



从盘面上看，两市板块全线飘绿，白酒、半导体、医药生物板块跌幅居前，喝酒吃药行情不再。虽然单日的大阴线导致近200只个股跌停，但由此判断牛市结束还为时尚早。在往年的大牛市中，单日大阴线的情况也时有发生，但值得注意的是，这种调整往往是主力大规模调仓换股的契机，新板块新题材的启动将引领牛市抵达更高的山峰。



从数据上看，港股层面天能动力（0819.HK）无疑是年内最亮眼的消费股黑马，作为国内电瓶车电池供应的寡头企业，天能动力从年初的无人问津，仅2倍的超低PE倍数，到冲进港股十大活跃交易排行榜，天能动力仅用了一份年报的时间。表面上，星期四单日，天能动力股价被大市带跌。但实际上，交易数据显示，天能动力获神秘力量大举进场买入抄底，净买入量达1.42亿港元，力压比亚迪，腾讯，小米，美团等传统明星股，直接冲上十大成交活跃股第二名，是第三名比亚迪6900万港元的两倍之多。



据了解，在港股Wind行业类型中，“天能动力”隶属于“Wind可选消费-Wind汽车与汽车零部件-Wind汽车零配件-Wind机动车零配件与设备”，而在港交所行业分类中，“非必需消费”的平均PE倍数是“新能源物料”的2-3倍。以上还仅仅是行业分类认知修正这一项所带来的空间。我们知道，天能动力子公司天能电池于7月8日正式提交科创板注册，预计本月前获得同意，8月底或9月初挂牌上市。目前该股关注度空前，大概率超募，届时科创板将联动现时仅10倍PE的港股达到新的历史高度。此外，天能动力发布上半年盈利预喜，锂电替代理论被证伪等一系列利好因素，相信在一轮高歌猛进的上涨及价值修复以后，“天能动力”目前的PE也仅仅为10倍，毫不夸张地说，这是一座近年来难得的等待投资者发掘的金矿。







July 20, 2020 10:55 HKT/SGT

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