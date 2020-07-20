Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, July 20, 2020
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 20 July 2020, 10:55 HKT/SGT
Share:
喝酒吃药行情不再？消费黑马天能动力（0819.HK）被大机构盯上？

香港, 2020年7月20日 - (亚太商讯)  - 7月16日堪称黑色星期四，A股和港股从气势如虹的“牛市”中突然退潮，市场情绪低迷导致全天普跌，火爆题材概念全线萎靡，白酒板块整体跌幅超9%，券商板块盘尾杀跌，半导体板块持续走弱。

从盘面上看，两市板块全线飘绿，白酒、半导体、医药生物板块跌幅居前，喝酒吃药行情不再。虽然单日的大阴线导致近200只个股跌停，但由此判断牛市结束还为时尚早。在往年的大牛市中，单日大阴线的情况也时有发生，但值得注意的是，这种调整往往是主力大规模调仓换股的契机，新板块新题材的启动将引领牛市抵达更高的山峰。

从数据上看，港股层面天能动力（0819.HK）无疑是年内最亮眼的消费股黑马，作为国内电瓶车电池供应的寡头企业，天能动力从年初的无人问津，仅2倍的超低PE倍数，到冲进港股十大活跃交易排行榜，天能动力仅用了一份年报的时间。表面上，星期四单日，天能动力股价被大市带跌。但实际上，交易数据显示，天能动力获神秘力量大举进场买入抄底，净买入量达1.42亿港元，力压比亚迪，腾讯，小米，美团等传统明星股，直接冲上十大成交活跃股第二名，是第三名比亚迪6900万港元的两倍之多。

据了解，在港股Wind行业类型中，“天能动力”隶属于“Wind可选消费-Wind汽车与汽车零部件-Wind汽车零配件-Wind机动车零配件与设备”，而在港交所行业分类中，“非必需消费”的平均PE倍数是“新能源物料”的2-3倍。以上还仅仅是行业分类认知修正这一项所带来的空间。我们知道，天能动力子公司天能电池于7月8日正式提交科创板注册，预计本月前获得同意，8月底或9月初挂牌上市。目前该股关注度空前，大概率超募，届时科创板将联动现时仅10倍PE的港股达到新的历史高度。此外，天能动力发布上半年盈利预喜，锂电替代理论被证伪等一系列利好因素，相信在一轮高歌猛进的上涨及价值修复以后，“天能动力”目前的PE也仅仅为10倍，毫不夸张地说，这是一座近年来难得的等待投资者发掘的金矿。



July 20, 2020 10:55 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
June 8, 2020 12:30 HKT/SGT
总理点赞“地摊经济” 天能动力再迎重大利好（0819.HK）
June 1, 2020 17:40 HKT/SGT
外资机构轮番做空国内龙头股：是吃相难看，更是大国博弈的战略试探
June 1, 2020 10:08 HKT/SGT
像天能动力（0819.HK）这样优秀企业 都有这个共同特点
May 27, 2020 10:30 HKT/SGT
后疫情时代新经济 天能动力（0819.HK）前景可期
May 11, 2020 15:35 HKT/SGT
天能品牌价值765.31亿元，再次位列电池行业第一！
Jan 10, 2020 17:35 HKT/SGT
天能动力荣获“最佳能源与资源股公司”大奖
Dec 13, 2018 10:54 HKT/SGT
天能动力荣获新浪财经「最具成长性上市公司」奖并入选2018全球新能源企业500强
Aug 29, 2017 20:00 HKT/SGT
天能动力公布2017年中期业绩
更多新闻 >>
Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 东京： +81 3 6859 8575

       