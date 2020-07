Monday, 20 July 2020, 08:06 HKT/SGT Share:

来源 德琪医药 德琪医药C轮融资9700万美元,主要用于新药研发和商业化

中国,上海, 2020年7月20日 - (亚太商讯) - 专注于研发和商业化肿瘤领域全新机制及同类最优创新药的领导企业——德琪医药,今日宣布完成9700万美元C轮融资。



本轮融资由Fidelity Management & Research Company LLC领投,其他新引进投资者包括高瓴创投、新加坡政府投资公司(GIC)及一家大型知名长线机构投资者,现有投资者中启明创投、博裕资本继续参投。



“非常感谢各家知名投资机构的认可与信任。本轮融资得到了全球最大资产管理公司之一的投资人,以及医疗行业知名的顶尖投资者的支持,也得到了现有投资者的支持。本次融资是德琪医药重要的一个里程碑,在此助力下,面对严重危及生命的疾病,德琪医药将进一步为亚太地区乃至全球的患者带来更多前沿的创新疗法。”德琪医药创始人、董事长兼首席执行官梅建明博士说。



本次融资的资金将主要用于巩固和加强公司扎实的研发管线,推动血液肿瘤和实体肿瘤产品的持续临床开发,继续提升早期药物自主研发的能力,并进一步增强公司在亚太市场的商业化运营实力。目前,德琪医药已建立了一条丰富的研发管线,涵盖6个临床阶段的产品和6个临床前阶段的项目,并取得了多项重大进展:



- ATG-010(selinexor)是全球首个口服选择性核输出蛋白抑制剂(SINE)。美国FDA于2019年7月批准selinexor与低剂量地塞米松联合治疗难治复发性多发性骨髓瘤适应症(RRMM),并于2020年6月批准selinexor单药治疗难治复发性弥漫性大B细胞淋巴瘤(R/R DLBCL)。目前,ATG-010正在中国进行难治复发性多发性骨髓瘤和难治复发性弥漫性大B细胞淋巴瘤的注册临床研究。该药物用于其他多种实体肿瘤(包括KRAS突变的实体肿瘤)和血液肿瘤的治疗方案也已推进到临床后期。临床前研究表明核输出蛋白(XPO1)抑制剂能有效治疗携带KRAS突变的多种肿瘤。



- ATG-008(onatasertib)是第二代mTORC1/2抑制剂,目前正在开展多项以单药或联用抗PD-1抗体形式治疗晚期肝癌(HCC)、非小细胞肺癌(NSCLC)、妇科肿瘤和其他多种肿瘤的多中心临床研究。



- ATG-016(eltanexor)是第二代口服选择性核输出蛋白XPO1抑制剂,目前正进行针对骨髓增生异常综合症(MDS)的临床研究。ATG-016针对结直肠癌(CRC)、前列腺癌(PrC)等多种实体肿瘤的临床研究也在同步开展。



- ATG-019是全球首个PAK4/NAMPT双靶点抑制剂,正在开展包括非霍奇金淋巴瘤(NHL)、结直肠癌、非小细胞肺癌、黑色素瘤等肿瘤领域的多项临床研究。此外,临床前研究表明,ATG-019联合抗PD-1抗体的疗法可有效提高抗肿瘤疗效并对抗PD-1抗体耐药的患者有效。



- ATG-527(verdinexor)是一个在研的抗病毒及治疗自身免疫疾病的创新产品,目前正在进行针对人类疱疹病毒第四型(EBV)感染、呼吸道合胞病毒(RSV)感染、巨细胞病毒(CMV)感染、系统性红斑狼疮(SLE)等病毒感染的临床研究。ATG-527已完成I期健康受试者临床试验。



- ATG-017是一款作用于ERK1/2的高特异性小分子抑制剂,目前正在开展针对多种实体瘤、非霍奇金淋巴瘤、急性髓系白血病(AML)和多发性骨髓瘤的临床研究。



此外,德琪医药早期药物研发团队正在持续推进小分子、单克隆和双特异性抗体等抗肿瘤药物的临床前研究与开发。



关于德琪



德琪医药是一家植根中国、面向亚太、布局全球,集新药开发、临床研究、药物生产和市场销售于一体的综合性生物医药公司,专注于为中国和亚太其他国家和地区,以及全球各地的患者提供前沿的全新作用机制的抗肿瘤创新疗法。2017年4月,全球新药领导企业新基(Celgene,现已被百时美施贵宝正式收购,合并后成为世界前十大制药公司)成为德琪医药的创始合作伙伴并投资德琪。成立三年来,德琪医药已建立起一条拥有12款临床及临床前创新药物的丰富产品管线,取得7个临床批件,并在亚太各地开展10项跨区域临床试验。德琪人以“医者无疆,创新永续”为愿景,力争通过对全球首创和同类最优的专研与市场化,解决亚太乃至全球患者未满足的临床需求。欲知更多详情,请访问www.antengene.com。



About Fidelity



Fidelity’s mission is to inspire better futures and deliver better outcomes for the customers and businesses we serve. With assets under administration of $8.1 trillion, including discretionary assets of $3.3 trillion as of May 31, 2020, we focus on meeting the unique needs of a diverse set of customers: helping more than 32 million people invest their own life savings, 22,000 businesses manage employee benefit programs, as well as providing more than 13,500 institutions with investment and technology solutions to invest their own clients’ money. Privately held for more than 70 years, Fidelity employs more than 40,000 associates who are focused on the long-term success of our customers. For more information about Fidelity Investments, visit https://www.fidelity.com/about-fidelity/our-company.



关于高瓴创投



高瓴创投是高瓴资本旗下专注于创新型公司的风险投资基金,主要专注于生物医药及医疗器械、软件服务和原发科技创新、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大领域的风险投资。生物医药和医疗器械领域一直是高瓴的重点投资方向,已有近15年的深入研究,投资了160多家优秀医药、器械企业,包括百济神州、信达生物、君实生物、天境生物、方达医药、纳微科技、麦科田医疗、品驰医疗、普蕊斯医药、沛嘉医疗、微创心通、启明医疗等。我们希望与投资企业一起,做时间的朋友,共同推动大健康领域企业的创新和发展,惠及更多患者。



关于新加坡政府投资公司(GIC)



新加坡政府投资公司(GIC) 是全球顶尖的投资公司。成立于1981年,GIC旨在管理新加坡的外汇储备,使国家和人民长久受益。身为长期价值投资者,GIC以其独特的优势广泛投资于各大资产类别,包括房地产、私募股权、股票及固定收益。在私募股权领域,GIC与其基金管理人及企业管理团队合作,通过基金或直接投资国际一流企业,助力企业发展。GIC在全球40多个国家均有投资,在新兴市场投资更拥有超过20年的经验。分布在全球十个主要金融中心城市的办事处及位于新加坡的总部,公司员工超过1,500人。欲了解更多,请浏览www.gic.com.sg。



关于启明创投(Qiming Venture Partners)



启明创投成立于2006年,先后在上海、北京、苏州、深圳、香港,西雅图、波士顿和旧金山湾区设立办公室。目前,启明创投旗下管理九只美元基金,五只人民币基金,管理资产总额超过53亿美元。自成立至今,专注于投资TMT、医疗健康(Healthcare)等行业早期和成长期的优秀企业。截至目前,启明创投已投资超过350家高速成长的创新企业,其中有超过110家分别在美国纽交所、纳斯达克,香港联交所,台湾柜买中心,上交所及深交所等交易所上市,及合并等退出,有30多家企业成为行业公认的独角兽和超级独角兽企业。启明创投投资企业中,很多已经成长为各自领域中最具影响力的公司,包括小米集团(01810.HK)、美团点评(03690.HK)、哔哩哔哩(NASDAQ:BILI)、石头科技(688169.SH)、甘李药业(603087.SH)、泰格医药(300347.SZ)、再鼎医药(NASDAQ:ZLAB)、启明医疗(02500.HK)、康希诺生物(06185.HK)、Schrödinger(NASDAQ:SDGR)、三友医疗(688085.SH)、艾德生物(300685.SZ)、贝瑞基因(000710.SZ)、神州细胞(688520.SH)、微医集团、优必选等。



关于博裕资本



博裕资本是中国最大的私募股权投资公司之一。博裕在北京、上海和香港设有办事处,为媒体/技术、医疗、消费/零售和金融服务行业中管理最好、最具创新精神的公司提供长期资本和运营建议。



前瞻性声明



本文所作出的前瞻性陈述仅与本文作出该陈述当日的事件或资料有关。除法律规定外,于作出前瞻性陈述当日之后,无论是否出现新资料、未来事件或其他情况,我们并无责任更新或公开修改任何前瞻性陈述及预料之外的事件。请细阅本文,并理解我们的实际未来业绩或表现可能与预期有重大差异。本文内所有陈述乃本文章刊发日期作出,可能因未来发展而出现变动。







July 20, 2020 08:06 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network