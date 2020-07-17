Friday, 17 July 2020, 17:20 HKT/SGT Share: 和铂医药完成C轮融资 针对新冠病毒和铂医药建在研产品组合

香港, 2020年7月17日 - (亚太商讯) - 据财华社报道-2020年7月9日，和铂医药宣布完成1.028亿美元C轮融资，加速公司在肿瘤免疫、免疫性疾病领域，以及针对新冠病毒的创新生物药产品管线的开发进程。本次融资由Hudson Bay Capital领投，OrbiMed(奥博资本)、碧桂园创投、高特佳投资集团、Octagon投资、锐智资本(Sage Partners)以及现有投资者大湾区共同家园发展基金共同参与。和铂医药于今年3月完成了7500万美元 B+轮融资。



“本轮融资进一步表明了现有及新进投资者对我们产品管线与创新药物研发平台的充分肯定，以及对和铂医药打造国际领先生物制药公司战略与愿景的充分认可。”和铂医药创始人、董事长兼首席执行官王劲松博士表示，“和铂医药拥有强大的产品管线，多个临床研究阶段产品已取得重要进展，同时，基于公司核心技术平台的多个创新单抗与双靶点抗体项目也将快速进入临床开发阶段。



本轮融资将用于支持临床后期阶段产品的开发与商业化进程，并将助力公司加速推进临床前阶段创新产品线的开发。”目前公司已形成拥有30多个创新项目的产品管线，包括CD73抗体、BCMAxCD3抗体以及CCR8抗体等一系列创新生物药。



Hudson Bay Capital亚洲医疗健康投资经理Jo-Wen Lin表示: ”很高兴能与和铂医药及其管理团队共同推进公司在肿瘤与免疫性疾病领域高度创新的产品管线。



和铂医药以患者需求为核心，针对全球范围内尚未满足的临床需求研发创新疗法，目前已有五个临床研究阶段产品，其核心项目包括：HBM9161 (巴托利单抗)、HBM 9036 (特那西普) 、HBM4003。



针对新冠病毒，和铂医药建立了强大的在研产品组合。公司与荷兰乌得勒支大学、伊拉斯姆斯大学医学中心合作开发了中和抗体47D11，该抗体能够阻断新冠病毒感染，用于预防和治疗新冠。和铂医药与荷兰知名大学科学家已在《自然通讯》上发表初步研究结果，并与全球知名药企艾伯维就此项目建立战略合作伙伴关系。





July 17, 2020 17:20 HKT/SGT

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