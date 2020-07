Friday, 17 July 2020, 17:11 HKT/SGT Share: 中国天保集团发展有限公司(1427.HK)建筑先行,稳步扩张;地产跟上,业绩可期

香港, 2020年7月17日 - (亚太商讯) - 2020年7月17日,克而瑞证券发布中国天保集团研究报告,报告指出,公司特色明显,保持建筑先行,地产跟上的业务发展,深耕城市,土储为未来业绩提供支撑。该报告对中国天保集团信用状况给予了较高评价,其核心报告内容如下:



地产业务:环首都卫星城深耕,土储为未来业绩提供支撑。公司2019年销售平稳增长,竣工面积迎来高峰。销售金额同比增长 26.5%,达到7.7亿元。住宅项目新开工面积32.0万㎡,竣工面积42.6万㎡。同时,公司土储为未来业绩提供支撑,主要集中于涿州和张家口。土地储备总建筑面积约为160.7万平方米,土地储备/结转面积比9.0。同时,公司项目地价房价比较低,为未来的利润空间提供了有力的支撑。



建筑业务:新签约订单充足,积极迈出京津冀。公司楼宇建筑工程的新签约订单充足,为未来业绩提供保障。工、商业及基础设施建设和楼宇建筑工程的新签约订单分别同比增长16.0%和 98.8%,达到 6.8亿和 27.5亿。另外,公司建筑业务拓展到全国15个省份,仍有大量未完成合同。工、商业及基础设施建设和楼宇工、商业及基础设施建设和楼宇建筑工程的未完成合同分别同比增长 37.0%和 137.2%,达到5.5亿和31.0亿,未完成合同中,其他地区的占比由 2.2%提升至 37.2%。



盈利:公司的主要盈利指标改善,地产高增速,建筑较稳定。具体表现为1)2019年收入、归母净利润快速增加。公司2019年收入规模达到26.6亿元,三年 CAGR为48.7%;归母净利润达到3.2亿,三年CAGR为131.2%。2)地产业务收入高增长。房地产开发业务实现收入12.9亿元,同比增长 223.4%。3)建筑承包业务维持稳定发展,积极拓展京津冀外建筑业务。 建筑承包业务实现收入13.7亿元,同比增长13.7%。建筑板块非京津冀占比由 2018年7.1%上升至2019年31.9%。



债务:净负债率低,偿债能力在改善。中国天保集团扣除合同负债的资产负债率处于行业中等水平。2019年资产负债率82.2%,扣除合同负债的资产负债率75.9%。净负债率43.0%,净资产负债率(扣除受限资金)31.0% 。银行借款一年期占比较大,占比达到78.5%。在建物业抵押占比达到24.4%,物业、厂房及设备和投资物业占比分别为31.1%和59.5%。



中国天保集团发展有限公司(01427.HK)总部位于涿州,区位优势显著,与北京大兴国际机场直线距离不足25公里。中国天保集团现拥有天保建设集团与天保房地产集团两大控股子公司,坚持建筑先行、地产跟上的理念。建筑承包业务主要以总承建商身份,为楼宇建筑项目、基础设施建筑项目及工业及商业建筑项目提供建筑承包服务;房地产开发业务主要从事开发及销售住宅物业和租赁及经营投资物业。公司建筑业务优势明显,获得鲁班奖等多个奖项,是涿州首家施工总承包特级企业;地产业务深耕涿州和张家口,获得广厦奖等多个奖项,是涿州首家壹级开发资质房地产企业。集团于2019年11月11日在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。

