Thursday, 16 July 2020, 18:22 HKT/SGT Share: 中汇集团（0382. HK）公布截至2020年5月31日止首三季度之业务进展 收入及毛利符合预期，分别同比增长15.4%及19.5%

肇庆四会校区如期启用，江门新会校区专科扩容，澳洲中汇学院可颁本硕

香港, 2020年7月16日 - (亚太商讯) - 中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）公布截至2020年5月31日止九个月（「回顾期」）之未经审核财务与营运以及业务进展的最新数据。回顾期内，本集团共运营4所学校，即于中国粤港澳大湾区（「大湾区」）运营广东财经大学华商学院（「华商学院」）及广州华商职业学院（「华商职业学院」），于澳大利亚运营一家民办教育机构澳洲国际商学院（「GBCA」），及于回顾期内新收购新加坡民办教育机构NYU Language School （「NYU」）。



（广州总部）左起：执行董事兼首席执行官廖伊曼女士及首席运营官刘文琦女士



（香港办事处）左起：首席财务官兼公司秘书黄成满先生及投融资与投资者关系部总监印国庭先生



四会校区第一期实景图（拍摄于2020年5月）



四会校区第一期实景图（拍摄于2020年5月）



业务进展亮点 （截至2020年5月31日止九个月未经审计之相关数据）

- 收入同比增长约15.4%至约人民币6.092亿元；

- 毛利同比增长约19.5%至约人民币2.989亿元；

- 毛利率同比提升1.8个百分点至49.1%；

- 在校学生人数（1）同比增加8.0%至35,444人；

- 华商学院在校学生平均学费同比增长11.5%至人民币24,324元；

- 华商职业学院在校学生平均学费同比增长3.9%至人民币15,633元；

- 新增江门新会校区，第一期土地面积约683亩，预计可容纳约12,000名学生，第一期预计将于2021年9月投入用；

- 新增澳洲中汇学院，是一所经澳大利亚TEQSA（2）认证和许可且拥有自主招生资质并提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构，预计于2021年第一季度开始招生



注：（1）为华商学院、华商职业学院、澳洲国际商学院及新加坡NYU Language School之截至2020年5月31日止的在校学生人数总和；（2）澳大利亚高等教育质量与标准署



于回顾期内，中汇集团收入同比增长约15.4%至约人民币6.092亿元；毛利同比增长约19.5%至约人民币2.989亿元，毛利率同比提升1.8个百分点至49.1%。本集团旗下四所院校在校学生总数同比增加8.0%至35,444人；其中，华商学院在校学生人数较去年同期增长6.4%至24,126人，平均学费同比增长11.5%至人民币24,324元；而华商职业学院在校学生人数较去年同比增长11.7%至10,662人及平均学费同比增长3.9%至人民币15,633元。



关于2019/20学年住宿费退费，应中华人民共和国教育部通知，由于2019新型冠状病毒肺炎疫情（「2019冠状病毒」）的原因，学生无法返校，故需要退还学生半个学期的住宿费，本集团预计将会退还住宿费总计约人民币3,600万。同时，本集团预估因为2019冠状病毒使得师生未返校而节省的2020财年的营业成本物业管理相关开支及教学相关开支等超过人民币3,000万。所以本集团预计2020财年全年的毛利及毛利率不会因此而受到重大的负面影响。



运营回顾



四所学校进展顺利

回顾期内，华商学院已经结束2019/20学年第二学期，华商职业学院将于 2020年7月20日结束2019/20学年第二学期。2020/21学年的开学计划方面，华商学院和华商职业学院的旧生将于2020年8月22日起陆续返校报到注册，而新生的报到注册日期目前暂定于2020年9月下旬至10月上旬期间。海外院校方面，本集团旗下海外两所院校GBCA和 NYU也均处于在线上课状态。回顾期内，GBCA和 NYU分别有619名学生及37名学生。NYU已搬至面积更大、地理位置更优的新校址，未来教学体验及可容纳的学生人数均会得到提升。



2020/21学年招生计划和新生学费范围齐升

关于2020/21学年的招生计划，中华人民共和国教育部下达华商学院约5,300名学额，与2019/20学年招生计划相较有所调整的原因是广东省教育厅为顺利完成中华人民共和国教育部对独立学院转设的相关要求，将广东省独立学院2020/21学年的招生计划进行了统一的调整计划。专插本的招生计划为1,800名，与2019/20学年招生计划相较增加900人，广东省2020年专插本考试已经顺利结束，本集团2020/21学年专插本最终录取人数待公布，预计最终的录取人数将会超过1,800名；而华商职业学院2020/21学年的招生计划约为7,500名，与2019/20学年的招生计划相较增加约2,000。综合来说，本集团2020/21学年的招生计划整体有比较稳步的增加。



以上所提及的招生计划包含了本科统招、专插本统招及专科统招，值得注意的是，转设计划虽然影响了2020/21学年本科统招计划，本集团争取于2020年12月底前会完成华商学院的转设，如果转设顺利如期完成，该影响只影响本集团2020/21学年一年的本科统招计划，当年所受的影响可由专插本、专科及职业教育业务的发展补回。同时本集团预计2021/22学年的招生计划可以在保持2019/20学年招生计划水平的基础上有所增加。同时，本集团预计2022财年及之后数年，支付给广东财经大学的学籍管理费会逐年下降，这将对本集团未来的发展产生积极影响。



本集团旗下院校2020/21学年的新生学费范围升幅可观，较高的收费标准体现本集团不断提升的办学质量，本科课程的新生学费范围为人民币28,000–43,800元，同比增加人民币1,000–4,000元；专插本课程的新生学费范围为人民币27,000–33,000元，同比增加人民币2,000–3,200元；专科课程的新生学费范围为16,500–28,000元，同比增加人民币1,000元。



与多家名企达成战略合作 持续推动产教融合

回顾期内，本集团与众多名企达成校企合作，持续深化产教融合，持续积极贯彻国家「1+X」证书制度。截至目前，本集团已先后与商汤集团有限公司（「商汤」）、金蝶软件（中国）有限公司（「金蝶」）、深圳市中兴新云服务有限公司（「中兴新云」）及北京百度网讯科技有限公司（「百度」）达成战略合作，在各个领域如人工智能、管理信息化、教学信息化及财务共享等方面强强联合，旨在为学生提供更多多元化的教学内容及增强学生毕业后的就业能力，同时也助力本集团的全面数字化转型。



业务进展



持续强化主营业务：



提升办学条件 再增教学资源



江门新会校区：2020年6月初，本集团于广东省江门市新会区获得一地块，用作华商职业学院新校区的第一期及本集团新部署的非全日制学历教育，第一期占地面积约455,652平方米（约683亩），预计可容纳学生约12,000 名，第一期预计于2021年9月投入使用。在第一期投入使用后，未来仍有2期建设会陆续进行安排。该校区规划占地总面积共约为1,333,400平方米（约2,000亩），预计可容纳逾3万名学生。



肇庆四会校区：华商学院四会校区第一期将如期于2020年9月开始投入运营，第一期占地面积约165,166平方米（约248亩），预计可容纳学生约 6,000名。规划占地总面积共约为约533,300平方米（约800亩），预计可容纳约16,000名学生。



增城校区：华商科技中心和华商国际会议中心正按照原有进度进行工程建造。华商科技中心主要用于教学活动；华商国际会议中心主要用于举行行业或校企会议、举办学术活动和实践培训。



随着肇庆四会及江门新会新校区的相继落成，本集团合共三个校区（增城、四会及新会）将为学历及非学历教育带来逾8万的学生容量，三个校区均位于具有经济和人口绝佳优势的广东省，且同时对高等教育资源有着强劲的需求，彼此的平均车程约1–1.5小时。结合优质办学品牌、充足办学条件、优越办学位置，本集团未来数年内生增长可观。



优化课程

继先后与商汤、西南政法大学和金蝶达成合作后，本集团于回顾期内新增与中兴新云和百度的战略合作，强强联合持续为本集团的学生提供更多多元化课程的服务。



- 与中兴新云达成战略合作：本集团于2020年5月13日与中兴通讯旗下子公司、中国财务共享服务解决方案领导者中兴新云签订合作协议，双方共建冠名班，互派专业教师及专家顾问到对方所在学校和企业，针对财务类专业学生进行学习及实践教学，共同培养财务共享和中高级财务管理人才。



- 与百度达成战略合作：本集团于2020年6月18日与百度签订战略合作协议，双方开展大数据、人工智能及金融科技等专业的联合办学，并基于双方现有的课程体系和资源，根据专业发展需求，共同进行课程及教学资源开发。



拓展国际网络 优化教学服务质量

回顾期内，本集团的国际校网拓展得到重大突破，于澳大利亚新增中汇学院，是一间经澳大利亚高等教育质量与标准署认证和许可且拥有自主招生资质并提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构。此外，伦敦校区也在持续稳步落实。



中汇学院：中汇学院是本集团第一所获注册以同时具有本科和硕士招生资质的高等教育机构。本集团将培养行业前沿高端应用型人才、适应社会需求高级商业管理人才和时代商业领袖作为办学教学的宗旨，将学校发展成华商教育集团海外顶尖高校，拥有顶级师资，并打造国际化、多元化校园，成为拥有行业超高口碑、环球知名的学校。



- 课程设置方面，将以市场营销本科为起点，积极拓展IT、教育等传统移民专业本科课程，并计划发展成为以MBA为代表的硕士课程为主，同时配备硕士预科课程的高等教育机构；



- 招生计划方面，本集团一贯注重办学质量及招生质量，而非追求量的取胜，目前正在招生的筹备阶段，计划于2021年第一季度开始招生，预计于4年之内的学生人数可达600人；



- 与国内院校的协同方面，本集团设想与华商学院和华商职业学院合作分别开设「3+2」、「2+2」项目以及为国内院校学生提供前往中汇学院的环球嵌入式课程。



伦敦校区：本集团正在推进伦敦新校区的相关筹备工作，其中，如申请牌照等工作持续进行中。截至目前，本集团对筹备伦敦新校区还未有很多投入。



大力发展职业教育业务：



本集团的职业教育业务在国家鼓励于职业院校、应用型本科高校启动「1+X」证书制度及高职院校扩招200万的背景下持续扩大。职业教育业务是本集团的高增长与高毛利率业务，因此其将成为本集团新的收入增长点。本集团预计2019/20财年此版块业务的收入将同比增加约50%以上（2018/19财年约人民币900万元），同时其毛利率将超过主营业务的毛利率（主营业务毛利率：2018/19财年约48.6%）。本集团于回顾期内发展职业教育培训业务的举措如下：



- 本集团积极与行业领先机构/学校合作展开国内外高端职业教育培训课程：包括与商汤合作开发人工智能相关课程；与金蝶集团合作开发企业数字化管理人才相关课程；及与西南政法大学合作结合海外教育资源开展法学类职业培训项目; 另外，本集团新增两个行业领先机构合作伙伴：与中兴新云合作开展中高端企业财务共享人才培训；与百度合作开设百度计算机视觉等应用开发相关课程；该类相关课程均有望于2020/21学年开始进行授课。



- 本集团于增城校区已有较为丰富的课程：如CFA、初级会计师、计算器等级、教师资格证、英语四六级、雅思等职业资格证书培训课程；



- 增城校区高技能人才项目不断推进：2019/20学年在校学生人数为2,229人；



- 增城校区成人教育不断推进：2019/20学年在校学生人数为4,164人。



综合来说，本集团2019/20财年首三季度的业务进展表明，本集团能够抵抗因2019冠状病毒而产生的影响；本集团的校网正在不断扩大，从而本集团的办学条件得到充分的补充；海外办学的突破正是证明了本集团具有高水平的办学质量。展望未来，本集团将不断持续夯实高等教育业务，同时将大力发展目前归类在其他收入的职业教育业务，从而为股东创造更大的价值。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集团的在校学生人数为35,444名。



于中国，本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院，以商务课程（如会计、金融、经济学及商务英语）为课程设置战略重点；于海外，本集团于澳大利亚运营一家经ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院，提供职业教育课程和其他非学历短期课程。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构NYU Language School，具有提供国际认可课程资质，以及在新加坡招收本地学生和海外留学生的资质。于2020年第一季度，本集团于澳大利亚新增一间经澳大利亚高等教育质量与标准署认证和许可且拥有自主招生资质并提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构——中汇学院，该学校计划于2021年第一季度开始招生。







July 16, 2020 18:22 HKT/SGT

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