精准营销+精益管理 渤海银行业绩快速增长

香港, 2020年7月16日 - (亚太商讯) - 据市场消息,渤海银行(09668.HK)将于7月16日在港交所上市。2019年渤海银行实现营业收入人民币284.0亿元,同比增长21.7%;实现净利润81.93亿元,同比增长率为15.7%,加权平均净资产收益率达13.71%;总资产突破1.1万亿。渤海银行作为12家同类银行中最为年轻的银行,其业绩快速增长得益于精准定位客户以及精细化管理等优势。



精准定位令客户持续增长



渤海银行深化大数据、人工智能等技术手段应用,通过与工商税务、社保中心等机构对接数据,打造具有对客户数据建模和数据管理功能的渤海银行「北斗系统」,对目标客群特征进行清晰定位,形成「客户白名单」,幷向客户精准推介产品与服务。



渤海银行的公司银行客户包括大型央企、全球知名电信科技公司、领先制造商、批发及零售公司、全国性房地产开发商及知名金融机构,公司以服务核心企业客群为中心,通过执行「穿行企业客户生态体系、穿透集团内母子公司的集约化管理、穿越企业金融服务市场的轻资本增值服务」的理念,对客户的金融服务需求进行梳理及挖掘,并构建不同的对公服务模块,提供定制化的现代财资管家服务。



零售业务则确定了以当前金融需求旺盛的「压力一代」和拥有一定财富积累且亟需财资管理服务的「养老一族」为核心的零售客户群体。渤海银行为不同客户群体选择不同的产品组合,推出了「渤乐e贷」系列特色消费信贷产品,以及面向核心零售客群的「添金宝+」现金管理工具等。



在精准定位策略下,2015至2019年,公司银行客户增长了43.0%。2017年至2019年,个人贷款分别为人民币1,188亿元、1,678亿元及2,334亿元,年复合增长率为40.2%。



精细化管理助推业务发展



渤海银行对外聚焦核心客群,持续优化客户体验,对内则积极倡导并引入精益六西格玛方法,推动银行自身供给侧结构改革和管理结构,着力优化银行业务运营相关流程,不断加强运用精益手段解决专业问题的能力,加强对业务流程数据的梳理、分析、整合、筛选等能力,逐步提升业务流程敏捷化。目前渤海银行已落地「单位结算账户开户效率提升」、「个贷放款线上化」、「机构库存现金余额管理」等业务流程与资源分配优化方案,流程运行效能不断提升,有力促进了各项业务发展。



渤海银行的内部管理及运营模式传承了渣打银行的管理理念,自成立以来,便与股东渣打银行在跨境清算、贸易融资及金融市场等业务领域展开了深入战略合作,为客户提供优质服务。渤海银行表示未来将坚持国际化发展路径,稳步推进跨境金融服务生态布局。此次成功上市后,渤海银行的资本实力将进一步增强,有利于提升其国际化能力,扩大国际影响力,其成长潜力也将得到进一步有效释放。







