5G助力，DB3通讯带您进入社交生活新时代！

香港, 2020年7月16日 - (亚太商讯) - 近年来,5G通讯技术迅速发展,通信世界瞬息万变,几乎每隔几年就是一个新的时代。从90年代才开始开发的2G网络,到2010年左右兴起的4G网络。通讯行业一直都集结着世界上最聪明的那批人,他们引领着世界不断向前变革,在给我们生活带来无尽便利的同时,新的技术革命也正在发生,全世界正大步迈进5G时代!















DB3通讯正是在如此的时代大背景下应运而生!它依托强大的5G通信技术,结合DB3数字货币银行的强大资金实力,并整合了DB3集团的多产业链配套系统。它比传统的通讯和银行APP更方便,更简单,更贴近我们的生活中的每时每刻!DB3通讯是现时代的通讯软件,也将是您是直通线下和在线的最佳伙伴!



据悉,DB3通讯软件将在2020年8月份上线1.0版本,提供给DB3贵宾客户下载使用。DB3通讯将借助海量的多维度关联数据支持,把银行和各类生活场景衔接到一起,为客户或使用者提供无处不在、无微不至的综合服务解决方案。以人为本,把数字银行和社会生活完美融合到一起。



在DB3通讯软件中,您将体验到以下多个前沿功能,真正实现您“一机在手,应有尽有”的完美体验!



- 在DB3通讯中,您可以完成存储,买卖和互转数字货币,更有发红包等趣味功能供您使用

- DB3通讯将和DB3帐户互通,可直接转移数字资产到DB3帐户,并选择对应存储计划

- DB3通讯提供多达7种操作语言,让每一位用户无障碍操作,使用起来得心应手

- 软件中可进行视频聊天,语音会议,发送私密信息等多种功能。语音和视频可设置“阅后即焚”,为您的隐私保驾护航

- 另外,用户可通过软件内置信息源了解区块链、投资和数字银行等相关国际新闻,让您与世界同步

- DB3通讯还将提供预定酒店、机票等多项便民生活服务,不辜负您的每一次旅行



除上所述外,为了进一步提升DB3客户的使用体验,不断对DB3通讯软件进行优化和升级,DB3的贵宾客户还可在DB3通讯添加您的专属24小时VIP客服,直接通过客服完成预定酒店、飞机票等操作。您也可以向客服咨询DB3通讯软件的使用问题,并提供您的宝贵意见。



通讯技术发展日新月异,传统银行朝数字、智能型银行升级已成必然之路。数字银行的竞争也将不再局限于业务形态、客户群以及线下产品,而是将集中于金融科技、5G应用、社交集群以及账户安全运行等更高层领域。



DB3通讯的面世,将填补目前数字银行领域在生活社交领域的空白,真正实现社交和金融的完美融合。DB3数字货币银行也将在DB3通讯软件的助力下,实现企业新的跨越式发展。最终,DB3数字货币银行将打造一个方便随心、简单安心、国际一流的加密数字资产管理及社交平台,引领行业不断向前迈进!







