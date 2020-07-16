Thursday, 16 July 2020, 08:30 HKT/SGT Share: 热炒外卖概念股 易和(08659.HK)狂飙

香港, 2020年7月16日 - (亚太商讯) - 全球新冠肺炎疫情大爆发，令宅经济概念股全面受捧，除手游类股份受惠外，被誉为外卖第一股的美团(03690.HK)是炒作龙头，股价迭创新高。提到外卖概念股，主要从事一次性塑料快餐盒的易和国际(08659.HK) 同样是热火朝天，正式挂牌仅三天，比招股价已锐升1.5倍。



专攻一次性塑料快餐盒



以2018年销售额计，易和属内地第四大一次性塑料快餐盒公司，市占率达2.3%。所谓一次性塑料快餐盒主要将聚丙烯树脂或其他热塑性材料，用高温热熔塑料注塑成型的方法加工而成的塑料器具。按用途可分为午餐盒、鲜切腌制水果盒与半成品食品盒等。



易和的产品具备多种物理性质，例如高耐热性、高强度及高弹性，常用于餐饮及食品外卖市场下游行业，用来贮存食品及饮料。集团提供超过400种不同尺寸、设计和形状的产品，并以「爵士兔」品牌进行销售，另有小部分产品作为非品牌产品销售。



事实上，内地近年十分流行外卖到家或到店，正正为一次性塑料快餐盒行业带来巨大商机。有报告指出，一次性塑料快餐盒行业的销售额已由2014年约人民币35亿元增加至2019年约人民币96亿元，平均复合年增长率高达22%。



目前，易和所有产品及模具的生产设施，均位于福建省晋江市龙湖镇梧坑村及秀山村，总建筑面积约1.1万平方米。其生产设施配备90多台注塑成型机以生产产品，就制造、开发及生产模具则配备一台注塑成型机、七台CNC加工机器、两台精密制模机以及配套设备。



生产设施使用率饱和



截至今年4月底止，按注塑成型机每日运作23个小时计，设备使用率为约107.4%，使用率超过100%的原因在于生产设施于4月的两个公众假期运作。由此可见，集团之生产力正正反映了市场的庞大需求。



在餐饮外卖市场持续扩大的情况下，一次性塑料快餐盒将直接受惠。有研究报告指出，餐饮外卖市场从2013年至2018年以平均复合年增长率39.3%增加，并预期至2023年之营业额达人民币6,359亿元，意味从2018年至2023年平均复合年增长率达13.6%。



主板业绩创业板价钱



据悉，易和于2017年、2018年及2019年首三季分别录得人民币2,266万元、2,258万元和1,435万元，绝对有足够条件在主板上市。



7月13日，易和不但降级在创业板上市，招股更是以下限每股0.4港元订价，为市场提供无限大的想象空间，动力澎湃之下，刺激股价连日飙升，若能量维持，相信升势还可持续，首站目标上望1.6港元，即是招股价翻两番。







July 16, 2020 08:30 HKT/SGT

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