大行看好 人瑞人才目标价50元

香港, 2020年7月16日 - (亚太商讯) - 近期港股表现反复,之前热炒的部份新经济股股价亦已见连日回落,但其长期投资价值不变,现价回调更往往是押宝的良机。新经济公司的灵活用工HR外包招聘服务伙伴人瑞人才(6919)值得留意。公司是中国最大的灵活用工外包招聘服务龙头企业,客户以中国新经济公司及独角兽企业为主,相关收入占到公司去年总收入超过85%,其中来自独角兽企业的收入便达到46.9%。可见中国新经济公司及独角兽企业的成长与人瑞人才的前景息息相关。目前市场一致看好新经济公司的长期价值,股价走势明显落后的人瑞人才于后市应有不俗的上升空间。



虽然面对全球公共卫生事件的持续,内地首季经济及人力资源外包招聘服务市场发展均有所回调,但短期波动对长期发展并没有影响。相反,在经济下行中,灵活用工的市场需求及规模增长将有望更为快速。回顾上世纪九十年代初期,日本泡沬经济爆破后,灵活用工市场急速发展,不但成就了Recruit变成巨无霸,更令灵活用工模式大行其道,不少企业纷纷转投此招聘模式,以减轻企业的人力资源管理成本。这一再反复引证了灵活用工的降本增效作用。



诚如公司于在业绩报告中指出,考虑到公司的客户涵盖在线直播平台、在线教育、电子商务、出行、金融、地产、零售等不同行业,公共卫生事件对于公司所服务不同行业的客户用工需求方面的影响各有不同。但是在线直播平台、在线教育、远程办公等新经济公司在这次疫情中受益,导致2020年第一季业务量显著增加。因此,基于综合不同行业客户的用工需求增减相抵之后的情况,公司于2020年第一季的经营和财务业绩并未出现大幅下滑。



2020年下半年业绩大爆发

公司早前亦就2020年上半年业绩作预告,指截至2020年6月30日止六个月,公司将录得整体收益同比增长约20%,期内股东应占纯利约为5000万元(人民币,下同),相比之下2019年同期的净亏损约为2.3亿元,主要由于在2019年12月于联交所完成上市后,部份首次公开发售前投资者持有的公司优先股转换为公司普通股,令2020年首六个月不再有复合金融工具的公平值亏损。



若按扣除相关复合金融工具的公平值变动之经调整纯利计算,人瑞人才于今年上半年的经调整纯利同比减少约15%。与截至目前为止逾150家港股上市企业发盈警(同比倒退最少30%计)相比,人瑞人才的上半年业绩已是有所交代。



特别是新经济公司的业绩增长持续,下半年人瑞人才的业绩有望大翻身,市场料上下半年环比或见翻倍增长。公司股价现已回调不少,且低于招股价,绝对是低吸良机。平安证券昨天首次覆盖公司,给予「强烈推荐」评级,目标价50港元,对应公司2021年25倍PE。该行预期未来3年国内人服市场按20%以上增速,公司业绩有望维持30%-40%增幅,并认为高成长行业稀缺龙头的估值可以享受一定溢价。之前第一上海亦给予56港元的目标价,说明人瑞人才的市场估值最少每股50港元,溢价空间达100%,此不可不察。







