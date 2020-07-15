Wednesday, 15 July 2020, 19:06 HKT/SGT Share: 排名继续攀升 渤海银行打造有温度的敏捷银行

香港, 2020年7月15日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道，7月1日，英国《银行家》杂志发布了「2019年全球银行1000强」最新排名，渤海银行股份有限公司（下称「渤海银行」或「公司」）排名继续攀升，跻身全球银行第133位，较上年提升了45位，在国内银行排名中也由去年的27位提升至24位。「全球银行1000强」榜单是当今国际上主流、权威的全球银行业排名之一，具有较高的专业性和公信力。渤海银行的排名能够连年攀升，表明该行的核心一级资本实力、业务发展能力和风险承受能力均连年提升。值得一提的是，硬实力不断提升的渤海银行将作为今年国内银行IPO的第一股登陆港交所，打破国内银行IPO的冰封状态。



自2006年成立以来，渤海银行一直秉承「人本关爱」 的核心价值观，不断强化「用心服务」 的文化，努力打造「有温度」的敏捷银行。渤海银行围绕「成为客户最佳体验的现代财资管家」的理念，分别为当前金融需求最为旺盛的「压力一代」和拥有一定财富积累且亟需财资管理服务的「养老一族」为核心的零售客户群体，提供专属、定制化的金融管家服务。同时，渤海银行与超过20家国内知名互联网平台开展了长期稳定合作，为零售客户提供更加敏捷、多样化、定制化的全面金融服务。



渤海银行主动承担金融企业应有的责任担当，努力发展绿色信贷，坚持自身的低碳运营。截至2019年12月31日，公司的绿色信贷达184亿元，为全国104家企业提供了绿色金融支持，涉及多个绿色环保项目。渤海银行亦积极参与社会公益事业，连续多年向定点扶贫地区与单位提供资金和物资支持；扎实服务小微、「三农」、创业创新等普惠金融领域，并指定支行优先服务小微企业。



对于公司自身员工，渤海银行还为其创造广阔的职业发展空间和多样化的培训提升机会，提供完善的薪酬福利待遇和温暖如家的关怀措施。同时，公司亦鼓励员工协同股东和客户，积极参与社会公益事业，以令渤海银行成为有责任、有担当的品牌银行。



今年疫情期间，渤海银行再次顺应趋势，展现出其作为有温度的敏捷银行的特性。公司以「渤海时速」 在第一时间向武汉捐款人民币2,000万元。2月28日，公司推出「抗疫勇士贷」。公司一直发挥「有温度」的敏捷银行效应，提升疫情防控期间相关业务审批力度和效率，以最大限度、最快速度全力支持受影响的客户和地区。自疫情发生以来，渤海银行已有多家分行服务防疫一线的药品、医疗器械、试剂制造和流通企业、应急基础设施建设企业将近20户，已审批通过各类批发信用额度数十亿元。渤海银行表示将充分发挥有温度的「敏捷银行」效应，快速响应客户各种需求，全力以赴抗击疫情。



此外，渤海银行亦将敏捷银行和有温度的银行有机结合。针对部分客户的特定需求，渤海银行推出项目专项敏捷小组、授信调查及风险审批并行操作、行内系统加移动软件的「双在线受理审批」等创新便捷形式，按照特事特办、高质高效原则为客户开辟绿色通道，提升了客户的满意度和忠诚度。



作为今年国内银行IPO第一股，上市后渤海银行将进一步强化自身资本基础。通过IPO补充核心资本后，渤海银行有望进一步提高自身硬实力，打造有温度的敏捷银行。







July 15, 2020 19:06 HKT/SGT

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