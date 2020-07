Wednesday, 15 July 2020, 11:38 HKT/SGT Share:

来源 新娱科控股有限公司 新娱科控股于香港联交所主板上市

香港, 2020年7月15日 - (亚太商讯) - 新娱科控股有限公司(「新娱科控股」或「本公司」;与旗下子公司合称为「集团」)欣然宣布,公司今日于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板成功上市。



新娱科控股为一家位于中国的综合游戏发行商及开发商,专注于在中国市场发行手机游戏。集团致力于利用多年来在营运中获得的在手机游戏行业的经验及专业知识,连同对集团的发行合作伙伴及游戏玩家的良好了解,为游戏玩家带来优质及互动游戏体验,以开发及发行高质量及精心定制的手机游戏。



新娱科控股主要从事手机游戏发行及定制软件及手机游戏的开发及销售。新娱科控股的业务涵盖了价值链的上游和中游,包括作为游戏开发商、发行商、联合发行商及分销渠道。



华高和升财务顾问有限公司担任是次上市的独家保荐人。华金证券(国际)有限公司、中泰国际证券有限公司、中国通海证券有限公司为联席全球协调人及联席牵头经办人。华金证券(国际)有限公司、中泰国际证券有限公司、中国通海证券有限公司、交银国际证券有限公司、国信证券(香港)融资有限公司、东吴证券国际经纪有限公司及东方证券(香港)有限公司为联席账簿管理人。



新娱科控股董事会主席兼执行董事隋嘉恒先生总结道:「新娱科控股今日成功在香港联交所主板上市,对公司而言,这是一个十分重要的里程碑。展望未来,新娱科控股将充分利用上市平台的优势,专注发展高增长潜力的业务,扩充游戏发行能力,深化与现有客户的关系并持续开发新客户以及继续提升游戏研发能力。我们旨在进一步巩固集团的行业地位,扩大集团收益,从而为股东带来最大回报」





July 15, 2020 11:38 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



新娱科控股有限公司 June 30, 2020 09:32 HKT/SGT 新娱科控股有限公司公布于香港联交所主板上市的详情 更多新闻 >>