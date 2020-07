Wednesday, 15 July 2020, 10:22 HKT/SGT Share: 君实生物今起登陆科创板:致力打造中国创新型生物制药领域标杆

香港, 2020年7月15日 - (亚太商讯) - 2020年7月15日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“君实生物”)在上海证券交易所科创板挂牌上市,股票代码688180。



科创板于2019年7月22日正式迎来第一批上市企业,迄今(7月15日)为止,已经有28家生物医药类上市公司在科创板上市交易,作为科创板重点支持的六大行业之一,生物医药企业占科创板目前上市公司总数的近五分之一,数量排名第二。



君实生物是第一家从新三板转战科创板、并同时在香港上市的公司,创造了科创板的一项纪录。由于拥有PD-1、新冠中和抗体多个热门品种,君实生物从宣布要在科创板上市的第一天起,就成为关注的焦点。



资本市场表现亮眼

君实生物成立于2012年12月,是一家创新驱动型生物制药公司,具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。



作为中国创新型生物制药企业的代表,君实生物曾在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌交易。2018年4月,新三板与港交所签署合作谅解备忘录,互相接受符合条件的公司申请挂牌、上市,不设前置性审查程序。君实生物是该备忘录下首家以“未盈利公司”的形式登陆港交所的企业。



君实生物在香港市场上受到了国际投资者的高度认同,截至7月14日收市,君实生物(1877.HK)股价为62.85港元,较19.38港元的发行价上涨超过220%,仅2020年来,股价上涨就超过了100%,近3个月以来日均交易额超过3000万港元。此外,君实生物的港股股票名称也从今天开始不再标记“B”,代表其已符合相关上市规则要求的市值/收益测试。



此次君实生物首次公开发行A股募集资金净额为44.97亿元,其中计划12亿元用于创新药物研发,7亿元用于公司在上海临港的产业化项目,8亿元用于偿贷及补充流动性。



产品管线丰富,从同步创新到全球创新

君实生物不仅在资本市场上创造了多项领先,还致力于通过源头创新来开发同类首创(First-in-class)或同类最优(Best-in-class)药物,已成功开发出颇具市场潜力的在研药品组合,多项产品具有里程碑意义。



2018年12月17日,君实生物的核心产品特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益)获国家药监局批准上市销售,这是中国首个获批的国产抗PD-1单抗,在PD-1领域打破了外资药品垄断的局面。



目前,特瑞普利单抗已在全球开展了30多项临床研究,包括15项关键注册临床研究,针对鼻咽癌、尿路上皮癌、肺癌、胃癌、食道癌、肝癌、乳腺癌、肾癌等适应症进行研究开发。



继黑色素瘤获批上市之后,特瑞普利单抗今年上半年在国内递交了鼻咽癌和尿路上皮癌两项新适应症的上市申请并获受理,这也是全球首个抗PD-1单抗治疗复发/转移性鼻咽癌的新药上市申请。黑色素瘤、鼻咽癌和尿路上皮癌三个适应症,每年在中国累计新发病人数超过15万人,独特的临床策略也让君实生物有机会满足更多患者的临床需求。



围绕“创新驱动”与“患者可及”,君实生物正在和将要开发的产品包括生物创新药、生物类似药、抗体偶联药物,以及小分子药物等共21个品种,其中10项产品已经进入临床研究,包括1个已上市销售品种、1个已提交上市申请的品种;另外有11项产品处于临床前研究阶段,在研项目储备丰富,搭建起了较为完备的产品结构。



在君实生物的研发管线中,抗TNF-α单克隆抗体(修美乐生物类似药)、自主研发的国内首个抗PCSK9单抗、全球首个治疗肿瘤的抗BTLA单抗等都是颇具市场竞争力的在研品种。抗BTLA单抗也标志着君实生物已从同类创新向全球首创进军。基于强大的创新与全产业链能力,2020年初,当新冠病毒在国内肆虐之际,君实生物与中国科学院微生物研究所迅速启动了针对新冠病毒的中和抗体药物JS016的研发。JS016已于今年7月初完成I期临床全部受试者入组,是中国最早进入临床阶段的新冠病毒中和抗体,其在美国的临床研究也已于第二季度启动。



全球布局,打开广阔成长空间

作为一家创新驱动型生物制药公司,君实生物在短期内取得研发硕果,关键在于拥有完整的、覆盖蛋白药物全生命周期技术体系。通过7个主要抗体开发技术平台,君实生物掌握从靶点开发,到候选物筛选、优化、工艺开发,直至规模化生产的所有关键技术。高效、成熟的平台技术闭环也让君实生物的创新犹如“有源之水”,源源不断。



君实生物从创立之初,就确立了“立足中国,布局全球”的战略规划。它从上海总部出发,建立全球一体化的研发体系,在中国和美国设立三大研发中心,在产品研发和商业化上,实现合作开发、中美双报。



此外,君实生物也早在药物的临床前阶段,就提前布局生产基地,也是基于对产品研发和未来市场的强大信心。目前,公司拥有苏州吴江、上海临港两个生产基地,共计33000升产能,未来还具备进一步扩展的空间。临港生产基地按照国际药品生产质量管理规范(cGMP)进行建造,也让君实生物未来管线上的产品能够达到美国、欧盟等国际质量标准。未来,不论是创新药还是生物类似药,君实生物都能够通过规模化生产,为全球患者提供更加可及、可负担的高质量治疗选择。



君实生物2019年实现营业收入7.75亿元,其中特瑞普利单抗的销售额达到7.74亿元。随着公司商业化的进一步拓展和新的产品、新的适应症陆续获批上市,未来公司业绩有望得到进一步提升。



君实生物首席执行官李宁博士表示:“科创板的设立为君实生物在内的致力于创新发展的医药企业提供了一个良好的资本支持平台和展示窗口。此次登陆科创板是君实生物又一个重要的里程碑,健康持续的融资渠道将助力我们快速推进管线上的创新产品,同时加强与国内外合作伙伴的联合创新。君实生物也将一如既往地在创新生物药领域不断深耕,推进中国医学进步,让更多中国患者获益,同时通过优良的业绩回报广大的投资者。”



近年来,中国的创新药物研发生态和整体水平有了突飞猛进的发展,君实生物作为国内创新药物研发的中坚力量之一,同许多有实力的同行一起,正在迎接鼓励创新的最好时代。资本市场的助力是优秀企业实现跨越式发展的必要因素之一,君实生物将在新的平台上不断努力,为中国创新药物繁花似锦的明天增添一抹色彩。





July 15, 2020

