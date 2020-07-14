Tuesday, 14 July 2020, 15:56 HKT/SGT Share: 四大动力支撑高成长性 渤海银行首发值得关注

香港, 2020年7月14日 - (亚太商讯) - 据信报报道，渤海银行股份有限公司（下称「渤海银行」或「公司」）将于7月16日在港交所上市，这是国内银行业今年的首单IPO，公司具有支撑业绩成长的多方面因素。



全国性牌照 布局重点经济圈

渤海银行是唯一一家自《中国商业银行法》修订以来成立的全国性股份制商业银行，拥有全国性牌照优势，公司用14年完成了主要省会及经济重要城市的战略布局，渤海银行根植京津冀地区，2009年上海分行和深圳分行正式营业，公司在长三角及珠三角经济圈快速发展。截至2019年12月31日，渤海银行拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家，具备了辐射全国、蓄势待发的网络优势。



细分业务定位 拓展中间业务

渤海银行的公司业务聚焦于高成长性的客户群体，从经济转型、产业升级、优质稳健、回报良好四个维度锁定行业龙头企业为核心客户。在传统行业领域主要服务于经营稳健的房地产企业，在新经济领域服务于新制造、新科技、新零售及新消费行业中的优质客户，在零售客户方面，渤海银行精准服务于金融需求旺盛的「压力一代」和拥有一定财富积累且需要财资管理服务的「养老一族」。2017年至2019年，公司贷款和垫款年复合增长率为16.4%，在全国性股份制上市商业银行相比位居第一，个人贷款业务年复合增长率为40.2%，在全国性股份制上市商业银行相比位居第二。



渤海银行推出了行业电商平台、政府政务平台、智慧小区平台、智慧城市平台等众多业务场景平台。通过与合作平台数据共享，获得大量数据及海量客户资源，得以不断拓宽获客渠道，拓宽中间收入渠道，持续提升市场竞争力。



引入金融科技 助推业务发展和风控

渤海银行在苏州设立了生态银行实验室，打造了传统架构与云计算相融合的科技架构体系，实现了业务、网点的数字化与智能化。渤海银行与阿里云建立了全面战略合作关系，投产了涵盖IaaS、PaaS到SaaS完整的分布式私有云。渤海银行通过金融科技重塑了银行业务和服务模式，打造了共建、共享、共赢的「在线渤海银行」开放生态银行体系，延伸银行服务的边界。公司通过金融科技技术构建了「立体防御、数据支撑、运营集中、响应实时」的数据安全运营体系，并打造了智慧风控决策体系－「飞廉」风控平台，得益于智能风控决策体系，渤海银行风控取得良好成效。



推行精益化管理

渤海银行推行精益化的管理模式，以高质高效的经营管理体系为客户提供最佳体验。公司在设立阶段就引进境外战略投资者，其中渣打银行持股比例达19.99%，是第二大股东，渣打银行在公司搭建管理体系中发挥了重要指导作用，曾派出近100人的团队全面深度参与渤海银行的初期经营，渤海银行的管理理念、企业文化传承了渣打银行审慎、规范的基因和风格。



截至2019年12月31日，渤海银行总资产11,169亿元，总权益826亿元。2019年营业收入284亿元，净利润82亿元，资本充足率13.07%,不良贷款率1.78%，拨备覆盖率187.73%，净利润同比增速达15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%。





July 14, 2020 15:56 HKT/SGT

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