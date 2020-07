Tuesday, 14 July 2020, 15:00 HKT/SGT Share: 君实生物与Revitope签署研发及许可协议共同开发新一代精准靶向免疫疗法 - 双方将基于Revitope的双抗原导向T细胞嵌合活化技术平台(TEAC)和君实生物的抗体技术平台共同开发新型肿瘤免疫抗体疗法

- Revitope将负责针对君实生物所挑选的靶点设计5组不同的TEAC肿瘤免疫疗法药物

- 针对每组TEAC分子,Revitope将有可能获得研发和商业化里程碑款,外加净销售额的销售分成

- 君实生物承诺将以1000万美元对Revitope Oncology进行有条件的股权投资,获得的股份转换后占Revitope Oncology总股本的9.99%

美国麻省剑桥市和中国上海, 2020年7月14日 - (亚太商讯) - Revitope Oncology Inc(以下简称“Revitope Oncology”),一家正在推进新型精准肿瘤免疫疗法的生物技术公司及其全资子公司Revitope Limited(Revitope Limited与Revitope Oncology以下合称“Revitope”),与君实生物(1877.HK,688180.SH),一家以创新为驱动致力于创新疗法的发现、开发和商业化的生物制药公司,今日宣布双方已达成一项研发战略合作。利用Revitope的蛋白质工程专利平台以及君实生物开发的新型抗体,双方将一同研发以双抗原为靶点的“全球新”T细胞嵌合活化癌症疗法。Revitope将授予君实生物本次研发合作框架内产品的全球独占许可。针对每组由君实生物挑选的T细胞免疫疗法分子,Revitope将获得研发和商业化里程碑款,外加销售分成。此外,君实生物承诺将按照双方同意的条款和条件,在遵守所有适用法律的前提下以1,000万美元对Revitope Oncology进行股权投资,获得的股份转换后占Revitope Oncology总股本的9.99%。



君实生物副总经理姚盛博士表示:“基于Revitope独特的双组分T细胞免疫疗法平台与君实生物具备的从发现到商业化的全生命周期抗体开发能力,我们有信心在不久的将来将双靶向新型精准癌症免疫疗法推向临床试验。作为创新驱动型企业,我们相信与Revitope的合作能够助力我们开发出可以进一步提升安全性和临床疗效的‘全球新’下一代免疫疗法。”



Revitope的双抗原导向T细胞嵌合活化(TEAC)专利技术平台可利用共表达的肿瘤抗原开发出与传统免疫疗法相比具有更好的安全性和疗效的高肿瘤特异性疗法。Revitope独特的方法是基于一对靶向肿瘤的抗体,他们共享T细胞嵌合域,被设计为无活性的前药,直到他们遇到共表达双抗原的癌细胞才会被活化从而发生抗肿瘤活性。



“我们很高兴能与拥有先进抗体发现技术和世界一流开发能力的君实生物进行合作,开发独特的双抗原导向T细胞嵌合活化抗体疗法,这种疗法在靶向肿瘤细胞的同时可以为患者带来更好的安全性和疗效”,Revitope Oncology首席执行官Steve Arkinstall博士说道。



根据双方签订的开发合作和许可协议条款,君实生物和Revitope将根据双方确认的靶点找到候选TEAC对。Revitope将利用其TEAC蛋白质工程平台,针对君实生物的专利抗体序列开发至多五对具有最佳药理学和治疗活性的新型TEAC对。届时,君实生物将获得TEAC对在全球范围内的独占许可,并将全权负责支持IND申报的临床前研究以及所有临床开发、制造和商业化。Revitope将就每组TEAC分子获得君实生物支付的临床开发和商业化里程碑付款,外加产品的销售分成。



关于双抗原导向T细胞嵌合活化抗体技术(TEAC):肿瘤特异性免疫疗法

由于肿瘤通常不会表达肿瘤特有的细胞表面蛋白,常规的双特异性抗体治疗可能会产生大量有害的由“靶点上,肿瘤外”造成的毒性。Revitope的双抗原导向T细胞嵌合活化的设计使得只有两种特定抗原的肿瘤细胞会吸引和激活T细胞。虽然也是用传统的肿瘤靶向结构域进行开发,但T细胞的嵌合活化将CD3的结合域(T细胞识别结构域)切割成两个部分,这两部分分别在两个分子上。通过双抗原提高肿瘤特异性选择,即两个输入信号组合在一起实现一个精准的靶向输出,可以增强对正常组织的保护作用。只有当两个抗体分子同时与同一个肿瘤细胞的双靶点结合,CD3结合域的两部分才能结合并产生功能完备的抗CD3结合域。仅表达一种或两种靶抗原都不表达的正常细胞不会引发TEAC对的激活,从而避免了对健康组织的毒性伤害。



关于Revitope Oncology

Revitope Oncology 是一家私营肿瘤药公司,专注于开发以创新型肿瘤特异性抗体为基础的生物疗法,总部位于美国马萨诸塞州剑桥市。针对新型双特异性抗体疗法Revitope已开展了一系列构思、设计、专利申请和临床前试验工作,旨在提高肿瘤特异性免疫疗法的有效性和安全性。欲了解更多信息,请访问:revitope.com 或联系:contact.revitope@revitope.com。



关于君实生物

君实生物(1877.HK,688180.SH)于2012年12月由毕业于中美两国知名学府、具有丰富跨国科技成果转化及产业经验的团队创办。



君实生物以开发治疗性抗体为主,专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化,具有丰富的在研产品管线,包括19个创新药,2个生物类似物,覆盖五大治疗领域,包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及抗感染疾病。君实生物是国内首家获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准、抗PCSK9单克隆抗体NMPA临床申请批准的中国公司,并取得了全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的临床申请批准。今年,君实生物还与国内科研机构携手抗疫,共同开发的JS016已作为国内首个抗新冠病毒单克隆中和抗体进入临床试验,用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量。目前君实生物在全球拥有近两千名员工,分布在美国旧金山和马里兰,中国上海、苏州、北京和广州。欲了解更多信息,请访问:http://junshipharma.com



