Tuesday, 14 July 2020, 14:20 HKT/SGT Share: 昊天发展组合营公司 研发肝细胞与生物疗法

香港, 2020年7月14日 - (亚太商讯) - 昊天发展集团有限公司（港交所股份代号：0474，“昊天发展”或“集团”），一家多元化投资控股公司，通过其子公司Aceso Life Science Holding Limited（“Aceso”）与Promethera Biosciences S.A./N.V（“Promethera”）成立合资公司（“合资公司”）。



该合资公司由Aceso及Promethera分别占60%及40%股权，旨在中国以及东南亚地区独家研发及分销Promethera的生物制药产品（“该等产品”），当中包括用于治疗慢性及急性肝衰竭、非酒精性脂肪肝炎及尿素循环失调等疾病以及用于治疗肝硬化/脂肪肝，自身免疫力疾病及多种肿瘤的抗体产品。Promethera将会向合资公司授权该等产品相关在中国及东南亚地区的所有知识产权并提供长期技术支持。合资公司下一步亦将与日本伊藤忠商事株式会社（“伊藤忠”）探讨开展一系列相关合作。



亚太地区是全球肝病发病重点地区，据统计，2017年全球因肝病死于肝硬化的人数达132万人，中国为肝硬化的高发地区，2018年新增病人人数为700万人，死亡人数约为每年10万人。另外中国2018年新增肝癌病人人数为39万人，死于肝癌的人数为37万，占全球因肝癌死亡人数的47%。昊天发展一直积极寻求延展其业务至生命科技行业，此次通过Aceso与Promethera成立合资公司，引进全球领先的治疗多种肝脏疾病以及新冠肺炎(“COVID-19”)的细胞疗法及抗体产品落地中国以及东南亚地区，是集团实现其战略的重大里程碑。



Promethera Biosciences S.A/N.V.简介

Promethera Biosciences S.A/N.V.由比利时皇家医学院院士及比利时天主教鲁汶大学教授Etienne Sokal与比利时天主教鲁汶大学技术转移中心Sopartec SA于2009年创立，是一家致力于肝脏疾病细胞疗法的生物制药公司及肝脏治疗领域的全球创新公司。公司致力于探索挽救患者生命的新疗法，以减少病人对肝移植的需求，其研发管线主要围绕其专利细胞技术HepaStem的免疫调节和抗纤维化特性所开发。除细胞疗法（ HepaStem及H2Stem ）外，Promethera亦积极开发抗体管线产品Atrosimab以实现多元化的治疗方案。



HepaStem是一种肝源性扩增干细胞生物药，细胞源自合规捐赠的健康人类肝脏，于Promethera Biosciences符合现行优良药品生产管理规范标准(cGMP)的制造工厂分离，扩增。HepaStem主要适用病症为慢加急性肝衰竭(ACLF)、非酒精性脂肪肝炎(NASH)及尿素循环失调(UCD)。HepaStem目前已完成慢加急性肝衰竭2a期临床研究，其2a期临床研究数据已入选为2019年欧洲肝脏研究学会(EASL)年度会议中的突破性发现。HepaStem现正在欧洲展开2b期的潜在关键性阶段ACLF病人临床研究。此外，Promethera Biosciences正筹备于欧洲就HepaStem用于治疗2019新型冠状病毒肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群提出新药临床试验申请。



Promethera Biosciences其他在研产品包括；(1) H2Stem，一种次世代的肝胆间充质祖细胞可用于肝脏再生, (2) Novotarg,临床前CD95 /CD20双特异性抗体可用于治疗多种癌症，(3) Atrosimab，临床前TNF-1号受体(TNF Receptor 1)拮抗单价抗体，可用于肝脏疾病及其他发炎性自身免疫力疾病。



Aceso Life Science Holding Limited简介

Aceso Life Science Holding Limited, 是由昊天发展以及和高资产管理有限公司（“和高”）成立的合资公司， 昊天发展与和高分别持有其51%及49%股权。 Aceso Life Science 业务主要为引进全球生命科技资产及知识产权并于大中华及东南亚进行研发、商业化及分销。







July 14, 2020 14:20 HKT/SGT

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