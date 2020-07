Tuesday, 14 July 2020, 12:02 HKT/SGT Share: 力世纪宣布与ROHM共同完成新一代碳化矽双逆变器800V系统首个原型 实现更小型化丶更轻量及更高效 可广泛应用於不同电动车型

目标於未来24个月投入量产



香港, 2020年7月14日 - (亚太商讯) - 力世纪有限公司(「力世纪」,「本公司」,香港联合交易所股份代号:860.HK;连同其附属公司统称「集团」)欣然宣布其附属公司GLM Co., Ltd (「GLM」) 成功完成颠覆电动汽车市场的新一代碳化矽双逆变器800V系统首个原型。该碳化矽逆变器乃GLM与着名日本半导体和电子元件制造商ROHM Co., Ltd. (「ROHM」)共同研发,自今年2月双方宣布共同研发合作後仅五个月便完成首个原型。项目计划将於未来二十四个月内投入量产。



GLM与ROHM共同研发新一代碳化矽双逆变器800V系统首个原型



前所未有技术实现更小型化,更轻量及更高效



力世纪及其附属公司致力在汽车出行技术上勇於创新。全新研发的新一代碳化矽双逆变器800V系统结合碳化矽作为功率元件,较绝缘栅双极电晶体转换技术拥有明显优势。该三合一的整装系统配备固态电池(SSB)电池管理系统(BMS),同时结合两个逆变器及一个电源分配单元(PDU),使全新的逆变器系统达至更小型化,减低重量及提供与普遍产品相比更高的输出量。透过应用新系统,电动汽车的重量及充电时间均能大大减低。本集团将致力於2021年底前进一步缩短充电时间。



项目预计於2022年春季开始量产。本集团期望与发动机生产商及电池生产商合作,为全球最先进的电动汽车动力总成之一提供一站式方案。



颠覆性逆变器系统可广泛应用於不同电动汽车



根据彭博 NEF 於2020年1月出版的《Electric Vehicle Outlook 2020 》,至2040年过半全球载客汽车销售量为电动汽车。报告又预期全球电动汽车维持长远的市场需求,至2040年全球电动汽车销售量将达至5,400万台。力世纪拥有崭新的新一代碳化矽双逆变器800V系统技术,预计可应用於如电动列车丶电动巴士等广泛交通工具及其他电动汽车型号,使集团在满足日益增长的市场需求上占尽有利位置。



力世纪有限公司主席何敬丰先生表示:「新一代碳化矽双逆变器800V系统首个原型之完成,为力世纪及电动汽车市场立下重要里程碑。该独特产品标志电动汽车动力总成的未来,为本集团挖掘电动汽车市场的庞大潜力做好准备。本集团将继续积极辨识市场需求,并研发创新及可持续技术以抓紧机遇。」



关於力世纪有限公司

力世纪有限公司(「力世纪」,股份代号:860.HK)为一家领先的综合汽车出行技术解决方案供应商,拥有自主研发能颠覆汽车出行的技术,矢志通过整合全球先进的汽车出行资产及网路,为「未来出行」打造全球领先的一站式汽车出行服务平台。



集团於2020年3月完成收购欧洲高性能极级超跑开发商Apollo Automobil 的86.06%股份後,以全新品牌「Apollo Future Mobility Group」出发,并以两大支柱开展业务路向,分别为Apollo汽车 (Apollo Automobil) 及Apollo先进技术 (Apollo Advanced Technologies) 。除了开发及销售极级超跑,以及以「Apollo」品牌进行交叉品牌许可业务外,集团透过整合Apollo Automobil及集团原有的电动车技术,从构思丶设计丶建模丶工程丶模拟丶原型制作丶实际测试,以至将生产前原型交付予客户,提供一站式总承包技术解决方案,致力为全球汽车出行市场提供无缝丶全面的解决方案平台。



集团的附属公司包括欧洲高性能极级超跑开发商Apollo Automobil和日本首家电动汽车开发商GLM Co.Ltd,并目标於今年6月完成全面收购德国汽车工程解决方案供应商Ideenion。此外,集团亦透过投资全球首个金属3D列印汽车制造平台Divergent Technologies, Inc及行业领先的电动汽车充电解决方案供应商依威能源,拓展汽车出行技术。



如欲了解更多资讯,请浏览 http://www.apollofmg.com/





