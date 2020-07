Monday, 13 July 2020, 11:48 HKT/SGT Share: 君实生物新冠中和抗体JS016完成I期临床试验受试者入组 摘要:君实生物将尽快开展针对新冠肺炎患者和高危人群的后续临床试验。

香港, 2020年7月13日 - (亚太商讯) - 北京时间2020年7月13日,君实生物(HKEX:1877)宣布,公司与中国科学院微生物研究所共同开发的重组全人源抗SARS-CoV-2单克隆抗体注射液(产品代号“JS016”)已于近日完成中国I期临床试验所有受试者给药。作为国内最早进入临床的新冠病毒中和抗体,JS016的研发进度处于全球领先水平,其在美国的临床试验也于第二季度启动。



该临床试验为一项随机、双盲、安慰剂对照I期临床研究,由复旦大学附属华山医院的张菁教授和张文宏教授牵头,旨在评价JS016单剂静脉输注给药在健康受试者中的耐受性和安全性,计划招募40例健康受试者(男女均有),是全球首个在健康受试者中开展的新冠病毒中和抗体临床试验。2020年6月7日,JS016完成I期临床试验的首例受试者给药,仅用了一个月时间就提前完成全部受试者入组。



7月7日,既定方案的4个剂量组共40例受试者完成给药,截至目前,尚未观察到剂量限制性事件(DLE),为进一步探索JS016新药在人体中抗新冠病毒的疗效提供安全性依据。君实生物计划尽快开展针对轻型/普通型新冠肺炎患者的Ib期临床研究,以及针对重型及危重型新冠肺炎患者的II/III期临床研究。同时,公司也将后续开展针对新冠病毒高危人群的研究,以评价JS016对新冠病毒感染的预防作用。



新冠肺炎(COVID-19)是由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的急性呼吸道传染病。自2020年3月11日世界卫生组织宣布COVID-19进入全球大流行以来,截至目前,全球新冠肺炎感染人数已破千万大关,死亡病例超56万。目前疫情仍在进一步发展,且尚无针对COVID-19的疫苗或特效药物。全球范围内仍亟需开发安全、有效的新机制药物来补充现有治疗的不足,弥补COVID-19极大的未被满足的临床需求。



JS016是从康复期病人体内快速筛选并在体外重组表达具有高度病毒中和能力的全人源单克隆抗体,由本土创新药企君实生物与科研机构中科院微生物所共同开发。JS016在临床前的体外和恒河猴体内实验中展示了良好的中和活性和阻断能力,体现出抗新冠病毒的治疗和预防潜力。



关于JS016

JS016是一款重组全人源单克隆中和抗体,特异性结合SARS-CoV-2表面刺突蛋白受体结构域,并能有效阻断病毒与宿主细胞表面受体ACE2的结合。该项目由君实生物与中国科学院微生物研究所共同开发。



在新冠肺炎疫情爆发之初,君实生物迅速启动了中和抗体的研发工作以抗击疫情。在两个月的时间内,公司利用自身的工艺平台完成了IND所需的临床前研究,用于GLP毒理研究的抗体工艺开发和生产,以及临床批次的抗体GMP生产。JS016是中国最早进入临床阶段的新冠病毒中和抗体。君实生物的合作伙伴礼来制药也于第二季度启动了JS016在美国的临床试验。



关于君实生物

君实生物(HKEX:1877)于2012年12月由毕业于中美两国知名学府、具有丰富跨国科技成果转化及产业经验的团队创办。



君实生物以开发治疗性抗体为主,专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化,具有丰富的在研产品管线,包括19个创新药,2个生物类似物,覆盖五大治疗领域,包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及抗感染疾病。君实生物是第一家获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准的中国公司,国内首家就抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS单克隆抗体取得NMPA的IND申请批准的中国公司,并取得了全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的IND申请批准。目前君实生物在全球拥有超过一千名员工,分布在美国旧金山和马里兰,中国上海、苏州、北京和广州。



