Thursday, 9 July 2020, 15:57 HKT/SGT Share: 港股主板上市的天大药业（00455.HK）蓄势待发、值得期待

香港, 2020年7月9日 - (亚太商讯) - 随着国内各省陆续出台《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、北京市中医药条例（草案公开征求意见稿），中医药行业踏入了快速发展的进程。港股市场一些相关的优质中小盘标的，也开始逐渐被市场发现价值。譬如以发展中医药产业为基础，发展创新药物和医疗科技，发展优质的医疗保健服务的天大药业（00455.HK），近期似乎开始受到市场越来越多的关注。



公司总部设在香港，在中国深圳和澳大利亚悉尼设立了营销中心，负责香港、中国、澳大利亚、及覆盖全球的国际市场销售网络和品牌建设。目前公司旗下产品包括化药、生物制品、中成药、中药材、中药饮片、健康产品及保健品等，涵盖心脑血管疾病、儿科疾病、感冒及呼吸系统疾病、抗感染类、戒毒类、抗肿瘤和其它治疗领域的药品，以及“和谷”、“托康”品牌系列健康产品及保健产品等。



危机的对面便是拯救其于水火之中的生机

近期疫情风暴的肆虐之下，除了口罩、酒精等基本防疫物品热度攀升，相关药品的需求也大幅提高，例如公司产品之一的利巴韦林在疫情期间销量走俏。此外，在当今尚未有针对新冠病毒的特效药或是疫苗正式投入使用的情况下，天大药业争分夺秒，在疫情爆发初期迅速会同中医药权威专家，研定而成中药抗疫系列方剂 —「抗疫一方」(预防方)、「抗疫二方」(治疗方)、「抗疫三方」（康复方），继而在粤港澳三地为逾千名民众提供义诊及赠予「抗疫一方」，协助民众抗疫，获得社会好评。2020年4月，「抗疫一方」颗粒剂成功被纳入澳大利亚药品管理局登记药品表，是首个在中国以外市场取得注册的、对流感、新冠病毒有预防作用的中药，意味着天大药业中医药的国际化战略向前迈进了一大步。



中医药政策不断利好，发展前景广阔

“预计2020年，我国中医药大健康产业或将突破3万亿，年均复合增长率将保持在20%。”——国务院新闻办发布的《中国的中医药》白皮书。预计2022年或将达到1,708亿元，且到2024年或将超过2000亿元，年平均复合增长近10%；且预计2020年中药市场规模或将达5,806亿元，复合增长率为8.2%。随着中医药教育意识越来越普及，民众消费能力亦不断提升，天大药业紧抓时代的发展机遇，进行中医药全产业链布局，以中医药产业为企业发展的核心板块，从中医、中药、中医药智能三大方面打造中医药全产业链，建立中药材质量控制优于国家标准的“天大标准”，创办新型中医馆连锁—天大馆。天大馆立足粤港澳大湾区，布局全国全球，努力发展成为中医馆连锁第一品牌；已先后于2019年5月在广东珠海及于2020年2月在香港铜锣湾各开设一家旗舰馆，此外，有别于前两家的澳洲天大馆在筹备中，将以会所形式运营，结合澳洲得天独厚的颐养环境，聚焦慢病管理。未来天大馆会将养宫、痛症治疗和康养作为特色服务进行推广；天大药业充分利用互联网信息技术、大数据、人工智能及其它创新科技，搭建“云上天大馆”，实现中医药服务线上线下相互融合、远程诊疗及专家会诊，为民众提供优质、便捷、全面的中医药健康服务，成为推动中医药传承、创新和发展的领跑者。



业绩保持稳健

从截至2020年3月31日止年度发布的全年业绩可以看到，虽然期内公司收入4.92亿港元，同比减少6.7%，但股东应占年度溢利约为314万港元，同比上升18.3%。整体收入下跌，主要是由于国家医保政策变更，旗下盟生药业的脑蛋白产品销量受到较大影响，，不过因为天大药业只控股盟生药业55%，减低了对股东应占年度溢利的影响。与此同时，公司全资附属公司天大药业(珠海)有限公司销售收入由2019财政年度约1.77亿港元上升38.3%至本财政年度约2.46亿港元。其中，主要产品托平(缬沙坦胶囊)及托恩(布洛芬混悬液)的销售收入较2019财政年度分别上升67.8%及31.8%。天大药业(珠海)溢利贡献由2019财政年度约1,690万港元增加55.4%至本财政年度约3,420万港元，不但完全抵销了盟生药业业绩退倒的影响，更令股东应占年度溢利部份不跌反升。预期中药材、中药饮片、中医馆业务将保持增长。天大药业（珠海）有限公司位于珠海金湾区的新研发及制药基地预计于2021年可以投产，届时产能将进一步提升，产品将更丰富，规模化将带来收益的最大化，相信可以为天大药业带来持续的发展动力。



天大药业重视产品研发，古代经典名方中药复方制剂产品、运用脑蛋白提取工艺技术开发的日化产品和食品、茶包、汤包、膏滋等传统中药养生产品、药食同源健康产品、系列面膜产品等，在有条不紊推进。天大药业积极应对医改政策变化，通过销售模式创新、进一步开拓国内外市场、加强新产品研发及新产品合作等手段，来巩固扩大仿制药业务，促进创新药业务成长。同时，对接国家产业政策，全面推进中医药业务发展，重点打造新型中医馆连锁─天大馆。



天大药业努力构建多元化的投资者互动渠道，与股东及投资者保持密切互动，提高资本市场对公司的认知。天大药业一直以来派息稳定且公司无负债，此次董事会建议派付末期股息每股0.13港仙。相信未来会创造更多的价值以回馈股东。







July 9, 2020 15:57 HKT/SGT

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