Thursday, 9 July 2020, 15:42 HKT/SGT Share: 渤海银行赴港上市 金融科技提升资产质量

香港, 2020年7月9日 - (亚太商讯) - 据东方日报报道,作为国内最年轻的全国性股份制商业银行,渤海银行(09668.HK)今日持续招股。随着金融科技的兴起,中国银行业已全面拥抱金融科技。渤海银行亦紧抓金融科技带来的发展机会,进一步提升资产质量。



金融科技拓展业务 数字化理念根植其DNA



渤海银行通过金融科技重塑了银行业务和服务模式,打造了共建、共享、共赢的「在线渤海银行」开放生态银行体系,延伸银行服务的边界,拓展了业务范围。渤海银行推出了行业电商平台、政府政务平台、智慧小区平台等众多业务场景解决方案,并为各方提供定制化、智能化、端到端的业务合作模式,显著改善消费者感受和满意度,在创造新的盈利点的同时提高了客户粘性。



截至2019年12月31日,渤海银行的平台业务合作平台数量已超过100家,于2019年其通过建立场景获得的在线用户达到28.15万户,这些在线平台的合计交易量达到人民币420亿元。通过与合作平台数据共享,渤海银行得以不断拓宽获客渠道,拓宽中间收入渠道,持续提升其金融产品及服务的市场竞争力与认知度。



结合自身优势以及当前经济的发展趋势,渤海银行以一些龙头企业为重要合作伙伴,打造出了旅游出行、房地产生活、现代物流三大生态圈,并以开放生态银行无感服务为粘合剂,聚合生态圈中的平台与消费者。在互联网旅游、便捷出行领域,截至2019年12月31日止年度,渤海银行通过旅游合作平台新增客户16万户。



在金融科技方面,渤海银行屡获殊荣。2018年,公司荣获「中国金桔奖-最佳金融科技服务奖」、「金融科技及服务优秀创新奖评选-管理创新突出贡献奖」、「中国电子银行金榜奖- 最佳个人网上银行奖」等奖项。2019年,公司荣获《21世纪经济报道》 「年度金融科技银行」荣誉。渤海银行已通过金融科技,已将数字化理念植入到其DNA中。



科技赋能注入新活力 数字化风控能力逐步增强



近年来,渤海银行的核心科技能力不断增强,其建设了统一的支付、图像处理、互联网账户、中间业务管理资产聚合等应用平台,实现了系统开发的标准化和综合金融产品服务一点接入。公司自主研发和投产了同城双活技术架构,并与阿里云建立了全面战略合作关系。科技赋能为渤海银行发展注入新活力,为其发展全面数字化、智能化银行发展提供了有力支撑。



通过金融科技技术,渤海银行加强了风险监控,完成对风险资产预警的全面化及在线化,并有机结合成熟的线下风控逻辑和手段,全面提升风控能力。公司构建了「立体防御、数据支撑、运营集中、响应实时」的数据安全运营体系,打造智能风控决策体系。2019年,智能风控决策体系荣获《亚洲银行家》中国年度风险数据与分析技术实施大奖,为公司的零售业务健康持续合规发展打下坚实基础。



得益于智能风控决策体系,渤海银行风控取得良好成效,资产质量亦显著向好。截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日,该行的零售贷款不良率分别为0.37%、0.38%、0.54%,均低于各年已披露零售贷款不良率的全国性股份制上市商业银行的平均值。同期,该行的拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和187.73%,拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.34%,均呈稳中向好趋势。其中,拨贷比优于全国性股份制上市商业银行平均水平。



正处于招股期的渤海银行,金融科技已成为其一大亮点,该技术不仅有助其拓展业务边界,更有助进一步提升其资产质量。







July 9, 2020 15:42 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network