Wednesday, 8 July 2020, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical荣获Frost & Sullivan“2020亚太CRO市场领导力奖”

澳大利亚阿德莱德, 2020年7月8日 - (亚太商讯) - Avance Clinical在全球远程线上奖颁奖典礼上荣获由Frost & Sullivan 颁发的久负盛名的“2020亚太CRO市场领导力奖”，其是澳大利亚在CRO 生物技术方面领先的公司。



Avance Clinical的首席执行官 Yvonne Lungershausen



关于 Frost & Sullivan：



“‘Frost & Sullivan最佳实践奖’是对在各自行业中表现出色的顶尖公司的肯定与表彰。获奖者都是Frost & Sullivan公司分析师进行深入访谈、分析和全方位的二次调研后确定的。通常Frost & Sullivan公司分析师会对候选公司的收入、市场份额、产能和对行业的总体贡献进行调研，以确定是否符合最佳实践奖获得者的要求。”



这是该公司获得的首个Frost & Sullivan奖项，其在过去一年里在亚太地区发展迅速。



Avance Clinical 的首席执行官 Yvonne Lungershausen称赞了她的团队——由来自澳大利亚和新西兰的100多名临床试验专家组成。



“我们已经证明：始终注重赞助商的文化和灵活主动的策略让我们每次都会脱颖而出，我们的业务回头率高达75%。而这一点得到了Frost & Sullivan调研团队的认可，整个Avance Clinical 团队对此都感到非常自豪。”



“澳大利亚成功地解决了COVID-19危机，目前已经开始进行临床试验。这一奖项进一步加强了生物技术界的认知，即这是一个早期阶段的专家目标，在这里他们可以迎头赶上延误的试验进度。”



“Avance Clinical是推进快速研究项目启动方面的专家，通常能在6周内批准并启动试验。”



Avance Clinical是一家澳资委托合同研究组织，20年以来一直为当地和国际药物研发行业提供符合全球监管标准的高质量临床研究服务。



Avance专注于为生物技术公司的早期临床试验提供支持，在过去的4年中进行了150多个早期阶段（1期和2期）试验，涉及95个治疗适应症的8300多名参与者。



Frost & Sullivan最佳实践分析师Nidhi Jalali表示：



“在竞争激烈的亚太地区CRO市场中，Avance Clinical作为早期生物技术临床试验的领导者脱颖而出。该公司为需要便捷和创新型临床试验解决方案的生物技术公司提供响应迅速且具有创新性的服务，同时还具有最高水平的数据合规性。



Avance Clinical是一家提供全套CRO服务且有20年行业经验的公司。

在过去的一年里，该公司迅速发展，员工人数翻了一番，其还计划在该地区进一步扩大规模。Avance Clinical能够为生物技术公提供了真正与其规模匹配的服务，这意味着与一些大型CRO 公司相比，其拥有更好的任务理解力和更优质的客户服务。



Avance因其科学和专业的监管知识获得高质量临床试验结果并以此闻名于世，累计了令人印象深刻的74%的业务回头率，彰显了其作为市场领导者的地位。”



除了出色的新冠疫情管理能力，另一个重要因素就是速度、高质量场地和运营测试项目成本诱人。



- 澳大利亚政府对临床试验支出提供的43.5%以上的财政退款

- 临床试验无需IND，简化监管流程

- 先进的医疗、研究和科学团体，领先的调查人员和KOL，以及现代化的医疗设施



观看视频——了解更多信息https://www.avancecro.com/



澳大利亚因其在FDA标准的科学合规性和研究卓越性、医疗保健先进性，以及有机会在临床试验竞争较少的环境中接触患者等方面的优势而享有盛誉声誉，这也进一步增强了其作为临床试验目的地的优势。



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关于奖项

“Frost & Sullivan最佳实践奖”对在各自行业中表现出色的顶尖公司的肯定与表彰。获奖者都是Frost & Sullivan公司分析师进行深入访谈、分析和全方位的二次调研后确定的。通常Frost & Sullivan公司分析师会对候选公司的收入、市场份额、产能和对行业的总体贡献进行调研，以确定是否符合最佳实践奖获得者的要求。

关于市场领导力奖，Frost & Sullivan分析师分别阐述了核心基准标准，总结如下：

1. 技术杠杆作用

2. 客户购买体验

3. 性价比

4. 出色的增长战略

5. 客户服务体验

6. 品牌实力



凭借强劲的整体表现，Avance Clinical 私人有限公司获得了“2020年亚太地区CRO市场领导力奖”。我们还认识到，您获得这一奖项的原因是许多个人（员工、客户和投资者）在做日常抉择时都选择相信公司，并为公司的未来做出了有意义的贡献。



关于 Avance Clinical

Avance Clinical拥有20多年的从业经验，目前是澳大利亚领先的合同研究机构之一。 Avance Clinical通过协调人员、技能和专业知识，促进高质量的药物开发，以追求更健康的世界。



AvanceClinical凭借其经验丰富的团队，致力于提供高质量的临床研究服务。Avance Clinical的知识和经验库也得益于精心挑选的专家在不断地扩张，这些专家也表现出对所选领域的高度热情。



Avance Clinical在成熟的临床试验生态系统中提供高质量的服务，包括世界级的研究人员和能够访问特定患者组群的中心。其他好处还包括：



1. 政府发放研发经费，意味着可享受超过43.5%的临床试验经费返利。

2. 远程医疗在COVID-19大流行期间的枢纽作用——快速和连续性。

3. 网上问诊(SIV)和研究的启动在 5 — 6周得以实现。

4. 临床试验不需要IND申报。

5. 一期临床试验不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人员和场所的临床试验环境。

7. 建立健康的受试者数据库和专业的患者群体库。

8. 整个澳大利亚一期设施分为5个独立部分，其中包括以医院为基础的重症监护室。

9. 拥有世界一流的基础设施和专业的临床试验室的大型医院，其在FDA合规研究方面有着长期的跟踪记录

10. 季节性研究:北半球的赞助商可以利用澳大利亚的反流感和季节性过敏进行全年的研究



媒体联络:

media@avanceCRO.com

Chris Thompson



July 8, 2020 21:00 HKT/SGT

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