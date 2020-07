Wednesday, 8 July 2020, 11:46 HKT/SGT Share: 弘阳地产获克而瑞证券发表「强烈推荐」研究报告

香港, 2020年7月8日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合性房地产开发商弘阳地产集团有限公司(「弘阳地产」或「集团」;股份代号:1996)获克而瑞证券首次覆盖,目标价为2.90港元,给予「强烈推荐」评级。



克而瑞证券认为近年来公司销售高成长,土地储备优良,同时商业运营已积淀出行业领先的规模和品牌效应,看好公司未来销售持续增长的潜力,以及商管、物管等存量业务的大发展。



此外,克而瑞证券指出近年公司销售取得亮眼增长主要有以下几点原因:



1. 精耕长三角都市圈:土储集中于长三角核心区域(59%)及二线热点城市(74.5%),高消费指数及稳定人口净流入带来抗风险能力,同时核心都市圈自身及外溢需求推动销售高增长;公司总土储/销售面积为3.5X,短期业绩保障性较高。



2. 适时外拓,完善全国化布局:近期公司新进拓展华南、西南等区域市场,拿地项目对标都市圈的外溢需求,带来较高品牌溢价。



3. 财务结构优化,良好回款水平为土地投资提供保证:公司销售回款有力覆盖土地款支出,公司计划40%-50%回款用于投资端保障高增速的维持。截至2019年末公司销售回款率高达94%,相较去年同期提升4.0个PCT,高于行业平均水平。



4. 完善激励机制,打造营销铁军:公司充分启用职业经理人制度,同时配备完善专项激励机制、薪酬激励机制、股权激励机制和专案跟投机制,值得一提的是,公司营销团队在业内享有良好口碑,为项目高去化率提供前线保障。



有关弘阳地产集团有限公司 (「弘阳地产」) (股份代号:1996)

弘阳地产集团有限公司(「弘阳地产」或「集团」)是一家中国领先的综合性房地产开发商,专注于住宅物业开发以及商业及综合用途物业的开发、运营及管理。通过扎根南京、深耕江苏、布局长三角,弘阳地产已在江苏省建立了稳固的区域性龙头地位。自1999年南京红太阳注册成立,弘阳地产已在房地产开发及销售领域耕耘了近20年之久,成功建立了「弘阳」品牌,开发实力及行业地位获得了广泛认可。弘阳地产主要在长江三角洲地区一带开展业务活动,而该地区为中国经济最繁荣及活跃的地区之一。



弘阳地产业务运营包括三个主要业务分部:房地产开发与销售、商业物业投资与经营、酒店业务。弘阳地产持有并经营大部分已开发的商业物业。弘阳地产持有该等商业物业作长期投资及资本增值目的,并出租该等商业物业以产生租金收入。此外,根据克而瑞研究中心的研调显示,集团2020年1-6月于全口径销售金额排行榜中晋升至46强。





