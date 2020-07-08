Tuesday, 7 July 2020, 19:20 HKT/SGT Share: 华融金控拟换股私有化华融投资 双赢整合实行「投资+投行」战略

香港, 2020年7月7日 - (亚太商讯) - 财华社报道，华融国际金融控股有限公司(「华融金控」，股份代号：993)与华融投资股份有限公司(「华融投资」，股份代号：2277)本月6日发布联合公告，华融金控将以合约安排方式将华融投资进行私有化。同日，华融金控复牌。受到私有化利好的刺激，华融金控盘中一度暴涨逾300%，最终收涨255.70%，居板块涨幅首位。在华融金控的带动下，华融系股票全线大涨。截至7月6日收盘，华融投资涨67.74%，中国华融涨12.94%。在华融金控的领涨下，港股的金融板块亦大涨逾6%。



港股私有化浪潮趋热 华融金控重整待发

自2019年下半年以来，港股上市企业私有化节奏加快，Wind数据显示，2019年港股共10家企业完成私有化退市，对比2018年的3家创下历史新高，其中包括汉能薄膜、中外运航运、卜蜂莲花等，不乏国企身影。华融金控及华融投资均属中国华融集团的成员，此次华融金控向华融投资全体股东（「计划股东」）提出交换邀约，每持有一股计划股份相当于2.82股华融金控股份。该计划生效后，华融金控向计划股东发行及配发合共约51亿股华融金控股份，占华融金控已发行股本约142.71%及该建议完成后华融金控经扩大已发行股本约58.80%。



双赢整合 华融金控或将实力实行「投资+投行」战略

此次整合将深入推进中国华融境外经营条线管理体系改革，并有助华融金控形成规模经济效应、节省成本，以取得牌照业务(包括资产管理、证券以及企业融资业务)的持续增长。华融金控在完成私有化华融投资后将建构统一平台，在中国华融的强大支持下更具效率地集中善用中国华融品牌网络及资源。华融投资广泛的业务网络亦为华融金控提供丰富的客户资源，可有效强化华融金控的业务。



同时，华融投资已投资多家公司股本，为华融金控的企业融资业务带来潜在客户及创造机遇，整合后，华融金控将更具实力实行其「投资+投行」的发展战略。对整个投资及金融服务业而言，2020年极具挑战，部分短期挑战未减，但投资及金融服务市场的长期潜力依然庞大。此次整合将大大协助华融金控实现其长期增长机遇。由于华融金控及华融投资均属中国华融集团的成员，两者具共同传统，且拥有相类似的稳健及审慎的管理方式，这将有助于两者的业务快速有效率的合并，同时实现相关协同效应。



在成功私有化华融投资后，华融金控可利用华融投资原来的牌照业务，从而取得可持续且有利可图增长所需的规模经济效益及节省成本。上述华融投资的广泛业务网络亦为华融国际金融提供丰富的客户资源，可有效强化华融国际金融的业务。根据私有化要约，实行保留各自具独特优势不同领域的战略将提升效率，优化业务架构，最终加快实现规模经济效益。金融供给侧结构性改革仍在持续推进，华融金控私有化华融投资正当时。









July 7, 2020 19:20 HKT/SGT

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