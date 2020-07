Tuesday, 7 July 2020, 19:12 HKT/SGT Share:

来源 亚洲先锋娱乐控股有限公司 亚洲先锋娱乐将全方位电子博彩设备引入越南全新综合度假村「会安南岸」(Hoiana)

澳门, 2020年7月7日 - (亚太商讯) - 鉴于外界对新型冠状病毒疫情的忧虑,亚洲先锋娱乐控股有限公司 (「亚洲先锋娱乐」或「本公司」,及其子公司统称「本集团」;股份代号: 8400.HK)现向我们的客户和合作伙伴们保证,亚洲先锋娱乐将维持一切业务正常开展。同时,亚洲先锋娱乐欣然将其全方位电子博彩设备引入到位于越南的全新综合度假村及赌场会安南岸。度假村一期之试业开幕仪式已于2020年6月28日圆满举行。预料位于广南省会安市的会安南岸将成为亚洲内极具地标性的豪华度假村以及越南中部的主要旅游目的地。



全新综合度假村及赌场会安南岸于2020年6月28日举行了度假村一期之试业开幕仪式。



亚洲先锋娱乐将其全方位电子博彩设备—来自Spintec的第二代「幸运加码」(Karma II)轮盘和由Konami出品的「Dragon Victory」渐进式联机彩金角子机引入到Hoiana Suncity。



在首阶段试营的各项设施中,来宾可以享受到Hoiana Suncity的前卫娱乐及博彩设施;在越南首个由Robert Trent Jones Jr.设计的Hoiana Shores高尔夫球俱乐部;或可沉醉于由瑰丽酒店集团管理的四家奢华酒店中的第一家—the Hoiana Hotel & Suites。



Hoiana Suncity是一个娱乐综合体,囊括了越南最大的博彩设施、令人食指大动的亚洲美食和一系列汇集时尚的零售店铺,以及同时展现刺激夜生活和多样文化娱乐表演的酒吧和酒廊。



亚洲先锋娱乐非常荣幸能够在此赌场安装我们的主要产品,其中包括在澳门深受玩家喜爱的电子赌台游戏—来自Spintec d.o.o. (Spintec) 的第二代「幸运加码」(Karma II) 8座位轮盘,以及在菲律宾和马来西亚地区其中一个最受欢迎的游戏—由Konami Australia出品的「Dragon Victory」渐进式联机彩金角子机。



Spintec以前卫的设计和备受认可的完善技术而闻名。第二代「幸运加码」自动化轮盘配备快速中奖号码读取器以增加玩家的游戏快感。另外,第二代「幸运加码」旨在使玩家的游戏体验极致化,Spintec亦有推出其他赌台游戏如百家乐、虚拟21点、花旗骰以及骰宝,以保证更长的游戏时段。



另一方面,Konami的热门游戏「Dragon’s Victory」包括四级彩金,可以在随机触发的特色游戏中匹配三个相同颜色的徽章,以赢取相应的彩金奖。为配合亚洲市场,游戏以中国风图像标志及中国风主题设计,而该游戏的另一个主要概念是利用一些强烈的独立式机台游戏名字,如「Dragon’s Law」、「Mighty Emperor of Heaven」等。



亚洲先锋娱乐行政总裁及执行董事吴民豪先生表示:「能够向Hoiana Suncity提供我们的全方位客制化产品以及综合技术解决方案,我们感到十分荣幸。作为一个为澳门以及其他亚洲地区的实体赌场提供电子博彩设备全面解决方案的公司,我们非常高兴能够参与这个标志性的项目,向来自世界各地的玩家展示我们的产品。这是对亚洲先锋娱乐在越南扩展版图的战略性行动。」



关于亚洲先锋娱乐控股有限公司

亚洲先锋娱乐股份有限公司(「亚洲先锋娱乐」)于 2006年在澳门创立,已于香港交易所创业板上市(股票编号: 8400),是澳门博彩监察协调局(DICJ)认可的电子游戏机经销商,现时为全球性的分销商,为斯洛文尼亚、美国、台湾和澳大利 亚的电子博彩设备供货商分销,并与澳门、菲律宾、越南和马来西亚的赌场运营商建立了良好的业务关系。欲了解更多公司详情,请浏览 http://www.apemacau.com/。



关于HOIANA SUNCITY

Hoiana Suncity是会安南岸项目中的娱乐综合体,位于越南广南省的顶级生活方式目的地。Hoiana Suncity是第一家由太阳城集团建造和拥有的赌场。Hoiana Suncity致力成为东南亚地区中最出色的娱乐中心,是越南高级海滨综合度假村—会安南岸中的一个娱乐综合体。由太阳城集团管理顾问有限公司进行管理。Hoiana Suncity拥有一个设置了140张赌台和超过300台电子博彩设备的赌场、琳琅满目的亚洲餐饮品牌及零售店、以及举办各种音乐演出、文化表演、体育赛事直播和KTV等娱乐活动的酒吧与酒廊。Hoiana Suncity专注于为世界带来标志性和具文化色彩的非凡体验。









