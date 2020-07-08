Tuesday, 7 July 2020, 18:28 HKT/SGT Share: 敏捷银行转型成效显著 渤海银行资产质量良好

香港, 2020年7月7日 - (亚太商讯) - 据文汇报报道，渤海今日持续招股，作为中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行，也是中国最年轻的全国性股份制商业银行，渤海银行近年发展迅猛，截至2019年12月31日，净利润同比增速达15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%，在全部全国性股份制上市商业银行中分别排名第一和第三。



渤海积极转型敏捷银行 零售业务成绩佳



这些年，打造敏捷银行已经成为银行业内的趋势，渤海银行积极进行敏捷银行转型，强化推进银行部门间的协作互动，充分借助数字化先进科技手段，构建一体化敏捷运营模式，敏捷实时洞察和响应客户个性化需求，为客户提供全流程、全周期的在线服务。



渤海银行围绕「成为客户最佳体验的现代财资管家」的理念，分别为当前金融需求最为旺盛的「压力一代」和拥有一定财富积累且亟需财资管理服务的「养老一族」为核心的零售客户群体，提供专属、定制化的金融管家服务。同时，渤海银行与超过20家国内知名互联网平台开展了长期稳定合作，为零售客户提供更加敏捷、多样化、定制化的全面金融服务。



此外渤海银行还针对部分客户的特定需求，推出项目专项敏捷小组、授信调查及风险审批并行操作、行内系统加移动软件的「双在线受理审批」等创新便捷形式，按照特事特办、高质高效原则为客户开辟绿色通道，提升客户的满意度和忠诚度。



截至2019年12月31日，渤海银行零售贷款总额为2,334亿元；2017年、2018年及2019年，零售贷款利息收入分别为44亿元、84亿元、125亿元，年复合增长率为69.3%，与全部全国性股份制上市商业银行相比位居第一。



完善风控体系 资产质量显著向好



渤海银行打造的敏捷银行，不仅体现在为客户提供差异化、个性化、定制式的需求和快速响应的服务上，更体现在实时响应的风控体系上。



防范金融风险是金融工作中的重中之重。渤海银行传承了「渣打银行」的风控基因，将渣打银行的审慎风险管理风格内化在各环节，经过多年迭代升级，形成了业内知名的「全面、主动、敏捷」风险管理理念。渤海银行制定了统一明确的风险战略和业务策略，把风险管理要求、规则融入业务全流程，严密监控各种风险以及时作出反应，尤其是信用风险、市场风险、流动性风险及操作风险等与日常运营有关的主要风险。



通过设立总行多个风险管理部门、三个区域信贷审批中心及向业务条线和分支机构派驻风险总监等措施，渤海银行搭建了「集中、垂直、独立、制衡、融入」 的现代银行风险管理体系，其中，科技手段的应用在渤海银行敏捷风控体系中至关重要。



渤海银行在坚持权力制衡的风险管理理念和垂直独立的风险资理架构的基础上，建立了数据驱动风控模式，完善风险计量模型，搭建「自动、实时、精准、敏捷」的智能风控体系，打造敏捷主动的全面风险管理模式，实现从「控制风险」向「经营风险」转型。2019年，智能风控决策体系因其有效的风险识别和防控能力，荣获《亚洲银行家》中国年度风险数据与分析技术实施大奖。



在敏捷风控体系下，渤海银行的资产质量得到明显夯实。截至2017年、2018年及2019年，不良贷款率分别为1.74%、1.84%和1.78%。同期，拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和187.73%，拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.34%，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第四、第二及第二。







July 7, 2020 18:28 HKT/SGT

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