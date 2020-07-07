Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, July 7, 2020
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 7 July 2020, 14:36 HKT/SGT
Share:
市传中国蜀塔公开发售获30倍认购 接近招股价下限定价

香港, 2020年7月7日 - (亚太商讯)  - 市场消息指，将于7月10日上市的中国蜀塔（8623），将以接近招股价下限0.25港元定价。招股期间，市场反应热烈，香港公开发售获得约30倍认购。

中国蜀塔是次发行2亿新股，当中10%在港作公开发售，招股价介乎0.25至0.4港元，集资额最多8,000万港元，每手10,000股，入场费约4,040.31港元。独家保荐人为同人融资有限公司。

以招股价中间价计算，中国蜀塔预计集资净额为约2,800万港元。当中55%将用于扩大公司的现有生产设施及生产厂房，25%用于偿还部分现有贷款，10%将用于为蜀能厂房商业化生产之前期成本拨资，而余下10%将用于公司一般营运资金。

中国蜀塔于2004年成立，为知名电线电缆区域制造商及供货商，在四川省成都市及广元市拥有综合生产设施。根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，按收益计，中国蜀塔于四川省电线电缆市场中排名第四，市场份额为0.97%；及按收益计，于中国电线电缆市场的约18,000名市场参与者中排名介乎150至200，市场份额约0.03%。

中国蜀塔所销售的产品可大致分为四个类别：制成品电线电缆、半成品电线、铝制品，以及其他（包括电缆配套设备）。




July 7, 2020 14:36 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
June 24, 2020 18:16 HKT/SGT
港股创业板新股首日普涨 中国蜀塔（8623.HK）有望“借东风”
更多新闻 >>
Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 东京： +81 3 6859 8575

       