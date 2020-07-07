Tuesday, 7 July 2020, 14:36 HKT/SGT Share: 市传中国蜀塔公开发售获30倍认购 接近招股价下限定价

香港, 2020年7月7日 - (亚太商讯) - 市场消息指，将于7月10日上市的中国蜀塔（8623），将以接近招股价下限0.25港元定价。招股期间，市场反应热烈，香港公开发售获得约30倍认购。



中国蜀塔是次发行2亿新股，当中10%在港作公开发售，招股价介乎0.25至0.4港元，集资额最多8,000万港元，每手10,000股，入场费约4,040.31港元。独家保荐人为同人融资有限公司。



以招股价中间价计算，中国蜀塔预计集资净额为约2,800万港元。当中55%将用于扩大公司的现有生产设施及生产厂房，25%用于偿还部分现有贷款，10%将用于为蜀能厂房商业化生产之前期成本拨资，而余下10%将用于公司一般营运资金。



中国蜀塔于2004年成立，为知名电线电缆区域制造商及供货商，在四川省成都市及广元市拥有综合生产设施。根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，按收益计，中国蜀塔于四川省电线电缆市场中排名第四，市场份额为0.97%；及按收益计，于中国电线电缆市场的约18,000名市场参与者中排名介乎150至200，市场份额约0.03%。



中国蜀塔所销售的产品可大致分为四个类别：制成品电线电缆、半成品电线、铝制品，以及其他（包括电缆配套设备）。









July 7, 2020 14:36 HKT/SGT

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