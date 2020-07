Tuesday, 7 July 2020, 11:54 HKT/SGT Share: 兴业银行蝉联气候债券倡议组织绿色债券大奖

香港, 2020年7月7日 - (亚太商讯) - 7月7日,气候债券倡议组织第五届“绿色债券先锋奖”(5th Green Bond Pioneer Awards)评选结果揭晓,兴业银行凭借一直以来在绿色债券市场的突出表现和国际影响力,斩获“2019年度金融机构最大交易”(Largest Financial Corporate Deal of 2019)和“近十年金融机构最大发行人”(Largest 10-Year Financial Corporate Issuer)两项大奖。



气候债券倡议组织作为绿色金融领域知名的非营利国际机构,制定的气候债券标准和认证计划在全球被广泛使用,其“绿色债券先锋奖” 用于表彰相关组织、机构和个人在推动绿色债券市场和低碳投资发展方面展现的出色领导力和最佳实践。这是兴业银行继2019年荣获“2018年度新兴市场国家最大绿色债券发行”(Largest Emerging Markets Green Bond of 2018)奖项后,蝉联“绿色债券先锋奖”系列奖项。



作为中国乃至全球最大的绿色债券发行人之一,2019年7月,兴业银行成功发行绿色金融债券200亿元,境内累计发行规模增至1300亿元,创商业银行绿色金融债发行规模新高。截至2020年6月末,该行绿色金融债存量规模达1000亿元,通过投放绿色项目有力支持了实体经济绿色转型发展。同时,该行还进一步巩固绿色金融领域债券承销优势,2019年承销非金融企业绿色债务融资工具70.7亿元,连续三年位列市场首位。



自2016年我国绿色债券市场迅速起步以来,始终保持强劲增长态势,一跃成为全球最大的绿色债券发行国。其中,兴业银行作为中国绿色债券市场的积极参与者和建设者,2016年率先落地境内首单绿色金融债,2018年在境内发行绿色金融债券人民币600亿元,并在卢森堡和香港发行含美元与欧元两个品种的首支境外绿色金融债,成为中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行,也成为当时全球绿色金融债券发行余额最大的商业金融机构。同时,该行还持续推进绿色债券品种创新,落地境内首单非金融企业气候债券、首单融资租赁绿色债券(PPN)、银行间债券市场首单“三绿”资产支持票据等多笔创新业务,联合中债公司推出“中债-兴业绿债指数”,并积极探索蓝色债券发行等绿色债券前沿领域,推动我国绿色债券市场不断完善,更好服务实体经济高质量发展。



疫情期间,兴业银行“商行+投行”并举,持续加大疫情防控环保企业金融供给,牵头主承销了市场首单绿色防疫债,为华电国际电力股份有限公司发行15.51亿绿色定向资产支持票据,募集资金优先用于保障湖北等疫情较重地区的绿色基础设施建设电力供应等,打造企业复工复产的“环保后盾”。



兴业银行副行长陈信健表示,2016年以来,兴业银行在境内外累计发行了1365亿元人民币等值的绿色金融债券,募集资金支持超过1000个绿色项目,产生了可观的环境和社会效益。来自各市场参与机构的支持和认可对兴业银行是极大的鼓励,在世界经济绿色低碳转型之路上,兴业银行将与更多同业机构一起携手前行,共创绿色发展的美好未来。





July 7, 2020 11:54 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network