Tuesday, 7 July 2020, 11:31 HKT/SGT Share: 拥有「渣打基因」密钥 渤海银行持续招股

香港, 2020年7月7日 - (亚太商讯) - 据明报报道，中国最年轻的全国性股份制商业银行渤海银行（9668.HK）进入第四日招股。建银国际、海通国际、农银国际和中信证券为联席保荐人。消息人士透露，该行国际配售部分已获足额认购。



拥有「渣打基因」优势 优质多元股东给予长期稳定支持



自《中国商业银行法》2003年修订以来，渤海银行是唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，也是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行。主要股东包括国际领先的银行集团渣打银行，创立初期，渣打银行就派出百人团队参与筹建与经营。在渣打银行的协助下，渤海银行高标准制定了包括产品管理、客户关系管理、风险管控等在内的一系列现代化制度体系，其管理理念、企业文化也部分传承了渣打银行的基因和风格。



除了渣打银行，其股东还包括世界第一大远洋运输公司中远海运的子公司，世界第二大的钢铁集团宝武钢铁，中国重要的国家投资机构国家开发投资集团，地方龙头国企泰达控股以及民营企业泛海实业等。股东参与了该行的历次增资扩股。目前该行已完成二次增资扩股，注册资本从85亿元变更为144.5亿元。渤海银行的股权结构相对均衡，其中，外资股东持股比例为19.99%，央企股东总持股比例为37.01%，地方国企股东持股比例为25%，民营企业总持股比例为18%，这为践行公司治理打下坚实的基础。



为客户提供全方位财资管理解决方案 不断拓宽获客渠道



全国性股份制银行的地位，使渤海银行显著受益于全国性牌照带来的竞争优势。渤海银行仅用14年就完成了重点区域和城市的战略布局。截至2019年12月31日，网点总数达到245家。作为最年轻的股份制银行，渤海银行包袱小、增长快，后发优势明显。截至2019年12月31日，净利润同比增速达15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%，在全国性股份制上市商业银行中分别排名第一和第三。



在竞争激烈的银行业，渤海银行聚焦差异化发展，致力于用云计算、大数据向客户提供管家式的全方位金融财资管理解决方案。其客户主要分为以经济转型、产业升级、优质稳健、回报良好的龙头企业为主的批发客户，和以当前金融需求最为旺盛的「压力一代」和拥有一定财富积累且亟需财资管理服务的「养老一族」为核心的零售客户。通过对客户生态圈的金融服务需求进行挖掘，其投资银行业务不断创新迭代，成功主承销银行间市场首单并购债务融资工具、首单资产支持票据及迄今为止期限最长的项目收益票据。零售客户方面通过客户画像，精准的为客户提供定制化，多元化产品组合。如以地方征信数据为基础的「渤乐E贷」消费信贷产品，「添金宝+」现金管理工具等。



随着电子银行的普及，客户更换金融服务机构的转移成本越来越低，而场景金融对于锁定客户及增强客户粘性起到重要作用。渤海银行通过科技手段从深度和广度两个维度不断拓展业务场景的边界：推出了行业电商平台、政府政务平台、智慧小区平台、智慧城市平台、金融资产交易所、非银金融机构等众多业务场景平台。截至2019年12月31日，渤海银行合作平台数量已超过100家，于2019年通过建立场景获得的在线用户达到28.15万户。通过场景化建设，渤海银行不断拓宽获客渠道和中间收入来源，持续提升市场竞争力与认知度。



截至2019年12月31日，渤海银行总资产达人民币11,169亿元，实现营业收入人民币284亿元，净利润人民币82亿元；随着资本逐渐充裕，该行会有进一步的发展。







July 7, 2020 11:31 HKT/SGT

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