Tuesday, 7 July 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 Verofax Limited / Privity FZ LLE Privity FZ LLE参与Verofax种子前投资轮

阿联酋迪拜, 2020年7月7日 - (亚太商讯) - Verofax Limited是一家应用区块链来构建创新跟踪服务的初创公司，与阿联酋的Privity FZ LLE一起完成了最近一轮的种子前投资，该公司收购了一部分股权。Privity是一家专注于风险投资的独立咨询公司，于2004年在迪拜成立，自成立以来，该公司已为十多家投资组合公司提供支持和投资。



Verofax首席执行官Wassim Merheby评论道：“我们非常高兴地欢迎Privity成为Verofax的股东。可追溯性在通过真实性验证、高级产品营销以及进入融资和全球市场渠道来提升品牌所有者的业务方面起着关键作用。可追溯性是向自动化和弹性供应链服务的数字转型的关键因素。在中国等已部署可追溯性的市场，销售额增长了30%以上，而消费者投诉却下降了42%。可追溯性成为ShopSafe合规法规的必备条件只是时间问题，例如，美国目前正在对其进行审查。”



Merheby先生正在领导阿联酋卫生当局的电子健康数字服务转型项目，并通过应用集成技术促进患者安全。世界刚刚遭受了一场大流行疾病的冲击，这明确表明，通过应用物联网设备、无人机、区块链、人工智能和增强现实等技术，可以更好地管理医疗保健。最迫切的需求是安全提供电子健康服务，其中Verofax为医疗保健和供应链行业的底层系统提供广泛的适用性。



Privity创始人兼首席执行官斯Sleem Hasan表示，“Privity与知名地区投资者一起参与了Verofax的一轮种子前投资。这也是Privity在阿联酋的第一家投资组合公司，其第二家医疗技术合资企业。我很高兴向Verofax开放Privity的网络，因为我发现他们商业理念的潜在价值主张很有吸引力。新冠肺炎已经证明，需要改变安全交付，并为我们社会中最脆弱的群体提供保护。Verofax服务的定位非常完美，且凭借安全性和隐私性与该地区的安全药物交付对齐。”



Verofax专有的可追溯性和交付解决方案提供独特的合规性和品牌保护服务，包括系列化、可追溯性、防伪和反转移解决方案。该服务支持食品、药品和其他消费品制造商满足不断发展的产品可追溯性法规和消费者对产品安全、安全性和真实性日益增长的需求。



关于Verofax

Verofax Limited是一家成立于阿联酋阿布扎比全球市场的区块链可追溯性服务提供商。Verofax服务已经被甲骨文、微软和蚂蚁集团接受，可以在他们已经建立的B2B渠道上进行联合销售。Verofax最近在马来西亚和爱沙尼亚设立了子公司，在更广泛的地区提供可追溯性即服务。



关于Privity

Privity FZ LLE成立于2004年，是一家专注于风险投资的独立咨询公司，致力于寻找具有有趣和独特想法的企业家，并帮助他们发展壮大。Privity不受地理和行业纵向的影响；它关注企业家的素质和理念的令人信服的价值主张。



欲了解Verofax和Privity FZ LLE的信息，请分别访问https://verofax.com和http://www.privitylle.com。





July 7, 2020 10:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 FinTech & Blockchain, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

