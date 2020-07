Monday, 6 July 2020, 17:56 HKT/SGT Share: 年内银行IPO第一股 渤海银行扬帆起航

香港, 2020年7月6日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道,疫情之下国内银行IPO正处于冰封状态,但扬帆起航的渤海银行股份有限公司(下称「渤海银行」或「公司」)将于7月16日打响今年国内银行IPO的第一炮。根据招股文件显示,建银国际、海通国际、农银国际和中信里昂证券为其联席保荐人。现已进入招股第三天,招股情况良好。



发展迅猛 资产质量稳健



作为国内最年轻的全国性股份制商业银行,渤海银行成立后迅速发展,以平均每年新设超过两家一级分行的速度,仅用14年就完成了主要省会及经济重要城市的战略布局。截至2019年12月31日,渤海银行拥有33家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数达到245家。



渤海银行并不是一味地追求粗放式扩张,而是在保持迅猛发展的同时还保证了发展质量。公司网点经营效率在同业中名列前茅,截至2019年12月31日,公司网点平均资产总额为人民币46亿元,平均发放贷款和垫款总额为人民币29亿元,与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位列第三及第二。



截至2019年12月31日,公司的总资产达人民币11,169亿元,较2017年1月1日增长30.5%,与全部全国性股份制上市商业银行相比排名第三。截至2019年12月31日止年度,公司实现营业收入达人民币284亿元,净利润人民币82亿元,净利润同比增速达15.7%,高于全部全国性股份制上市商业银行。



渤海银行传承渣打银行的优秀风控基因,并形成了「全面、主动、敏捷」 的风险管理理念,使得其资产质量保持稳健。截至2017年、2018年及2019年12月31日,该行的零售贷款不良率分别为0.37%、0.38%、0.54%,均低于各年已披露零售贷款不良率的全国性股份制上市商业银行的平均值。同期,该行的拨备覆盖率和拨贷比均呈稳中向好趋势。其中,拨贷比优于全国性股份制上市商业银行平均水平。



打造「有温度」的敏捷银行



渤海银行一直秉承「人本关爱」 的核心价值观,不断强化「用心服务」 的文化,努力打造「有温度」的敏捷银行。新冠疫情爆发后,公司以「渤海时速」 在第一时间向武汉捐款人民币2000万元。2月28日,公司推出「抗疫勇士贷」。公司一直发挥「有温度」的敏捷银行效应,提升疫情防控期间相关业务审批力度和效率,以最大限度、最快速度全力支持受影响的客户和地区。



渤海银行主动承担金融企业应有的责任担当,努力发展绿色信贷,坚持自身的低碳运营。截至2019年12月31日,公司的绿色信贷余额184亿元,为全国104家企业提供了绿色金融支持,涉及多个绿色环保项目。渤海银行亦积极参与社会公益事业,连续多年向定点扶贫地区与单位提供资金和物资支持;扎实服务小微、「三农」、创业创新等普惠金融领域,并指定支行优先服务小微企业。



此外,渤海银行还为员工创造广阔的职业发展空间和多样化的培训提升机会,提供完善的薪酬福利待遇和温暖如家的关怀措施。同时,公司亦鼓励员工协同股东和客户,积极参与社会公益事业,以令渤海银行成为有责任、有担当的品牌银行。



作为今年国内银行IPO第一股,上市后渤海银行将进一步强化自身资本基础。疫情阴霾正逐渐散去,随着中国经济的复苏,获得资本补充的渤海银行将迎来更大的发展机遇。







